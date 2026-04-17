/Поглед.инфо/ Към 17 април 2026 г. ситуацията в Близкия изток преминава в нова, критична фаза, в която американската хегемония се пропуква под натиска на персийската твърдост и китайската технологична мощ. Доналд Тръмп се опитва отчаяно да договори мир, който да запази политическото му достойнство, но Техеран, подсигурен от Пекин, няма намерение да прави подаръци на Белия дом.

Провалът на американския блицкриг и енергийният капан

Първоначалният замисъл на Вашингтон за масирана агресия срещу Ислямската република беше пропит с неоколониална арогантност. Янките се надяваха, че чрез серия от прецизни удари и икономически шок ще успеят светкавично да дестабилизират режима, да инсталират свои марионетки в Техеран и да установят пълен контрол върху иранския петрол, елиминирайки окончателно ядрените амбиции на страната. Този план обаче се сблъска с реалност, която стратезите в Пентагона явно са пренебрегнали.

Убийствата на цивилни граждани и целенасоченото унищожаване на гражданска инфраструктура не само не доведоха до вътрешен колапс, но и консолидираха иранското общество в безпрецедентна степен. Нещо повече, затварянето на Ормузкия проток се превърна в икономическа примка за Запада. Светът видя, че Вашингтон не е в състояние да гарантира сигурността на най-важния воден път за енергоносители, което доведе до рязко влошаване на икономическото положение в самите Съединени щати. В тази ситуация Тръмп реши да смени тактиката – от директно унищожение към опит за „изгодна сделка“, в която Иран трябваше да поеме ролята на победена страна. Но персите, осъзнавайки своята стратегическа преднина, отказаха да участват в този театър.

Дипломатическият клинч: 20 години срещу 5 години

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, преговорният процес, който се води на неутрална територия в Пакистан, е всичко друго, но не и лесен за американците. Изданието Politico, позовавайки се на висши източници от Персийския залив, разкрива, че Тръмп е изпаднал в състояние на сериозна нужда от какъвто и да е дипломатически успех. Иранците обаче методично му отказват възможността да „спаси лицето си“.

Вашингтон е предложил на Техеран 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран – предложение, което би дало на американците необходимото спокойствие за няколко мандата напред. Отговорът на Ислямската република беше хладен и категоричен: само петгодишна забрана и нито ден повече. Освен това, Иран отхвърли категорично искането за забрана на внос на частично обогатен уран. Този дипломатически отпор показва, че Техеран вече не се страхува от американските ултиматуми, тъй като зад гърба му стои мощна икономическа и технологична подкрепа.

Истерията в Белия дом: Изгубеният глас на хегемона

Индикация за мащаба на провала са и разказите на републиканския „ястреб“ Линдзи Греъм. Според неговите думи, Тръмп е загубил гласа си от крещене по време на телефонни разговори с иранските лидери. Тази сцена е метафора за съвременното състояние на американската дипломация – много крясъци, малко резултати. Опитите за личен натиск от страна на Тръмп се разбиват в стената на иранското спокойствие.

Докато Тръмп губи гласа си, Ройтерс съобщава за подготовката на мащабен „меморандум за разбирателство“. Източници от пакистанските служби за сигурност твърдят, че е постигнат сериозен напредък в задкулисните разговори. Очаква се до два месеца да бъде подготвен документ, който реално ще легитимира иранските изисквания. Въпросът вече не е дали Тръмп ще направи компромиси, а колко големи ще бъдат те.

Китайският фактор: Радарите, които ослепиха янките

Големият въпрос, който тормози американското разузнаване, е как Иран успя да нанeсе толкова точни удари по американските обекти в региона. Според публикации в CBS News и New York Times, Пекин е предал на Техеран не само разузнавателни данни, но и критични технологии. Става въпрос за усъвършенствани радарни системи и вероятно преносими зенитно-ракетни комплекси, които направиха иранското небе непробиваемо за американските и израелските ВВС.

Военният експерт Борис Рожин правилно отбелязва, че вълната от обвинения срещу Китай в американските медии е опит да се прехвърли вината за военния провал. Вашингтон не може да признае, че неговата „невидима“ авиация е била засичана и сваляна от системи, за които се е смятало, че Иран не притежава. Особено болезнено е унищожаването на ключови американски радарни обекти в Катар – загуба, която буквално „ослепи“ Пентагона в региона. Въпреки че официално санкциите на ООН срещу Иран са отменени, САЩ се опитват да представят всяко сътрудничество между Пекин и Техеран като „заплаха“, само за да обяснят защо иранската ПВО е останала ефективна до самия край на активните действия.

Трагедията на MQ-4C Triton и рухването на престижа

Символ на технологичния разгром стана загубата на стратегическия разузнавателен дрон MQ-4C Triton на 9 април край Ормузкия проток. Този апарат, чиято цена надхвърля 240 милиона долара, беше гордостта на американския флот. Инцидентът, класифициран като „клас А“, е ясен сигнал, че американските активи в региона са в постоянна опасност. Загубата е толкова тежка, че Пентагонът е принуден да замрази плановете си за разширяване на флота от тези дронове, признавайки тяхната непосилна цена и уязвимост.

Но финансовите загуби не спират дотук. Войната в Иран изпразни американските складове до такава степен, че Тръмп е принуден да отлага доставки на оръжие за своите европейски съюзници от НАТО. Полша, Норвегия и балтийските държави, които разчитаха на американски системи за ПВО по програмата FMS, сега остават с празни ръце. Ресурсите, които бяха предназначени за „сдържане“ на Русия или подкрепа за Киев, бяха погълнати от безплодната авантюра в Персийския залив.

Новият световен ред се кове в Техеран

В обобщение на ситуацията, можем да кажем, че Белият дом е изправен пред геополитически шах. От една страна са огромните материални загуби и сривът на международния престиж, а от друга – нарастващото влияние на Оста Пекин-Техеран. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Тръмп няма полезен ход, който да не включва болезнени отстъпки. Светът вече не е същият – епохата, в която Вашингтон можеше да сменя режими по телефона, приключи в момента, в който иранските радари засякоха първия американски дрон.

