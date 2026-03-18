/Поглед.инфо/ На 18 март китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с лидера на туркменския народ и председател на Народния съвет на държавата Гурбангули Бердимухамедов, който е на официално посещение в Китай.

Си Дзинпин заяви, че преди няколко дни приключиха тазгодишните сесии на ОСНП и на НК на КНПКС, на които беше приета програмата за 15-ия петгодишен план. Изпълняването на плана ще бъде основа за реализирането на социалистическата модернизация на Китай, което също така ще донесе благополучие и за целия свят. За 35 години независимост Туркменистан върви по своя собствен път на развитие. Китай изявява желание да работи заедно с Туркменистан за увеличаване на сътрудничеството и споделяне на възможностите, насърчавайки изграждането на общност със споделена съдба.

Си Дзинпин изтъкна, че всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Туркменистан се основава на взаимно разбирателство и подкрепа. Той заяви, че независимо от промените в международната среда, Китай ще продължи да подкрепя Туркменистан в защитата на държавния суверенитет, независимостта и териториалната цялост, както и политиката му на постоянен неутралитет.

Двете страни ще засилят стратегическата координация и сътрудничеството в областта на природния газ. Ще работят и за повишаване на нивото на търговията и инвестициите. Акцент ще бъде поставен върху разширяване на сътрудничеството в инфраструктурата, земеделието, изкуствения интелект, дигиталната икономика и чистите енергии. Китай и Туркменистан ще задълбочат и съвместните усилия в борбата с тероризма, за да гарантират сигурността на развитието си. Освен това двете страни ще координират позициите си за защита на ролята на ООН и мултилатерализма, с цел насърчаване на по-справедливо глобално управление.

Бердимухамедов изрази радостта си да посети Китай и поздрави за успешното провеждане на тазгодишните сесии. Той заяви, че развитието на Китай носи ползи за целия свят. По думите му, благодарение на усилията на Си Дзинпин, отношенията между Китай и Туркменистан се развиват бързо и стабилно. Туркменистан последователно спазва принципа за единен Китай и е готов да засили стратегическата координация с Пекин, както и сътрудничеството и обмена в различни области. Бердимухамедов изрази благодарност за подкрепата от Китай и даде висока оценка на четирите глобални инициативи, предложени от Си Дзинпин, както и на позицията на Пекин по международните въпроси. Той подчерта, че Туркменистан ще продължи да работи съвместно с Китай в рамките на ООН и други многостранни механизми.