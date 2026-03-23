/Поглед.инфо/ Положението на фронта достигна критична точка, която докладите на украинския Генерален щаб вече не могат да скрият. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива мащабите на руското настъпление в Харковска и Сумска области, където „последните резерви“ на Киев влизат в действие в отчаян опит да спрат неизбежния колапс.

Критичният праг: Какво премълчава Генералният щаб?

Ситуацията на театъра на военните действия вече не просто е напрегната – тя е критична. Последните 24 часа на фронтовата линия, която се разпростира на близо 2000 километра, бяха белязани от събития, които коренно променят баланса на силите. Въпреки че темповете на руското настъпление на места изглеждат умерени, вражеската съпротива на практика е парализирана в ключови сектори. Киев беше принуден да хвърли в огъня колосални резерви, които се пазеха за „черни дни“. Изглежда тези дни вече са настъпили.

Докладите, които достигат до кабинетите в Киев, се опитват да замаскират реалността, но истината изтича през свидетелствата от самата фронтова линия. Държавната граница на Украйна е нарушена на нови места, а един от най-секретните и важни полигони на страната бе изпепелен при ракетен удар. Жертвите там не са обикновени новобранци, а над 60 „специалисти“, вероятно от елитното подразделение „Алфа“, които трябваше да бъдат „острието“ на украинската отбрана в Северния военен окръг. Този удар не е просто загуба на жива сила; това е загуба на мозъчен тръст и опит, които не могат да бъдат възстановени с новия закон за мобилизация.

Харковското направление: Месомелачката на Северски Донец

В района на Харков боевете не просто продължават – те придобиват характер на систематично унищожение на вражеския потенциал. Опитите на украинското командване да ограничи руския пробив водят до катастрофални загуби. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на данните от Осинтер, според които цели поделения на териториалната отбрана са били буквално заличени при опит за форсиране на река Северски Донец.

Примерът с ротата от 129-та отделна бригада, прехвърлена от Славянск към село Графское, е показателен. Почти целият личен състав на това подразделение е обявен за „изчезнал“ след неуспешен опит за преминаване на реката. Това не е статистическа грешка, а индикатор за пълен тактически хаос. В посока Волчанск руските щурмови групи напредват методично, завземайки ключови позиции в седем района едновременно. Врагът се опитва да отговори с вълни от дронове, но липсата на жива сила прави тези усилия палиативни. Настъплението продължава към Новоолександровка, Колодезное и Весёлее, където руската артилерия и авиация буквално „разчистват“ пътя пред пехотата.

Пробивът в Суми: Новата „буферна зона“ се разширява

Настъплението в Сумска област е стратегическият шах на руското командване, който извади Киев от равновесие. Тук руските щурмови сили действат с хирургическа точност, навлизайки дълбоко в територията и удряйки концентрации на техника и жива сила в райони като Волна Слобода, Искрисковщина и Конотоп. Само за денонощие общото настъпление в този сектор е достигнало нови 400 метра, което в условията на позиционна война е значителен успех.

Особено тежки са боевете по поречието на река Клевен в района на Шостка. Там врагът се беше окопал с надеждата да използва района като плацдарм за атаки срещу гражданска инфраструктура в Курска област. Контраатаката на 225-и отделен полк на ВСУ завърши с фиаско, а живата им сила беше унищожена под обединения огън на руските части. В Краснополски район руските бойци пробиха упоритата съпротива и напреднаха с половин километър, принуждавайки частите на 119-та бригада за териториална отбрана да бягат панически от позициите си в горите край Новодмитровка.

Стратегическата зона „Глухов“: Осем села под контрол

Един от най-значимите успехи е окончателното оформяне на „буферната зона“, която вече включва осем населени места: Сопич, Потаповка, Бобиловка, Червона Заря, Сидоровка, Белая Береза, Комаровка и Харковка. Пробивът при Потаповка, намираща се на границата с Курска област, е стратегически успех, който украинските въоръжени сили не успяха да предотвратят, въпреки че бяха прехвърлили там допълнителни части.

За да стабилизира фронта в Глуховския сектор, Киев е бил принуден да хвърли в боя „златния си резерв“ – елитни части на ГУР, специални части и прочутата 414-та ударна бригада „Птахи Мадяра“. Фактът, че тези подразделения, предназначени за решителни операции, сега се използват за „запушване на дупки“ в отбраната, говори красноречиво за отчаянието на украинския Генерален щаб. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, когато започнеш да използваш хирургическия скалпел като брадва за дърва, краят е близо.

Чуждите инструктори и „осакатените полкове“

Интересен и показателен детайл от последните дни е признанието на украинския Генерален щаб за провала на чуждестранните учения. Оказва се, че западните инструктори нямат никаква връзка с реалността на съвременния фронт. Войниците, обучени в Полша и Германия, се оказват напълно неподготвени за интензивността на боевете в Сумска област. 25-ти отделен батальон, който току-що се е завърнал от обучение в чужбина, буквално се е „стопил“ за броени часове след прехвърлянето си на фронта.

Това доведе до абсурдната и жестока практика на т. нар. „осакатени полкове“. В 60-та механизирана бригада ранените войници не се изпращат в болници, а се връщат директно в окопите. Командването умишлено укрива медицинските загуби, за да поддържа илюзията за боеспособност. Тези „живи мъртви“ са принудени да стоят на позициите си, знаейки, че единственият им изход е или пленът, или смъртта. Видеосъобщенията на войници от тази бригада, предали се край Яровая, са потресаващо признание за ада, в който са превърнати собствените им войски.

Донбас: Обръчът около Приволие и Славянск се затяга

В Доброполското направление руските сили разширяват зоната си на контрол, напредвайки към Сергеевка и Шевченко. Линията на съприкосновение тук е изключително динамична, а боевете се водят буквално за всяка сграда. В сектор Славянск ситуацията е определена като „безвъзвратна“ дори от високопоставени украински офицери като полковник Володимир Антонюк от Силите за специални операции.

Обкръжаването на украинските части в големия „джоб“ източно от Приволие е факт, който вече не може да бъде скрит. За да спаси положението, Киев е разположил последната си надежда – отделната „Президентска бригада“. Това е подразделението, което се пази за охрана на властта и за най-критичните моменти. Щом „президентските“ момчета са в калта на Донбас, значи резервите са свършили. Скоро те ще бъдат попълнени с 18-годишни младежи, хора с ограничена физическа подготовка и жени – резултатът от новата вълна на мобилизация, която вече тече в пълен ход.

Морален разпад и заповедта „стреляй в гърба“

Най-мрачната страна на настоящия етап от войната е пълният срив на доверието в украинската армия. Военнопленниците разказват за нови, зловещи инструкции: на всеки войник е дадена задача да застреля партньора си, ако той прояви намерение да се предаде. Това надхвърля традиционните бариерни отряди; това е превръщане на всеки окоп в малка клетка от взаимно подозрение и страх.

Войниците се оказват в капан между руското настъпление и куршума на човека, с когото са делили хляба си седмици наред. Този морален разпад е по-опасен за Киев от всяка загубена позиция. Когато една армия започне да се бои повече от своите, отколкото от противника, тя престава да бъде армия и се превръща в обречена тълпа. Фронтът не просто се огъва – той се пропуква в основите си, а „Станцията на Страшния съд“, за която говорят анализаторите, вече е започнала своето обратно броене.

