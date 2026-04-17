/Поглед.инфо/ Данните на Тренд очертаха ясна преднина, но въпросът беше дали тя е моментна или устойчива – и именно тук идват Алфа Рисърч и Мяра, които не я опровергават, а я потвърждават в различни мащаби. Когато три независими изследвания подреждат политическите сили по един и същ начин, вече не говорим за колебание, а за оформяща се тенденция. В същото време зад тази яснота на върха остава една по-дълбока несигурност – как ще бъде превърнат този резултат в управление при фрагментирана периферия и нестабилна зона около бариерата. Така изборите започват да изглеждат не като край на процеса, а като неговото начало.

Проучването не е новина, а диагноза

Има нещо измамно спокойно в това изследване на „Тренд“. На пръв поглед то не носи изненада, не обръща политическата маса, не вкарва нов играч, който да разкъса подредбата. Напротив – изглежда почти скучно в своята последователност. Първият е първи, вторият е втори, останалите се борят за позиции, а в дъното няколко партии висят над познатата граница от 4 процента. Но точно в тази привидна липса на драматизъм се крие същинската новина. Защото това не е картина на стабилност. Това е картина на втвърдяване.

Когато една политическа система спре да произвежда изненади, това не означава, че е оздравяла. Понякога означава, че е блокирала. Данните на „Тренд“ за април 2026 г. показват именно това състояние. „Прогресивна България“ остава убедително първа сила с 33,2% сред заявилите, че ще гласуват. ГЕРБ-СДС е втора с 19,1%. ПП-ДБ задържа трета позиция с 11,2%, но на дистанция, която не дава комфорт, защото ДПС стои непосредствено след нея с 10,2%. „Възраждане“ е пета със 7,1%. И тук, на пръв поглед, таблицата изглежда ясна. Но това е само горният слой.

Истинското напрежение е по-долу. Там, където БСП стои точно на 4%, „Сияние“ на 3,9%, а МЕЧ – на 3,7%. Там, където не се решава кой печели изборите, а кой изобщо ще има право да участва в политиката след тях. И именно тази зона превръща цялото изследване от обикновен рейтинг в диагноза за състоянието на системата. Защото когато три формации се движат в рамките на три десети около бариерата, изборите престават да бъдат просто съревнование. Те се превръщат в селекция.

Самото изследване подчертава, че няма структурна промяна в електоралните нагласи спрямо предходния месец. Това е ключово. Не защото потвърждава лидерството на първия, а защото показва, че нищо съществено не се е разместило, въпреки кампанията, въпреки шумовете, въпреки опитите за мобилизация. Политическите позиции са се втвърдили до степен, в която дори активната фаза на предизборната борба не е в състояние да ги разклати. Това не е сила на системата. Това е нейна инерция.

И все пак има едно движение – активността. Около 3 милиона и 200 хиляди души заявяват, че ще гласуват, което е с приблизително 100 хиляди повече спрямо предходното измерване. На пръв поглед това изглежда като позитивен сигнал. Повече участие означава повече легитимност. Но в конкретната конфигурация на тези избори този ръст носи и друго значение. Той прави бариерата по-трудна за преминаване. Защото при по-висока активност процентите се превръщат в по-големи абсолютни стойности. А това означава, че онези, които са на ръба, трябва да преодолеят не просто психологическа, а чисто математическа тежест.

Точно тук започва да се разгръща по-дълбокият проблем. В България изборите отдавна не са просто механизъм за избор на власт. Те се превърнаха в тест за това дали политическата система изобщо може да произведе устойчив резултат. И това изследване не дава категоричен отговор, че може. Напротив – то подсказва, че системата може да произведе победител, но не е ясно дали може да произведе управление.

Защото преднината от 33,2% е достатъчна, за да определиш първия. Но не е достатъчна, за да определиш какво следва след това. Особено в ситуация, в която вторият остава значим, третият и четвъртият са близо един до друг, а петият е стабилен, без да е решаващ. В такава конфигурация въпросът не е само кой ще бъде поканен да състави правителство. Въпросът е с кого ще го направи.

