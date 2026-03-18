/Поглед.инфо/ Иранската криза пренареди геополитическата шахматна дъска, изправяйки Европа пред екзистенциален избор. Валерия Вербинина и Геворг Мирзаян анализират как белгийският премиер Барт де Вевер и Виктор Орбан поведоха нов фронт за нормализация на отношенията с Русия в името на икономическото оцеляване на Стария континент.

Здравият разум срещу идеологическата обсебеност

„Трябва да нормализираме отношенията с Русия, за да си възвърнем достъпа до евтина енергия – здравият разум го изисква.“ Тези думи, които доскоро биха били приписани единствено на унгарския премиер Виктор Орбан, днес звучат от трибуната на белгийския министър-председател Барт де Вевер. Това не е просто изолирано мнение, а симптом за дълбока тектонична промяна в европейската политика. Иранската криза се превърна в онзи катализатор, който извади на повърхността критичната уязвимост на Европейския съюз.

Докато светът потъва в нова енергийна несигурност, големите играчи вече започнаха да спасяват собствените си интереси. Американците, проявявайки характерния си прагматизъм, частично отмениха санкциите върху руския петрол, осъзнавайки, че световната инфраструктура не може да оцелее без тези обеми. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Кремъл сухо коментира този ход като признание за незаменимостта на руските суровини. В същото време Европа остава в капана на собствените си догми, въпреки че ценовият шок удря именно нея най-силно.

Енергийната бездна на Стария континент

Логиката подсказваше, че ЕС трябваше да бъде първият, който да потърси деескалация с Москва. За разлика от САЩ, Европа не разполага със собствено мащабно производство на въглеводороди. За разлика от Китай, тя няма натрупаните огромни запаси, които биха могли да подсигурят потреблението за месеци наред. Ситуацията е критична: след края на отоплителния сезон европейските хранилища са запълнени на по-малко от 30%, а в някои региони нивата паднаха под 20%.

Игор Юшков, експерт във Фонда за национална енергийна сигурност, обяснява пред вестник „Взгляд“, че въпросът вече не е просто в цената, а във физическото оцеляване на индустрията. Когато газът в Европа струва 800 долара за хиляда кубически метра, а в САЩ е 170 долара, европейските стоки автоматично стават неконкурентоспособни. Това е екзистенциална заплаха, която The Economist описва като риск от окончателно спиране на икономическия растеж и разпалване на неконтролируема инфлация. Европейските индустрии се намират в клещи между американския протекционизъм и китайската експанзия, докато собствените им лидери в Брюксел продължават да говорят за „стратегическа грешка“.

Бунтът на националните лидери

На фона на икономическата агония, брюкселската бюрокрация в лицето на Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря Дан Йоргенсен продължава да настоява на политическата целесъобразност. За тях деиндустриализацията на Европа е „приемлива цена“ за идеологическия разрив с Москва. Но националните лидери, които носят отговорност пред своите избиратели, вече не могат да си позволят този лукс.

Виктор Орбан пръв призова за официално преразглеждане на санкционната политика в енергетиката, но истинската изненада дойде от Брюксел – и то не от еврочиновниците, а от белгийския премиер Барт де Вевер. Човекът, който спря конфискацията на руските активи в белгийския депозитар, сега открито заявява, че Европа трябва да сключи сделка с Русия. Де Вевер посочва болезнената истина: Европа не може да окаже реален натиск върху Путин без подкрепата на САЩ, а САЩ вече гледат в друга посока.

Дипломатическите маневри и „тихият“ диалог

Според белгийския премиер, много от неговите колеги споделят това мнение „насаме“, но се страхуват да го изрекат публично. Въпреки това, признаците на отрезвяване са навсякъде. Финландският президент Александър Стуб и френският лидер Еманюел Макрон вече правят плахи опити за възобновяване на контактите. Макар мисията на френския емисар Еманюел Бон в Москва да беше описана като неуспешна, самият факт на нейното провеждане говори много.

Макрон е притиснат от реалността в собствените си рафинерии, които са технологично настроени за преработка на саудитски, иракски и руски петрол. При конфликт в Близкия изток и ембарго над Русия, Франция остава без алтернативи. Поглед.инфо припомня, че докато политиците преговарят, обикновените европейци от граничните райони вече са намерили своето решение – те просто зареждат евтин бензин в Русия, игнорирайки политическите лозунги.

Вътрешният натиск и замразяването на санкциите

Отрезвяването на Европа се захранва и от вътрешнополитически страх. Дмитрий Суслов от Висшето училище по икономика отбелязва, че трансатлантическите отношения са в дълбока криза. Европа беше вкарана в икономическа война, без никой да се консултира с нея за последиците. Сега, когато рейтингите на опозиционните партии като „Алтернатива за Германия“ растат мълниеносно, системните политици започват да разбират, че избирателите ще ги държат отговорни за високите сметки за ток и загубените работни места.

Най-ясният индикатор за промяната е фактът, че 20-ият пакет от европейски санкции срещу Русия беше официално замразен. Мотивът е „нормализиране на пазарната ситуация“. Това е първото публично признание, че лимитът на наказателните мерки е достигнат и всяка следваща стъпка би била самоубийствена. Иранската криза, колкото и опасна да е тя, изигра ролята на студен душ за европейския елит, принуждавайки го да избира между идеологическата чистота и икономическото оцеляване. Пътят към Москва вече не изглежда като табу, а като единственият изход от енергийната безизходица.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.