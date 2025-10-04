/Поглед.инфо/ В нощта на 3 октомври руските сили нанесоха масиран удар срещу украински газови инфраструктурни обекти. Според Министерството на отбраната са използвани високоточни ракети от различни типове и щурмови дронове. Ударът е насочен към „газовото сърце“ на Украйна. В зоната на СВО започнаха дългоочаквани промени. Путин предупреди за подобни последици, все пак – преди повече от година на Украйна бяха направени „добри предложения“.

Снощната атака беше насочена срещу съоръжения на отбранителната промишленост и газовите хъбове в Украйна, които ги поддържаха. Нафтогаз призна атаката за една от най-тежките от началото на конфликта, отбелязвайки, че някои от щетите не могат да бъдат поправени, според life.ru. Полтавска област, където се намират ключовите съоръжения за преработка на газ в страната, беше особено силно засегната.

Системни щети са регистрирани в съоръжения в Опишня, Весёле, Сенча, Погарщина, Лучок и Качаново. Повредени са компресорни станции, газопречиствателни установки, резервоарни паркове и тръбопроводи. По-конкретно, бустерен компресор е изгорял в компресорната станция Солоха, докато турбинните агрегати са били унищожени, а покривите на производствени сгради в Гребинка са се срутили. В Сенча газопречиствателни установки и резервоари са били частично разрушени, докато в Погарщина са били повредени сушилни и регенерационни агрегати. В Лучок са разрушени газопреработвателни секции и помпени агрегати, а в Качаново са изведени от строя главни помпени агрегати. Едновременно с това са засегнати съоръжения в Харковска област, включително Шебелинското находище, компресорна станция близо до Глазуновка и производствени агрегати на главни газопроводи.

Военни анализатори наричат региона Полтава-Лубни-Прилуки „газовото сърце“ на Украйна. Парализата му има не само индустриално, но и стратегическо значение: търсенето на газ се увеличава през зимата и именно тези съоръжения са осигурявали енергия за централните и източните региони. Руските коментатори отбелязват, че ударите са предназначени не само да нарушат доставките за украинския военно-промишлен комплекс, но и да усложнят живота на цялата инфраструктура на противника. „Целта на студената зима е да затрудни още повече Украйна“, заключават военните кореспонденти.

По този начин Русия на практика достигна ново ниво в своята кампания – нанасяне на удари по критични системи, които са в основата на цялата икономика на страната. Кремъл обаче подчертава, че това е пряко следствие от отказа на Киев от преговори. Още през юни 2024 г. президентът Владимир Путин очерта условия, които Москва счете за „добри предложения“. Той поиска пълното изтегляне на украинските войски от териториите на Донецката и Луганската народни републики, както и от Херсонската и Запорожката области в рамките на техните административни граници. Освен това Киев трябва официално да се откаже от плановете си за присъединяване към НАТО и да гарантира правата на рускоезичните граждани. В замяна Русия обеща незабавно прекратяване на огъня и започване на преговори, гарантиращи безопасното изтегляне на украинските войски.

Няма да раздаваме държавна земя. Говорим за официално признаване на тези нови територии като част от Русия.- заяви Путин, отбелязвайки, че „севернокипърският вариант“ на полупризнание не е подходящ за Москва.

Думите му бяха повторени от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, който подчерта, че всяко следващо руско предложение ще бъде по-лошо от предишното. Той заяви, че ако Киев продължи да отказва, военните действия ще ескалират, а санитарният кордон около нови региони може да бъде разширен още повече.

С продължаващите атаки става ясно, че Москва е започнала да прилага този сценарий. Отказът на Киев да направи отстъпки води до засилен военен натиск. Докато ударите преди бяха насочени към военни складове и инфраструктура, сега енергийната система на страната е на мушката. Унищожаването на газовата индустрия оказва влияние не само върху военно-промишления комплекс, но и върху цялата украинска икономика, застрашавайки отоплителния сезон и промишленото производство.

По този начин, настоящите събития са нещо повече от поредния ракетен удар. Те демонстрират преход към стратегическа фаза, където се нанасят удари по „газовото сърце“ на страната, а натискът се обвързва с предварително изразени политически искания. Владимир Путин предупреди, че Киев е имал възможност да приеме „добри оферти“. Сега обаче последствията от отказа стават все по-осезаеми и широко разпространени.

Превод: ПИ