И тук започва да се вижда онова, което в повечето бързи коментари се изпуска. Това изследване не показва възход на една сила в условия на разпадаща се система. То показва възход на една сила вътре във вече фрагментирана система. А това е съвсем различна ситуация. В първия случай победителят носи решение. Във втория – носи нова конфигурация на проблема.

Паралелните анализи от последните часове започват да се насочват именно натам. Фокусът постепенно се измества от въпроса „кой ще спечели“ към въпроса „какво управление е възможно“. Това не е случайно. Това е интуитивна реакция на една политическа среда, която вече няколко пъти подред произвежда парламенти без стабилно мнозинство. И всяко ново изследване, което показва сходна структура, усилва усещането, че изборите може да не бъдат изход, а продължение.

В този смисъл най-важното изречение в цялото проучване не са процентите. Най-важното е признанието, че няма структурна промяна. Защото това означава, че системата влиза в пореден вот със същите напрежения, със същите зависимости и със същата неспособност да ги разреши лесно.

Затова това изследване трябва да се чете не като моментна снимка, а като предупреждение. Предупреждение, че България се движи не към рязък политически обрат, а към постепенно затваряне на възможностите. Че изборите ще подредят силите, но няма да решат противоречията. Че ясният победител не означава ясна посока.

И ако има нещо, което вече се усеща зад тези числа, то е, че истинската битка тепърва предстои. Не в неделя. А в понеделник.

Голямата преднина не решава големия въпрос

Ако първата част ни показа, че системата е втвърдена, то втората трябва да отговори на по-трудния въпрос – какво означава тази втвърденост за самото управление. Защото 33,2% не са просто резултат. Те са политическо обещание. Но в българските условия всяко обещание, дадено в изборната нощ, минава през едно много по-сурово изпитание на следващия ден – аритметиката на парламента и психологията на партньорите.

„Прогресивна България“ влиза в тази ситуация като безспорен победител. Разликата с ГЕРБ-СДС е толкова голяма, че не оставя съмнение кой ще получи първия мандат. Това е сила. Но това е и капан. Защото в една фрагментирана система голямата преднина не освобождава, а натоварва. Тя създава очакване, че победителят трябва да предложи решение. А именно тук започва напрежението.

В класически двуполюсен модел подобен резултат би бил достатъчен за ясно управление. Но България отдавна не е в такъв модел. Тя се намира в състояние на разслоена многопартийност, в която нито една сила не може да превърне автоматично подкрепата си във власт. И точно тук числата започват да губят своята очевидност. Защото между 33% подкрепа и 121 депутати стои не просто разлика. Стои политическа пропаст.

ГЕРБ-СДС, със своите 19,1%, изглежда далеч назад. Но това е дистанция, която подвежда. В рамките на сегашната система вторият не е просто загубил. Вторият остава неизбежен фактор. Той може да не диктува дневния ред, но може да влияе върху неговото оформяне. И точно тук се появява първият голям парадокс: победителят е ясен, но не е самодостатъчен; вторият е победен, но не е изключен.

Още по-сложна става картината, когато се погледне към третото и четвъртото място. ПП-ДБ с 11,2% и ДПС с 10,2% се намират в зона, в която разликата между тях е почти символична, но значението им може да се окаже решаващо. Те не са достатъчно силни, за да претендират за лидерство, но са достатъчно значими, за да бъдат ключ към всяка възможна формула. Това е позиция, която дава влияние, но не гарантира комфорт. Защото изисква едновременно да се отстоява политическа идентичност и да се влиза в неизбежни компромиси.

„Възраждане“ със 7,1% изглежда стабилизирана, но не разширява фронта си. Това я поставя в особена роля – тя е вътре в системата, но не е център на нейното пренареждане. Може да бъде фактор, но не и двигател. В контекста на настоящата конфигурация това означава, че тежестта на решенията ще падне върху други, а не върху нея.

