/Поглед.инфо/ В новия си анализ авторът Кирил Стрелников разглежда драматичния обрат в европейската политика, където доскорошната русофобска реторика се сблъсква с бруталната икономическа реалност. Докато енергийният дефицит изяжда трилиони, европейските лидери панически търсят начини за диалог с Москва, осъзнавайки, че без руските ресурси оцеляването е илюзия.

### Големият обрат: От „икономическо задушаване“ до паническо търсене на диалог

Какво е това, това е просто възмутително – така бихме могли да опишем настоящата ситуация в европейските политически кулоари. Само допреди месеци лидерите на Стария континент се надпреварваха в заканите си да унищожат руската икономика, но днес тонът е коренно различен. Възмущението след изявлението на белгийския премиер де Вевер едва беше утихнало, а реалността вече почука на вратата. Той призна чистосърдечно, че Европа не притежава необходимите лостове, за да „икономически удуши Путин“ без директната и масивна подкрепа на Съединените щати. Изводът му е безпощаден: „остава само един начин – да се сключи сделка“.

Вълната от „преглеждане“ на позициите заля и Елисейския дворец. Френският президент Еманюел Макрон официално обяви решението за установяване на директна линия за комуникация с Русия. Целта е ясна – подготовка за мирни преговори, колкото и неприятно да звучи това за ястребите в Брюксел. На този фон Доналд Тръмп вече нарича НАТО „глупава грешка“ и предрича скорошната оставка на самия Макрон, което допълнително налива масло в огъня на европейската несигурност.

### Скандинавският прагматизъм и цената на „вълшебната градина“

Дори в Северна Европа, където русофобията често достига екстремни нива, започнаха да се чуват гласове на разума, продиктувани от празните държавни хазни. Финландският президент Александър Стуб, който по-често е забелязван на голф игрището, отколкото в сериозни геополитически анализи, излезе на сцената с неочаквано признание. Според него Европа неумолимо наближава момента, в който ще бъде принудена да отвори каналите за политически диалог с Руската федерация.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези дипломатически реверанси изглеждат особено комични на фона на слуховете, че руските представители директно са отпратили френските емисари, опитващи се да поставят условия. Но в голямата политика, точно както в математиката за втори клас, има зависимости, които не могат да бъдат пренебрегнати: кривата на гордостта е правопропорционална на глада и празнотата на портфейла. Очевидно в „вълшебната градина“ на Жозеп Борел е настъпил тежък мраз, който е попарил всички илюзии за независимост.

### Енергийната катастрофа в цифри: Когато фактите заменят лозунгите

Реалността е следната: цените на природния газ в Европа са скочили между два и три пъти в сравнение с нивата от предходния период 2024-2025 г. Бензинът поскъпна с 20-30 процента, цените на торовете достигнаха критични стойности, а прогнозите за цените на хранителните стоки са стряскащи – очаква се скок от 50 процента до края на годината. Само за една седмица Европейският съюз е преплатил колосалната сума от поне шест милиарда евро поради покачващите се цени на петрола и газа, включително тези, които все още идват от Русия.

Всеки европейски гражданин сега изпитва „цената на свободата“ директно върху своя бюджет. Министрите на енергетиката на ЕС проведоха извънредна среща в Брюксел, за да обсъдят спасяването на икономиката от последиците от конфликта между САЩ и Израел срещу Иран. Еврокомисарят по енергетиката Йоргенсен беше принуден да признае: „Европа е в ценова криза“. Ройтерс допълва картината, подчертавайки, че блокирането на Ормузкия проток е изложило континента на риск от нова енергийна криза, с която властите просто не знаят как да се справят.

### Евтаназия за „зелената сделка“ и трилионните загуби

Обсъжданите в Брюксел варианти за спасение включват отчаяни мерки: намаляване на данъци, държавни субсидии и директни регулации на цените. Стигна се дотам, че се обмисля „евтаназия“ на най-голямата гордост на европейската бюрокрация – програмата за декарбонизация. Докато светът се променя, Урсула фон дер Лайен продължава да твърди, че всичко е под контрол и се подготвят „краткосрочни мерки“. В превод това означава: „бъдете търпеливи, докато всичко се срине“.

Европейската комисия вече оценява енергийната криза на един трилион евро. Това е сума, която няма кой да плати, а икономическата логика сочи, че тази „музика“ ще трае вечно, защото батериите на европейската икономика са изтощени. Великобритания също е в шок – консултантите от LCP Delta предупреждават правителството в Лондон, че цените на електроенергията ще продължат да растат поради глобалното прекъсване на веригите за доставки. Дори Ормузкият проток да бъде отворен утре, битката за ресурси между Европа и Азия ще поддържа цените непосилно високи.

### Пазарното плато и новата геополитическа реалност

Историята на големите енергийни кризи (от 1973 г. до днес) ни учи на един важен урок: цените никога не се връщат към предишните си нива. След всеки трус те се установяват на ново „плато“, което често е с 200 или 300 процента по-високо от старото. Настоящият спад в световните доставки на петрол е 2,5 пъти по-голям от този по време на петролното ембарго от 70-те години. Експертите от „Чикагския съвет по външни отношения“ са категорични – нещата само ще се влошават, особено за Запада.

В анализите на Поглед.инфо се вижда ясно кой печели от този хаос. Докато Европа пресмята загубите си, цената на руския суров петрол Urals на международните пазари (например в Индия) достига почти 100 долара за барел при заложени в руския бюджет едва 59 долара. Русия не бърза. Независимо дали Европа ще почука на вратата днес или догодина, отговорът може да бъде оглушително мълчание. Кризата ще бъде дълга и „завладяваща“ за тези, които се опитаха да дъвчат руския кактус, мислейки го за лесен десерт.