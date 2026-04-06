/Поглед.инфо/ Три месеца след влизането в еврозоната официалните данни вече говорят – срив в поръчките, растящ дефицит и усещане за скрита инфлация, което всеки българин плаща от джоба си. В предаване на Георги Стамболиев /с публика в студиото на Поглед.инфо/ проф. Румен Гечев разкрива какво показват числата на БНБ и НСИ – и защо реалността днес няма нищо общо с обещанията отпреди.
Какво се случва с българската икономика само три месеца след влизането в еврозоната?
- Данните на БНБ и НСИ показват:
– сериозно влошаване на текущата сметка
– срив на индустриалните поръчки
– липса на реални чуждестранни инвестиции
– ускорено покачване на цените
- Проф. Румен Гечев анализира процесите отвъд политическите послания и обяснява:
– защо инфлацията изглежда „по-ниска“ на хартия
– какво означава спад от 15–20% в индустрията
– защо икономиката навлиза в рисков период
– и какво предстои – стабилизация или по-дълбока криза
- Това не е просто разговор – това е сблъсък с реалността.
Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=Ar8eEnNVoO4
Третата част с въпроси от публиката утре вечерта:...
#еврозона #икономика #инфлация #България #криза #ПогледИнфо #Гечев
Събитие от Фестивал Изкуството На Барока
Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България
Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:
https://www.facebook.com/events/1905544306754107?
На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица
„Знаменити изпълнители в близък план“
с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.
Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.
Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.
Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.
Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.
Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж
Културен салон „Луксуриа Еуропае“
Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)