И така постепенно се оформя истинската картина: парламент, в който всички са достатъчно силни, за да пречат, но никой не е достатъчно силен, за да решава сам. Това не е просто аритметика. Това е състояние на политическо равновесие без център. Състояние, в което всяка формула за управление минава през сложни преговори, взаимни зависимости и крехки договорености.

Точно затова в публичното пространство от последните часове започва да се говори все по-малко за самия резултат и все повече за възможните сценарии след него. Дали ще има кабинет на малцинството. Дали ще се търси по-широка коалиция. Дали ще се повтори моделът на сглобките. Дали изобщо ще има правителство. Това изместване на разговора е показателно. То означава, че обществото вече не очаква автоматична връзка между победа и управление.

И тук идва най-същественият извод на тази част. Избирателят изглежда е направил своя избор за първото място. Но не е направил избор за това как да бъде управлявана страната. Това не е слабост на избирателя. Това е отражение на самата политическа структура, която не предлага ясни и устойчиви коалиционни линии.

Така се стига до ситуация, в която изборите изпълняват своята формална функция – подреждат силите, но не изпълняват своята същинска функция – да произведат управляемост. И именно това превръща преднината на първия от символ на стабилност в източник на ново напрежение.

Защото всяка голяма победа в такава среда ражда още по-голям въпрос: как ще бъде превърната тя в реална власт.

И този въпрос, както вече започва да се усеща, няма да получи лесен отговор.

Истинската драма е долу — при бариерата, не горе — при лидера

Докато вниманието е приковано към първия и към голямата разлика на върха, истинската политическа енергия се движи по-ниско, почти невидимо за бързия поглед. Там, където процентите са малки, но последствията – огромни. Там, където не се разпределя победата, а се решава самото право на участие в политическия процес. И ако има зона, в която тези избори могат да произведат изненада, тя не е при 33-те процента. Тя е около 4-те.

БСП, „Сияние“ и МЕЧ не са просто три формации в края на таблицата. Те са три различни типа политическа съдба, събрани в една и съща точка на напрежение. И тази точка е безмилостна. Тя не допуска нюанси. Или си вътре, или изчезваш от институционалната сцена. Няма средно положение. Няма „почти представителство“. И затова битката там е по-сурова от всяка друга в това изследване.

БСП стои на границата с онези 4%, които формално означават шанс, но реално носят риск. За партия с такава история това не е просто моментна трудност. Това е състояние. Дълго време тя беше един от стълбовете на българската политическа конструкция, носител на социален език, канал за недоволството, противотежест на десния модел. Днес тя не се бори за влияние. Тя се бори за присъствие. Това не може да бъде обяснено само с грешки на лидерство или с неуспешни кампании. Това е резултат от постепенно разпадане на връзката между партията и социалната реалност, която тя претендираше да представлява.

И точно тук идва най-тежкият момент. По-високата активност, която на теория би трябвало да помогне на демокрацията, в този случай може да се окаже неблагоприятна за БСП. Защото тя увеличава цената на всеки процент. И ако една партия няма достатъчно мобилизационна сила, за да превърне симпатията в дисциплиниран вот, тя може да се окаже изтласкана не от противника, а от самото раздвижване на системата.

„Сияние“ и МЕЧ се намират в различна позиция, но подчинена на същата логика. Те не носят тежестта на историческо изчерпване, но носят риска на политическата непълнота. Те улавят енергия, улавят недоволство, улавят импулси, които не намират израз в големите партии. Но въпросът е дали могат да превърнат това улавяне в устойчива подкрепа. Защото в българската политика има много примери за формации, които се появяват силно като настроение, но не успяват да се превърнат в стабилен парламентарен фактор.

