/Поглед.инфо/ Най-после се сбъдна българската мечта - имаме стопроцентово евроатлантическо правителство. Макар и временно. Временно, но правителство, ако се съди по активните му начинания. Бедата е, че в кьораво време се сдобихме с него, когато съдбата на евроатлантизма става все по-непредсказуема. Не се знае вече, от него само еврото ли ще остане без атлантизма, или ще ги съшият отново заедно.

Ако следваме правилата приети от европейските ни партньори, би трябвало след първото си участие в поредната среща на върха в Брюксел нашият дует Гюров-Неинска, дали поотделно или заедно, да ни информират за проведените разговори. Те обаче като възпитани в нашите, българските правила политици ни го спестиха, с което ни подсказаха, че оттук нататък все ще е тая. От тяхната вярна, постоянно стационирана в Брюксел журналистка разбрахме, че нашият министър, няма да си го спестя, поплювкото Гюров е направил изявление в урсулов стил, че ние сме с Украйна до последния българин. И толкова. Ако двамата бяха избрани без опит в политиката, бихме могли да го отдадем на липсата на грамотност и елементарна простотия. В случая обаче далеч не е така. Тогава остава другото, че някой преднамерено се разпорежда да ни спестят информацията.

Щем не щем, принудени сме да ползваме, както се казва, паралелни източници на информация. Ако им се вярва поне до допустичото, например, стана ясно за разправиите свързани с въпросните 90 милиарда за Зеленски. Твърди се, че „здравите сили“, определят ги на брой седем, като глутница вълци са се нахвърлили срещу „лошия“ Орбан. Скудоумната Калас не се е посвенила да заяви, че нищо ново не се случва - по нейните представи по време на избори хората не проявявали кой знае какъв разум. Мерц категорично, по гестаповски отрязал, че не е редно една страна да пречи на общото съгласие. Някои от другите дори си позволили да нарекат Орбан директно „кверулант“. Думата си е чист психологичен термин, което само по себе си е обида, да не говорим, че се употребява за хора с отклонения, които са си навили на пръста нещо и само това правят, без да се съобразяват с никого. Останалите, сред които и нашият са се измъквали само с протоколни изказвания. Орбан дори не е намерил за нужно да „разширява“ темата. В своя защита е казал буквално само едно - ние чакаме петрола, другото са приказки. Разбира се, за да побутне европартньорите си да мислят адекватно на ситуацията, той е допълнил изречението си с голата информация за украинските нападки към него и семейството му, към страната му като цяло. Случват се и чудеса наистина. Проформа от Европейския съюз в лицето, представете си, на председателя на европарламента, са се опитали да убедят Зеленски да не се ослушва, а да вземе да изпрати техници да оправят тръбата и да се приключи с тая работа. Понеже знаят, с какъв инат си имат работа, се оказва, че явно предварително, за всеки случай, са измислили план Б, тоест вариант най-после да се заобиколи ветото, подкрепено между впрочем и от Словакия и Чехия. Не е за вярване, но обмислят просто да освободят тези три страни от участие в плащането, а сумата от 90 милиарда да се преразпредели сред другите 24 страни, в числото на които сме и ние, забогателите след влизането ни в еврозоната.

В такава ситуация повече от нормалното би било, видният ни министър-председател само при мисълта, че ще трябва да се бръкне в и без това смотания ни бюджет за двойно повече от милиард и двеста милиона, да остави всичко и, вместо да седи и блее там, на бегом да се върне и да събере Съвета за сигурност. Защото точно сега, при хаоса в икономиката и финансите такъв ангажимент ще ни излезе през носа. Вместо това нашата рекламна двойка тихо и кротко се прибраха и дума не отрониха.

Нещата и у нас покрай иранския конфликт предстои допълнително да се размиришат. Тръмп е на 5 минути да се откаже от НАТО и да даде на нашите западноевропейски пишман-стратези най-после да осъществят плановете си за собствен военен съюз. С тая разлика, че въпросният съюз, както изглежда в момента, ще е хем без оръжие, хем без подготвена военна сила, хем без електронно покритие. Тоест ще става досущ само за компютърни игри на младежите от всякаква възраст. За защита обаче от страшната Русия, както постоянно се каканиже, вече няма да имаме сили и логично ще трябва да се надяваме на Украйна - тя да ни защитава, след като толкова пари вместо за нас се пропиляха там, за да си развива тя въоръжейните системи.

Решението на Тръмп за НАТО или по-скоро поредното негово ядно заявление, не касае обаче само Европа, за да се надяваме, че може да премисли. Защото в НАТО е и Канада, а тази страна не прави компромис със своето достойнство и интереси. На Карни му писна явно да слуша заплахите на Тръмп и, без много да се колебае, със санкцията на парламент блокира, според сайтовете, цели 2.8 билиона долара американски дългове. Тръмп се врътна на момента и обяви, че е време да се седне с Канада за едни „много хубави и ползотворни преговори“. На любезното предложение Къртни, както съобщават вещите коментатори, е отговорил с 6 думи - ние не преговаряме повече с вас.

В Централната немска телевизия има едно интересно предаване, което се казва, нескопосано преведено, „Днешно шоу“. Там водещият, един шегаджия, нарече операцията, която провежда САЩ в Иран една „епична лайнява идея“, което е почти съзвучно на немски с оригиналното име. Просто хората взеха да си правят майтап с Тръмп и неговите непредсказуеми хрумвания. Например, цитираха негово изказване от началото на мандата, където той подчертава, че с Иран, както винаги според него е твърдял, не трябва да се воюва, а да се договаря. Тръмп си има и един симпатичен военен министър, оригинален млад и атлантичен тип с разкошни татуировки на рицарски кръстове по тялото си, когото отскоро цитират по сайтовете по-скоро за настроение. Той съвсем наскоро казал дори, че се учудва, че има хора, които смятат, че въпросният проток е затворен. Напротив, рекъл, той си е свободен и всеки може да мине през него, стига да не се стряска от ракетите.

В такава ситуация на нарастващ хаос в международните отношения и в пълна бъркотия в Европейския съюз, почти разкъсан от вътрешни противоречия, при една война в Украйна, която явно показва своята безперспективност, нашите външно политически представители в лицето на министър председателя и външната ни министърка вместо с цялата усетена тревога по време на срещата да направят изявление за всичко онова, което са чули и видели в Брюксел, изведнъж прибързано се захванаха с изборите, което било тяхната основна задача. Сигурно е така, но остава в българското общество висящ въпросът, какво правим ние в тази ситуация около нас. И май ще си остане висящ.

