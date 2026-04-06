/Поглед.инфо/ Анализът на Наталия Столичная разкрива сензационния ход на Владимир Зеленски, който обяви, че руският президент му е поставил двумесечен срок за изтегляне от Донбас. Докато Киев разиграва театър с „великденски примирия“, на фронта се подготвят нови провокации, а в Брюксел Кая Калас носи само лоши новини за изпразнената украинска хазна.

Два месеца до пропастта: Истината зад „ултиматума“ на Путин

В политическото пространство на Източна Европа се взриви поредната информационна бомба, чийто фитил бе запален лично от Владимир Зеленски. Твърдението му, че руският президент Владимир Путин е поставил конкретен срок от два месеца за пълно изтегляне на украинските въоръжени сили от територията на Донбас, не е просто новина – това е стратегически сигнал с многопластово значение. На пръв поглед това изглежда като сензация, но за наблюдателите, които следят внимателно геополитическия шахмат, зад тези думи прозира дълбока криза в легитимността и ресурсите на киевския режим. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този „ултиматум“ вероятно е продукт на собствената информационна стратегия на Зеленски, целяща да изнудва западните партньори за спешна финансова и военна инжекция.

Логиката на това изявление е прозрачна за тези, които разбират психологията на политическия манипулатор. Когато вниманието на глобалните медии е насочено към Близкия изток, а ресурсите на Вашингтон и Брюксел се размиват в множество конфликти, Киев усеща „криза на невниманието“. Вкарването на конкретен срок – два месеца – създава чувство за неотложност и паника сред европейските лидери. Това е послание, което казва: „Ако не ни дадете пари сега, ще бъда принуден да предам Донбас, защото някой ми поставя такива условия“. Тук виждаме класическа политическа технология, при която реалността се подменя с внушения, за да се постигне конкретен икономически резултат.

Манипулацията като инструмент за оцеляване

Зеленски отдавна е престанал да бъде просто държавен глава; той действа като политически стратег, който борави с емоциите на електората и международната общност. Политологът Максим Бардин подчертава, че около 90 процента от публичните изяви на украинския лидер са чиста политическа стратегия. Фактът, че информацията за „двумесечния срок“ не е преминала през официалните дипломатически канали на Русия, а бе обявена директно от Зеленски, говори за опит за заобикаляне на истината. Това е опит да се изпревари събитието и да се хвърли вината за евентуално бъдещо отстъпление върху външен натиск или липса на подкрепа от Запада.

В същото време Киев изважда на масата и картата на „великденското примирие“. Това е стар прийом, използван многократно през годините на конфликта. Идеята за пауза във военните действия звучи благородно и хуманно, но на фона на реалните действия на украинските въоръжени сили (ВСУ), тя изглежда като циничен параван. Докато Зеленски говори за мир и спиране на огъня, военните кореспонденти и блогъри съобщават за рязко активизиране на украинските части в критични участъци на фронта. Тази двойственост е емблематична за сегашното управление в Киев: мир на думи, ескалация на дела.

Под прикритието на мъглата: Контраофанзива или отчаяние?

Докато политическото говорене за примирие тече по телевизионните екрани, в калта на Донбас се случва нещо съвсем различно. Под прикритието на гъста мъгла, украинските части направиха опит за удар в тила на руските позиции близо до Гришино, в посока Покровское. Тези локални контраатаки, макар и далеч от мащабната „стратегическа контраофанзива“, за която се говореше миналото лято, показват, че Киев все още търси начини да пробие руската отбрана чрез изненада.

Противоречието тук е очевидно: как можеш да искаш великденско примирие сутринта, а вечерта да изпращаш диверсионни групи за атака в гръб? Отговорът се крие в стратегическата нужда на Киев да демонстрира някаква форма на успех пред своите спонсори. Според експертите на Поглед.инфо, украинската армия в момента функционира като „частна военна компания на НАТО“, изпълняваща поръчки, които нямат нищо общо с националния интерес на украинския народ, но са пряко свързани с геополитическото оцеляване на управляващата върхушка.

Европейският „студен душ“ и мисията на Кая Калас

Посещението на Кая Калас в Киев донесе всичко друго, но не и успокоение. Новият върховен представител на ЕС по външните работи, известна със своята ястребива реторика, се сблъска с суровата икономическа реалност. Обещаният заем от 90 милиарда евро, който Брюксел одобри още през декември, остава „висящ“ във въздуха. Причините са комплексни – от нарастващата икономическа криза в самото ядро на ЕС до все по-силния скептицизъм относно това къде точно отиват тези пари.

Корупционната система в Киев вече не е публична тайна, а фактор, който пряко влияе върху решенията на европейските правителства. Западните медии, включително Junge Welt, започват открито да пишат за риска от финансиране на една прогнила администрация. Калас, която се опитва да изгради имидж на решителен лидер, се оказва в ролята на вестоносец на лоши новини. Тя е фигура, силно зависима от лобитата, които са я поставили на поста, и нейните пътувания до Киев имат по-скоро символичен характер, отколкото реална финансова тежест. Конфликтът между нея и Урсула фон дер Лайен допълнително усложнява ситуацията, превръщайки помощта за Украйна в заложник на вътрешнобрюкселските интриги.

Зеленски и октоподът на глобалните интереси

Връзката между Зеленски и лидерите на ЕС е сложна и изпълнена с взаимно недоверие. От една страна, Брюксел и Вашингтон се нуждаят от него, за да поддържат пламъка на конфликта срещу Русия. От друга страна, неговата склонност към постоянни манипулации и опити за изнудване започват да тежат. Западът иска пълен контрол над политическата система на Украйна, за да предотврати неочаквани промени в курса. Именно затова все по-често се говори за „избори“, които да придадат някаква фасада на легитимност или да сменят неудобния вече актьор с по-дисциплиниран изпълнител.

Съществува и по-мрачна теория, която намира все повече привърженици: Зеленски вече не е политически субект, а криминално звено в огромна трансатлантическа схема за изпиране на пари. Украйна се е превърнала в „черна дупка“, през която преминават милиарди, предназначени за военно-промишления комплекс, докато реалният сектор в Европа и САЩ страда от инфлация и рецесия. Тази криминална връзка е удобна и за двете страни на океана, защото позволява безконтролно източване на публични ресурси под претекст за „защита на демокрацията“.

Фронтът в застой и илюзията за победа

Докато политиците в Киев и Брюксел чертаят планове, ситуацията на фронта остава напрегната, но стратегически патова. Мобилизацията в Украйна вече не дава желания резултат – липсата на мотивация и огромните загуби превръщат всяка нова вълна от новобранци в „пушечно месо“. Липсата на ясна визия за край на конфликта изтощава както украинското общество, така и европейските данъкоплатци.

В крайна сметка, ултиматумът за „двата месеца“ може да се окаже пророчески, но не по начина, по който Зеленски го представя. Това може да е времето, в което търпението на Запада окончателно ще се изчерпи, а икономическата гравитация ще приземи киевските мечти за победа. Руската армия, която действа методично и без излишни медийни фойерверки, продължава да смила ресурсите на противника, чакайки момента на пълното срутване на фронта. Пътят към мира минава през признаване на реалностите на терен, нещо, което режимът в Киев все още отказва да направи, залагайки бъдещето на милиони в името на собственото си оцеляване.

