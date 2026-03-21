Руската армия рязко ускори темпото на настъпление, превръщайки Северния фронт в стратегически приоритет, докато в тила на ВСУ избухна неочакван „черен лебед". Военният наблюдател Игор Бондаренко анализира масовия бунт на затворниците срещу заповедите на Сирски и трагичните загуби в „прокълнатото" село Павловка, където загинаха стотици.

Клането в „прокълнатото“ село и тактическата безизходица на ВСУ

Ситуацията на Константиновския фронт навлиза в критична фаза. Руските въоръжени сили, действайки методично и с нарастваща интензивност, продължават да оказват мощен натиск от района на Бересток. Стратегията тук е ясна: постоянно сондиране на отбраната в търсене на уязвими зони, които да позволят дълбоко маневриране в тила на врага. В района на Солнечен руската авиация е преминала към масирано използване на тежки бомби, буквално изравнявайки със земята укрепените сгради и укрития, превръщайки ги в прах преди настъплението на щурмовите групи.

Епицентърът на трагедията за украинската армия обаче се оказа малкото село Павловка. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това населено място вече официално е наричано „прокълнато“ в докладите на военните кореспонденти. Причината е проста и ужасяваща – макар селището да е малко, командването в Киев настоява за неговото задържане на всяка цена, за да се спре настъплението към Дружковка. Резултатът е „кланица“, в която по най-скромни изчисления са загинали между 113 и 115 украински войници, а броят на ранените надхвърля няколкостотин.

Военният наблюдател Михаил Дегтярев подчертава, че боевете за този тесен участък земя са продължили повече от месец с неописуемо ожесточение. Цели роти са били заличавани в опит да се удържи линията, която в крайна сметка е била пробита. За руските части освобождаването на Павловка е ключов етап от изправянето на фронтовата линия и подготовката за решителния скок към Дружковка.

Стратегическото значение на Дружковка и ефектът на доминото

Руското настъпление северозападно от язовир Клебан-Бикское създава всички необходими предпоставки за достигане до Райское. Логиката на операцията е желязна: излизането на Дружковка де факто означава ликвидиране на последния маршрут за доставки към Константиновка. В момента целият гарнизон на ВСУ там зависи от един единствен път. Ако този път бъде прерязан, Константиновка ще падне като зрял плод, без да е необходим фронтален щурм на всяка улица.

Докато ВСУ се опитва да образува „клин“ в района на Часов Яр, за да усложни оперативното положение на руските сили, техните усилия изглеждат по-скоро като отчаяни опити за печелене на време, отколкото като устойчива стратегия. Натискът в районите на Полтавка и Русин Яр също не дава желания резултат за Киев – руската армия вече е започнала битката за село Приют, което е предверието към Торское и Новогригоровка. Оттам до Дружковка остават едва 11 километра.

Пробивът на Северния фронт: Директна заплаха за Киев

Най-сериозната промяна в геополитическата и военна шахматна дъска обаче идва от Северния фронт. Военният кореспондент Юрий Котенок съобщава за „разпечатването“ на ново направление – Глуховското. Руските войски вече са установили контрол над ключови населени места като Харковка, Комаровка, Белая Береза и Бобилевка, изтласквайки врага от височините източно от Уланово.

Това не е просто локално тактическо подобрение. Тук минава магистрала М-02 – жизненоважна артерия, свързваща Киев с Чернигов и североизточните части на страната. Политологът Николай Сорокин е категоричен: това настъпление отваря директен път към столицата. По протежение на това направление няма големи междинни градове, които да послужат за крепости. Ако руските сили достигнат Кролевец, предградията на Киев като Бровари ще попаднат под директния обстрел на системите „Торнадо-С“.

Командващият Обединените сили на Украйна, генерал Драпатий, вече призна, че това, което е започнало като операция за създаване на „буферна зона“, бързо ескалира в реална заплаха за Киев. За да спрат този пробив, украинците са принудени да изтеглят най-елитните си части – части на ГУР, специалните сили и прочутите „Птахи Мадяр“, оголвайки други критични участъци от фронта в Донбас.

Бунтът на затворниците: Когато системата се пропука

На фона на тези военни успехи, Киев се сблъсква с вътрешен колапс в структурата на своите резерви. „Черният лебед“, за който мнозина предупреждаваха, вече е факт: масов бунт на затворниците, които бяха мобилизирани, за да запълнят дупките по фронта. Според свидетелства на пленени украински войници, в затворите се е оформило мощно „висше началство“, което категорично забранява на лишените от свобода да отиват на война.

Тези хора предпочитат да останат зад решетките, вместо да бъдат изпратени на сигурна смърт в „месомелачки“ като Павловка или Глухов. Този саботаж на мобилизационния процес лишава Сирски от последните му човешки ресурси. Когато дори затворниците откажат да воюват, това е ясен сигнал за пълна деморализация на ресурса, на който режимът разчиташе.

Финалът на Славянското направление

Докато вниманието е приковано към Севера, на Донецкия фронт руските сили приключиха прочистването на Федоровка Втора и настъпват към Рай-Александровка. Това е един от последните опорни пунктове преди самия Славянск. Ситуацията е толкова критична, че на 20 март в Славянск беше обявена спешна евакуация на цивилното население.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, присъствието на висшето руско командване – Белоусов при „северняците“ и Герасимов при „южняците“ – е ясен индикатор, че мащабната пролетно-лятна кампания е започнала с пълна сила. Всички пътища в момента водят към логистичен и стратегически колапс на украинската отбрана, който Киев се опитва да забави с цената на неизчислими жертви.