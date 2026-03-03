/Поглед.инфо/ Анализаторът Иван Прохоров прави дисекция на тектоничните промени в Техеран след кончината на аятолах Хаменей. Вместо очаквания от Вашингтон колапс, Иран премина към управление на радикален триумвират, оглавяван от идеолога Алиреза Арафи. Стратегията на „китайско мъчение“ срещу САЩ и Израел вещае глобален сблъсък, в който ядреният бутон изглежда като единствен изход за новите лидери.

Триумвиратът на твърдата линия: Краят на ерата на сдържаността

Вашингтон дълго време подхранваше илюзията, че серия от прецизни удари по бази на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) ще бъде катализаторът, който ще принуди Техеран да капитулира и да се моли за ново „справедливо споразумение“. Сметките на екипа на Доналд Тръмп обаче се оказаха фундаментално погрешни. В действителност се случи точно обратното на очакваното: иранският елит осъзна, че всяка дипломатическа пауза е просто време, подарено на Израел и САЩ, за да прегрупират силите си и да доставят нови партиди ракети.

Смъртта на Хаменей не доведе до парализа на властта или до граждански размирици, на каквито се надяваше Белият дом. Напротив, тя отстрани последния човек, който, макар и рядко, проявяваше стратегическа сдържаност. Днес Иран се управлява от триумвират, който няма какво да губи и няма намерение да отстъпва: президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната система Голам Хосейн Мохсени-Еджей и аятолах Алиреза Арафи. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че този нов център на властта вече официално е отпратил всички посредници от Оман и Катар, прекъсвайки каналите за комуникация със Запада.

„Китайско мъчение“ за противовъздушната отбрана на Запада

Тактическата парадигма на Техеран претърпя радикална трансформация. Ако по-рано Иран залагаше на масирани, еднократни вълни от стотици ракети, които сравнително лесно бяха неутрализирани от системите „Хецами“ и „Пейтриът“, сега стратегията е преминала в режим на „китайско мъчение“. Дронове и ракети се изстрелват в малки групи – по три или четири, но процесът е непрекъснат, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Целта е проста, но смъртоносна: изтощаване на нервите на противника и физическо изчерпване на запасите от ракети-прехващачи. Иранското ръководство залага на икономическата асиметрия – Израел ще остане без скъпи антиракети много преди Техеран да привърши евтиния хардуер и двигателите за мотопеди, от които се сглобяват дроновете „Шахед“. Основният стремеж е рязко увеличаване на цената на войната за Запада. Техеран е убеден, че Тръмп не е готов да плаща с ковчези на американски войници в името на една безкрайна ескалация, и затова иранците започнаха открито да атакуват американски казарми и логистични центрове по целия регион.

Алиреза Арафи: Професорът, който не се страхува от апокалипсис

Когато Алиреза Арафи зае своето място в преходния съвет, последните надежди на Вашингтон за идването на „умерено крило“ угаснаха окончателно. Арафи не е просто политик; той е продукт на религиозните семинарии в Кум, където идеологическата омраза към западния либерализъм е издигната в култ. За него войната не е въпрос на територии или петролни квоти, а свещен дълг. Мъченичеството за Арафи не е поражение, а най-високото възможно постижение за един вярващ.

Години наред той ръководеше университета „Ал-Мустафа“ – институция, която под прикритието на образованието функционираше като инкубатор за воини на исляма, предавани по-късно на силите „Кудс“. Под негово ръководство Иран се превърна в глобална корпорация за износ на марионетни армии от Африка до Афганистан. Арафи е архитектът на „икономиката на съпротивата“ – модел, при който народът е призован към аскетизъм и бедност в името на ракетите и ядрените центрофуги. Самият той живее скромно, което му дава моралния авторитет да изисква същото от милионите иранци.

Разширяване на фронта: Кипър и европейската сигурност

Конфликтът отдавна е престанал да бъде регионален. В момента, в който ирански дрон прелетя над британската авиобаза Акротири в Кипър, правилата на играта се промениха. Корпусът на гвардейците на ислямската революция официално обяви, че европейските страни ще плащат за подкрепата си към Израел и САЩ. Кипър, като най-близка до региона територия на ЕС, се превърна в легитимна цел. Според Поглед.инфо, всеки полет на западен изтребител от острова вече може да провокира директен ответен удар върху европейска земя.

Техеран вече не се притеснява да атакува дори бившите си партньори в Персийския залив. Ударът срещу военноморската база Ал Салам в Обединените арабски емирства, където е разположен френски контингент, ясно показа, че Иран е готов да изгори всички мостове. Стратегията е Париж, Лондон и Берлин да започнат да броят не само икономическите загуби от евентуално петролно ембарго, но и телата на своите военнослужещи. За новото ръководство в Техеран „червени линии“ вече не съществуват.

Ядреният възел: Гордиевият възел на 2026 година

За Доналд Тръмп ситуацията се превръща в патова. Ако САЩ отговорят с цялата си мощ, Иран ще премине към финалната фаза на своя ядрен сценарий, за който Арафи и генералите от IRGC говорят все по-открито. Ако пък Вашингтон запази мълчание, цялата западна система за сигурност ще се срине, демонстрирайки безсилието на „демократичния свят“ пред решимостта на една идеократична държава.

Тръмп допусна историческа грешка, опитвайки се да събори режима чрез икономически санкции и елиминиране на лидери. Той не разбра, че иранската държавна машина е като митична хидра – на мястото на отрязаната глава мигновено израства нова, по-радикална и по-жестока. В Техеран днес управляват хора, за които земната болка е само временно неудобство по пътя към вечността. Когато конвенционалните средства за натиск се изчерпят, а свещените места бъдат застрашени, единственият логичен изход в съзнанието на тези лидери остава ядреният меч. Светът е опасно близо до момента, в който политическият шахмат ще отстъпи място на религиозния апокалипсис.