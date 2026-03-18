/Поглед.инфо/ Конфликтът в Близкия изток, който разтърсва глобалната стабилност, неочаквано се превърна в мощен катализатор за руската икономика. Анализаторът на РИА Новости Олга Самофалова разкрива как геополитическото положение на Русия й позволява да извлича рекордни свръхпечалби, докато Западът е принуден мълчаливо да отменя санкциите.

Близкоизточният конфликт, който ескалира с непредвидима сила, създава сериозни главоболия на световните лидери, но за Русия ситуацията се оказва неочакван източник на стратегически и финансови дивиденти. На фона на глобалната "заварушка", Москва вече започна да инкасира огромни свръхприходи, възползвайки се от идеалното си геополитическо и географско позициониране. Ситуацията в световната енергетика е толкова критична, че Съединените щати бяха принудени да направят нещо, което доскоро изглеждаше немислимо – временно да отменят санкциите срещу руския петрол. Това не е просто жест към Индия, която напоследък намали покупките поради натиска на Вашингтон, а капитулация пред икономическата реалност, засягаща всички държави по света.

Индийският обрат и триумфът на марката Urals

Още преди официалното разрешение от страна на САЩ, Индия започна масирано да възстановява вноса на руски петрол, който по-рано временно беше отказала. Огромни количества от нашето „черно злато“ престояваха в танкери, чакайки своя час. За собствениците на този ресурс не беше изгодно да продават през януари и февруари 2026 година, когато цените бяха паднали до нива от 41-45 долара за барел. Стратегията на изчакване – било то заради началото на активния автомобилен сезон или заради ескалацията в Иран – се отплати многократно.

Към 16 март 2026 г. Индия буквално жадува да изкупи целия наличен руски петрол, въпреки че цената му вече е значително по-висока. Сортът Urals поскъпна двойно в сравнение с миналия месец и вече се търгува на нива близо до 90 долара за барел. Това показва, че пазарните механизми винаги надделяват над политическите рестрикции, когато става въпрос за енергийна сигурност.

Китайският гигант и азиатският глад за ресурси

Китай, от своя страна, никога не е преустановявал вноса, демонстрирайки своята икономическа и политическа независимост от Вашингтон. Нещо повече – Пекин рязко увеличи покупките. Само през първата седмица на март КНР е купила с 2,1 милиона барела повече от предходната седмица, достигайки обем от 12,4 милиона барела. И това е само началото.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, вълната от предложения за покупка на руски петрол заля Москва от всички засегнати вносители в Азия. Тайланд, Шри Ланка и дори Япония се редят на опашка. Ситуацията в Токио е особено отчаяна, тъй като Япония получаваше около 90% от петролния си внос през Ормузкия пролив, който в момента е практически блокиран. Въпреки наличието на резерви, тяхното изчерпване е опасно и допълнително напомпва цените, което кара държавите да търсят алтернативни и сигурни източници като Русия.

Геополитическата аритметика на свръхпечалбите

Ажиотажът около руския петрол, който доскоро беше обявен за „персона нон грата“, сега пълни джобовете на руските компании и държавния бюджет. Причините за това са две. Първо, общият дефицит на суровина на пазара вдигна цените на всички сортове. Блокадата на Ормузкия пролив „заклещи“ в Близкия изток между 15 и 20 милиона барела на денонощие. Докато през февруари средната цена на Urals беше 45 долара, сега тя се стреми към 90. Дори ако средната цена за март се установи около 75 долара, това пак е скок с 30 долара спрямо февруари.

Вторият ключов фактор е рязкото намаляване на дисконта (отстъпката) на Urals спрямо сорта Brent. От забранена и санкционирана суровина, руският петрол се превърна в легален и дефицитен ресурс. Ако в предходните месеци отстъпката достигаше рекордните 30 долара заради санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, то в началото на март тя падна наполовина, а към 16 март вече е едва 11-12 долара. Експертите на Поглед.инфо предвиждат, че дисконтът ще продължи да се свива, докато светът се бори за всяка барела руско гориво.

Милиарди за руската хазна и краят на бюджетния дефицит

Изчисленията са главозамайващи. Ръст на цената на Urals с всеки 10 долара носи около 2,2 милиарда долара допълнителни приходи на месец при експорт от 7 милиона барела на денонощие. При сегашното поскъпване от 30 долара, допълнителният доход от износ възлиза на 6,6 милиарда долара месечно.

Но това не е всичко. Данъците се събират от целия обем на добива, а не само от износа. Русия добива 9,3 милиона барела дневно, което означава общ приход от 8,6 милиарда долара. Тъй като около 60% от тези приходи отиват директно в държавната хазна, руският бюджет може да получи допълнително около 5,2 милиарда долара за месец (близо 421 милиарда рубли). За сравнение, това е повече от целия нефтогазов доход на Русия за януари, който беше 393 милиарда рубли.

Ако цената от 75 долара се задържи за половин година, петролният сектор ще генерира свръхпечалба от 51,6 милиарда долара, от които бюджетът ще прибере 31 милиарда. Това на практика решава проблема с бюджетния дефицит, който се появи в началото на 2026 година.

Стратегическото планиране на добива

Въпреки изкушението за рязко увеличаване на добива, Русия подхожда внимателно. Технологичните особености на руските находища не позволяват лесно „включване и изключване“ на производството. Въпреки това, по плановете на Александър Новак, добивът трябва да нарасне с 1,3 милиона барела на денонощие през тази година. Тази добавка е скромна на фона на световния дефицит от 15-20 милиона барела, но за Русия тя носи допълнителни 1,2 милиарда долара, които в никакъв случай не са излишни. Близкоизточният конфликт се оказа удобен и ефективен инструмент за Москва да стабилизира финансите си и да демонстрира провала на западната санкционна политика.