И тук бариерата от 4% престава да бъде технически инструмент. Тя се превръща във филтър. Филтър, който не само ограничава броя на партиите, но и преразпределя политическата енергия. Всеки глас, който остава под тази линия, не изчезва. Той се прехвърля нагоре. Усилва по-големите. Променя съотношенията. Изкривява първоначалната картина. И именно затова съдбата на тези три формации не е периферен въпрос. Тя е централна за разбирането на това как ще изглежда следващият парламент.

Ако БСП влезе, парламентът ще бъде по-пъстър, но и по-раздробен. Ако отпадне, ще се отвори пространство, което няма да бъде запълнено веднага. Ако „Сияние“ или МЕЧ прескочат бариерата, те могат да внесат нова динамика, но и нова нестабилност. Ако останат отвън, големите ще получат допълнителна тежест, но това няма да означава автоматично по-лесно управление. Защото тази тежест ще бъде натрупана върху вече съществуващи противоречия.

Тук трябва да се добави и още един фактор, който често се подценява – вотът от чужбина. Самото изследване подчертава, че той не е включен и може да внесе промени. В определени случаи именно този вот е способен да наклони везните за партии, които са на ръба. Това означава, че окончателната картина може да се реши не само от вътрешната мобилизация, но и от външни потоци, които трудно се прогнозират с точност.

Всичко това превръща зоната около 4% в истинската ос на драмата. Там няма големи думи, няма тежки политически декларации, няма сигурност. Там има чиста борба за оцеляване. И тази борба ще има последствия, които далеч надхвърлят съдбата на отделните партии.

Защото ако значителна част от гласовете остане извън парламента, въпросът за представителността ще стане още по-остър. А ако влязат нови или гранични формации, въпросът за стабилността ще стане още по-труден. В единия случай системата се свива. В другия се разпилява още повече.

И в двата случая тя не намира равновесие.

Затова тази част от изследването не трябва да се чете като бележка под линия. Тя е сърцевината на проблема. Тя показва, че докато върхът изглежда ясен, основата остава нестабилна.

А когато основата е нестабилна, нито една победа не е достатъчна, за да задържи цялата конструкция.

Зад електоралната картина стои криза на самата политическа форма

Ако спрем дотук – до процентите, до бариерите, до въпроса кой влиза и кой остава отвън – ще пропуснем най-важното. Защото това изследване не описва просто подредбата на партиите. То разкрива нещо по-дълбоко – че самият механизъм, чрез който обществото трябва да произвежда управление, започва да губи своята ефективност.

България влиза в тези избори след години на политическа нестабилност, кратки парламенти, сглобени мнозинства и разпадащи се коалиции. Това не е фон. Това е контекст, който променя значението на всяко число. В нормална политическа среда 33% биха били достатъчни, за да се говори за доминация. В сегашната ситуация те са достатъчни само за първо място. И дори това първо място не гарантира нищо отвъд първия мандат.

Тук започва да се вижда същинският проблем – разминаването между изборния резултат и способността за управление. Избирателите могат да подредят силите. Но политическата система не може автоматично да превърне тази подредба в работеща власт. Това разминаване се повтаря вече не за първи път. И когато едно явление се повтаря, то престава да бъде случайност. Превръща се в закономерност.

Тази закономерност има своите причини. Част от тях са в самите партии – в липсата на доверие помежду им, в неспособността да изграждат устойчиви съюзи, в зависимостта от краткосрочни тактически решения. Но друга част е извън тях – в начина, по който обществото реагира на политиката. Гласува се емоционално, наказателно, реактивно. Дават се силни резултати, но без ясно изразено очакване за конкретна управленска формула. Така се получава парадоксът: силен вот без стабилен хоризонт.

Към това трябва да се добави и още един пласт – доверието в самия изборен процес. В последните дни преди вота отново се говори за натиск, за купуване на гласове, за намеса на институции, за опити за контрол върху резултата. Дори когато тези твърдения не могат да бъдат доказани в пълния им обем, самото им присъствие в публичното пространство има ефект. То разяжда усещането за легитимност. А без усещане за легитимност всяко управление започва с дефицит, който трудно може да бъде компенсиран по-късно.

