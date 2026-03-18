/Поглед.инфо/ На 13 март в немския град Дюселдорф се проведе глобалният диалог „Китай през пролетта“. Събитието беше организирано от Китайската медийна група с основна тема „Развитието на Китай носи възможности за света“. В него участваха близо сто представители на бизнеса, академичните среди и медиите от Китай и Германия.

Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн заяви във видеообръщение, че по време на сесиите на ОСНП и на НК на КНПКС китайският председател Си Дзинпин подчерта необходимостта от разширяване на високото ниво на отваряне към света, активно разширяване на глобалните пазари и по-добро свързване с международната икономическа система. На тазгодишните заседания бяха приети редица важни документи, включително програмата за 15-ия петгодишен план. Планът за висококачественото развитие на Китай също така предоставя нов „списък с възможности“ за света.

Китайската медийна група е готова да използва своите предимства като международна първокласна интегрирана медийна платформа и чрез глобалната си мрежа да подпомага по-доброто споделяне на резултатите от китайската модернизация със света. По този начин може да се споделят новите възможности на висококачественото развитие на Китай с приятели от цял свят.