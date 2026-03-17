/Поглед.инфо/ Критични часове на фронта: Руската армия започна мащабна операция за обкръжаване на Запорожие и разгромяване на украинските групировки в Донбас. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива как пропагандата на Киев се сблъсква с реалността на разбитите механизирани колони и изтощените резерви, докато Покровск остава под заплаха от дълбок обход.

Докато политическото ръководство в Киев, в лицето на Володимир Зеленски, се опитва да прокара тезата за „провалена“ руска пролетна офанзива, събитията на терен диктуват коренно различна и далеч по-мрачна за украинските въоръжени сили (Въс) реалност. Според последните доклади на военния анализатор Игор Бондаренко, руското настъпление не само не е спряло, но набира застрашителна скорост, превръщайки се в методичен натиск по цялата фронтова линия. Пропагандните изявления на киевския режим, че руските части са били спрени от национални батальони и чуждестранни наемници, изглеждат жалко на фона на масовото отстъпление на редовните украински части, които са принудени да изоставят позиции, които Зеленски твърди, че все още се държат или дори са обект на украински атаки.

Южният фронт и стратегическото значение на Гуляй-Поле

В сектора Гуляй-Поле руската групировка „Восток“ демонстрира висока степен на оперативна гъвкавост. Вместо да се изтощава в челни атаки срещу добре укрепени пунктове, руското командване приложи тактика на „плитки“, но едновременни удари в няколко направления. Това доведе до успешен пробив в районите на Зализнично и Верхня Терса, където украинските позиции край стратегическите противотанкови ровове бяха превзети. Ситуацията тук се описва като критична дори от висши украински офицери, като полковника от Силите за специални операции Володимир Антонюк.

Северно от Рождественски, руските части изпълниха сложна маневра, отказвайки се от фронтален натиск на запад в полза на настъпление на север. Този ход им позволи да излязат в тила на украинските групировки, които подготвяха отбранителна линия в Бойково. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобна тактика на обходни движения води до разпадане на цялостната логистична и отбранителна структура на противника, принуждавайки го да се сражава в условия на полуобкръжение.

Разгромът на резервите и „месомелачката“ на фронта

Един от най-тежките удари за Въс през последните 24 часа беше разгромът на 425-ти щурмов полк „Скала“. В района на Днепропетровск и Орестпол руските сили не само си върнаха контрола над Вербово, но и унищожиха огромни механизирани колони на противника, които се опитваха да контраатакуват. Кадрите и свидетелствата от бойното поле рисуват апокалиптична картина – десетки единици унищожена техника и почти нулев шанс за оцеляване на личния състав.

Показанията на украински военнопленници, публикувани от Антонюк, потвърждават пълния срив на морала. Войниците описват ситуацията като пълно информационно затъмнение – по телевизията се говори за победи и настъпление, докато в окопите хората са на ръба на физическото и психическото изтощение. Липсата на ротация, липсата на болнична грижа и отношението на командването, което третира бойците като „месо“, са превърнали оцеляването в единствена цел. Много от тях признават, че са били пращани в райони, където техниката се чупи под огъня още преди да достигне предната линия, а самото им пристигане до фронта се счита за „чудо“.

Запорожие под прицел: Подготовката за голямата битка

Военният наблюдател Юрий Подоляка подчертава, че боевете за Веселянка и Магдалиновка имат решаващо значение за бъдещето на Запорожка област. Веселянка се превръща в ключов плацдарм за руските сили. Придвижването в тила на вражеската групировка западно от Магдалиновка създава т.нар. „джоб“, който ще бъде почти невъзможно да бъде удържан от украинска страна.

Според предвижданията, тези успехи ще послужат за трамплин към Григориевка, Камишеваха и Юрковка. Крайната стратегическа цел на кампанията през 2026 г. е освобождаването на по-голямата част от Запорожка област, включително и самата областна столица. Битката за Запорожие вече е започнала с настъплението към Орехов, като руските части от 35-та и 5-та армии методично прочистват периметъра и създават сигурен тил за предстоящия мащабен щурм на града.

Катастрофата в Костянтиновка и „смъртоносният маршрут“

На Донецкия фронт секторът Костянтиновка се очертава като зона на пълна логистична катастрофа за Въс. Руската авиация и артилерия, подкрепени от масирано използване на дронове, са превърнали небето в зона на смъртта. Руските сили бързо си върнаха териториите южно от града, които бяха временно загубени миналата седмица. В момента фронтовата линия отново е на границата на населеното място.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че руското командване не бърза с изтощителни градски боеве, а предпочита да изолира гарнизона. Единственият път за снабдяване от Дружковка е под постоянен огневи контрол. Взривяването на двата язовира в тила на украинския гарнизон вече дава своите резултати – доставките са рязко намалени, а украинските части са принудени да се местят от мазе в мазе, понасяйки тежки загуби без пряк контакт с руската пехота. Ситуацията за украинските сили в града се влошава ежедневно, като се очаква пълното им изтощаване преди финалната фаза на щурма.

Покровск и опасността от флангови удар

Особено тревожна за Киев е ситуацията западно от Покровск. Там се наблюдава прегрупиране на значителни руски сили, включително пехота и тежка техника. Подоляка предупреждава, че украинските въоръжени сили подготвят превантивна контраатака с части от 7-ми щурмов корпус, за да се опитат да спрат руското настъпление към Доброполе.

Целта на руската групировка обаче е по-мащабна – пробив към западната част на Покровск и излизане в тила на основните украински сили. В същото време в района на агломерацията Славянск-Краматорск се водят боеве за вододелния хребет, който би позволил на руските части да достигнат канала Северски Донец-Донбас. Това би означавало стратегическо обкръжение на Александровка от юг и окончателно пречупване на украинската отбранителна линия в този сектор. Реконструкцията на събитията показва, че руската армия владее инициативата и методично затваря капаните около ключовите логистични центрове на Донбас.