Така постепенно се очертава картина, в която социологията измерва симптомите, но не може да даде лечение. Да, виждаме кой води. Да, виждаме кой е на ръба. Но не виждаме как от това ще се роди устойчив политически ред. И това не е слабост на изследването. Това е характеристика на самата система.

Особено показателно е, че в почти всички публични коментари акцентът се измества към следизборните сценарии. Говори се за възможни коалиции, за кабинети на малцинството, за технически решения, за временни формули. Рядко се говори за дългосрочна визия. Това е симптом на политическа среда, която мисли в кратки цикли, защото не вярва в дълги.

И тук стигаме до един по-широк извод. Българската политическа система не се разпада в хаос. Тя се пренарежда в състояние на постоянна нестабилност. Това е по-тих, но не по-малко опасен процес. Защото създава илюзия за нормалност – има избори, има партии, има резултати – но под тази повърхност липсва устойчив механизъм за управление.

Точно затова настоящото изследване трябва да се чете внимателно. Не като доказателство, че нещата са ясни, а като сигнал, че яснота има само на първо ниво. Под него стои сложна мрежа от зависимости, противоречия и несигурности, които ще се проявят веднага след изборите.

И колкото по-убедителна изглежда победата на първия, толкова по-остър става въпросът как тази победа ще бъде превърната в нещо повече от статистика.

Защото в крайна сметка политиката не се измерва с проценти.

Тя се измерва с това дали може да произведе управление.

А тук, зад всички числа, този въпрос остава отворен.

Победителят може да е ясен, но страната остава без решен въпрос

Финалът на този анализ не започва от нови данни, а от въпроса дали вече видяното при Тренд е устойчиво или случайно. Защото един резултат може да бъде интерпретиран по много начини, но когато той се повтори в различни изследвания, интерпретацията започва да се стеснява.

Именно това се случва в момента. Данните на Алфа Рисърч и Мяра не променят картината, очертана от Тренд. Те я проверяват. И в тази проверка няма разминаване по същество. Разликите са в мащаба на преднината, но не и в нейната посока. При едните тя е по-умерена, при другите – по-изразена, но във всички случаи остава двуцифрена и без реален догонващ.

Това е моментът, в който анализът трябва да се освободи от съмнението дали става дума за временна конфигурация. Когато три различни агенции стигат до една и съща йерархия на политическите сили, въпросът за първото място престава да бъде отворен. Той се превръща в отправна точка.

По-важното обаче е, че и трите изследвания показват нещо, което често остава встрани от вниманието. Докато лидерството се стабилизира, останалите позиции не се пренареждат динамично. ГЕРБ-СДС не съкращава дистанцията. ПП-ДБ не излиза от своя тесен диапазон. ДПС запазва стабилност без разширение. „Възраждане“ не намира нов ресурс за растеж. Това означава, че не се наблюдава състезание между равни, а концентрация в един полюс и застой в останалите.

И точно тук възниква онзи парадокс, който вече не може да бъде игнориран. Колкото по-ясно се потвърждава лидерството в данните на Тренд, Алфа Рисърч и Мяра, толкова по-малко ясно става как ще бъде конструирано управление. Защото нито едно от тези изследвания не показва естествено мнозинство, нито очертава лесна коалиционна формула.

Картината се усложнява допълнително от зоната около бариерата, където няколко формации остават в рамките на статистическата несигурност. Това означава, че дори при ясна победа, крайният състав на парламента остава отворен въпрос — а именно той ще определи дали системата ще може да функционира или ще се окаже в нов цикъл на блокажи.

Затова финалът не може да бъде формулиран като изненада, нито като драматичен обрат. Данните не показват такъв. Те показват нещо по-сложно: устойчиво лидерство, съчетано с ограничена управляемост.

И ако има нещо, което обединява Тренд, Алфа Рисърч и Мяра, то не е просто резултатът. Това е фактът, че този резултат все по-трудно може да бъде превърнат в стабилна власт.

