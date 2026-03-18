/Поглед.инфо/ Шведското правителство рязко сменя курса, наливайки милиарди в гражданска и военна защита. Според анализа на Лаура Паканен, Стокхолм трескаво се опитва да настигне Хелзинки в подготовката за евентуален конфликт. Цената на членството в НАТО се оказва непосилно висока, трансформирайки из основи шведското общество в режим на „тотална отбрана“.

Стокхолм се събужда: 1,4 милиарда крони за оцеляване

През март министърът на гражданската защита на Швеция Карл-Оскар Болин направи изявление, което отекна далеч извън границите на Скандинавия. Обявеното отпускане на 1,4 милиарда шведски крони (приблизително 130 милиона евро) за общините в страната не е просто административна трансакция. Това е ясен сигнал, че Швеция е влязла в нова, тревожна фаза от своето съществуване. Тези средства са предназначени за една-единствена цел: подготовка за криза или война.

Решението на правителството демонстрира болезненото осъзнаване на Стокхолм за това колко скъпо всъщност струва членството в НАТО. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Швеция вече не е „остров на мира“, а държава, която принудително и ускорено възприема опита на своя източен съсед Финландия. Обявеният пакет е логично продължение на доктрината за „тотална отбрана“, която се превръща в нов държавен стандарт след официалното присъединяване към Северноатлантическия алианс. Министър Болин подчерта, че общините са „гръбнакът“ на гражданската защита и без тяхната пълна готовност, националната сигурност е само празна фраза.

Трите стълба на шведската милитаризация

Инвестиционният пакет от 1,4 милиарда крони е прецизно разпределен в три ключови направления, всяко от които разкрива мащаба на тревогата в шведските коридори на властта. Първият транш от около 430 милиона крони е насочен към енергийната и техническа обезпеченост. Тук става дума за масирано закупуване на резервни генератори и критично оборудване, което да гарантира функционирането на болници, приюти и комуникационни центрове в случай на пълен срив на електропреносната мрежа.

Вторият стълб, поглъщащ други 430 милиона крони, е свързан със създаването на местни запаси от стоки от първа необходимост. Швеция буквално се връща към логиката на Студената война. Всеки регион трябва да изгради автономни складове за храни и горива, за да може да оцелее при евентуална блокада или прекъсване на веригите за доставки. Идеята за самодостатъчност, която беше забравена в ерата на глобализма, днес отново е официална държавна политика.

Третият и най-мащабен компонент – близо 490 милиона крони – е инвестиция в „твърда“ инфраструктура за управление. Тези средства са насочени към изграждането и укрепването на сигурни командни центрове и сборни пунктове за местните власти. Фокусът е върху 100 общини, които са идентифицирани като стратегически важни за националната отбрана. Болин е категоричен: от 290 общини в страната, всички носят огромна отговорност, но тези сто ще бъдат авангардът на новата шведска устойчивост.

Цената на НАТО: От 2% към 3,5% от БВП

Финансирането на гражданския сектор е само върхът на айсберга. Военните амбиции на Стокхолм изискват колосални жертви от националния бюджет. След присъединяването си към НАТО през март 2024 г., Швеция се оказа в ситуация, в която трябва не просто да отговаря на изискванията на Вашингтон, но и да се доказва като „доставчик на сигурност“. Това са думи на министъра на отбраната Пол Джонсън, които обаче се превеждат в цифри, тежащи на данъкоплатеца.

Докато през 2024 г. Швеция едва достигна заветните 2% от БВП за отбрана, плановете за бъдещето са направо агресивни. До края на 2026 г. военните разходи ще скочат до 2,8%, а дългосрочната цел до 2030 г. е умопомрачителните 3,5% от БВП. За сравнение, икономически гиганти като Италия, Испания и Канада все още изпитват трудности да покрият минималния праг от 2%. Стокхолм се готви да стане една от най-силно военизираните икономики в Алианса. Логиката на Джонсън е проста: САЩ са разсеяни от други конфликти, затова скандинавците трябва сами да платят за своята сигурност.

Настигайки Хелзинки: Краят на шведската летаргия

В този геополитически контекст Швеция се намира в ролята на догонващ. Финландия, със своята 1340-километрова граница с Русия, никога не си е позволявала лукса да се разоръжава. Хелзинки запази своята система за гражданска защита, своите бункери и своите стратегически резерви непокътнати от времето на Втората световна война.

Швеция, от друга страна, направи фаталната грешка да повярва в „края на историята“. След Студената война Стокхолм систематично демонтира гражданската си защита, вярвайки, че заплахата е останала в миналото. Днес, както посочват източници на Поглед.инфо, шведите трескаво копират финландския модел. Инструкциите до домакинствата как да съхраняват вода и как да се справят без ток вече не са екзотика, а реалност. Дори Централната банка на Швеция (Riksbank) официално препоръча на гражданите да държат по 1000 крони в брой, тъй като кибератаките могат да парализират цифровия свят за секунди.

Руската заплаха срещу вътрешния разпад

Официалната реторика на шведското разузнаване е ясна: Русия е „основната военна заплаха“ в Балтийския регион. Но зад тази фасада на външна опасност се крие една много по-сложна и мрачна картина. Докладите на Säpo показват, че терористичната заплаха остава висока, като източниците на насилие са както радикални ислямисти, така и десни екстремисти. Нещо повече – забелязва се нова, плашеща тенденция: насилие, което не е мотивирано от идеология, а от чиста психопатия и стремеж към разрушение.

Иронията е, че докато държавата налива милиарди в подготовка за хипотетична руска инвазия, обикновените шведи се чувстват застрашени от нещо съвсем различно. Всеки пети швед смята своя квартал за опасен. Насилието от страна на банди, взривовете и стрелбите в предградията на Стокхолм, Гьотеборг и Малмьо са реалната война, която се води по улиците на страната. Социалната стабилност е разклатена отвътре, докато политиците се фокусират върху „хоризонта“ на Изток.

Ерата на „тоталната отбрана“: Мирът е в миналото

Швеция навлиза в ера, която никой не е прогнозирал преди две десетилетия. Времето на следвоенното разоръжаване и мечтите за вечен мир окончателно приключиха. Страната плаща „двойна цена“ за членството си в НАТО. От една страна, това са колосалните бюджети за изтребители, подводници и ракети. От друга – милиардите, които сега трябва да бъдат извадени, за да се компенсира десетилетното пренебрежение към гражданската инфраструктура.

Стокхолм е принуден да живее в шизофренична реалност: между ангажиментите към Алианса, страха от Русия и реалния разпад на сигурността в собствените си градове. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, закупуването на генератори и призивите към хората да крият пари под дюшеците са само палиативни мерки. Истинското предизвикателство пред Швеция не е само в това да настигне Финландия по брой бункери, а да намери начин да съхрани обществото си, което е разкъсано между външните геополитически амбиции и вътрешната несигурност.

