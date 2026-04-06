/Поглед.инфо/ Три месеца след влизането в еврозоната официалните данни вече говорят – срив в поръчките, растящ дефицит и усещане за скрита инфлация, което всеки българин плаща от джоба си. В предаване на Георги Стамболиев /с публика в студиото на Поглед.инфо/ проф. Румен Гечев разкрива какво показват числата на БНБ и НСИ – и защо реалността днес няма нищо общо с обещанията отпреди.

Какво се случва с българската икономика само три месеца след влизането в еврозоната?

Данните на БНБ и НСИ показват:

– сериозно влошаване на текущата сметка

– срив на индустриалните поръчки

– липса на реални чуждестранни инвестиции

– ускорено покачване на цените

Проф. Румен Гечев анализира процесите отвъд политическите послания и обяснява:

– защо инфлацията изглежда „по-ниска“ на хартия

– какво означава спад от 15–20% в индустрията

– защо икономиката навлиза в рисков период

– и какво предстои – стабилизация или по-дълбока криза

Това не е просто разговор – това е сблъсък с реалността.

#еврозона #икономика #инфлация #България #криза #ПогледИнфо #Гечев

