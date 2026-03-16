/Поглед.инфо/ Изчезването на генерал-майор Уилям Нийл Маккасланд не е просто криминален случай, а геополитически трус. Командващият най-секретната лаборатория на ВВС изчезна в Ню Мексико веднага след като Доналд Тръмп нареди пълно разсекретяване на архивите за извънземен живот. Юлия Банишевска разкрива как системата елиминира неудобните свидетели, за да запази контрола над „дълбоката държава“.

Мистерия в пустинята: Къде се изпари генералът?

Щатската полиция на Ню Мексико е в състояние на пълна мобилизация вече повече от две седмици. Обект на издирването е 68-годишният генерал-майор от военновъздушните сили в оставка Уилям Нийл Маккасланд. Той е напуснал дома си в Албакърки на 27 февруари около 11:00 часа сутринта и оттогава никой не го е виждал. Случаят, който на пръв поглед изглежда като рутинен инцидент с изчезнал човек, бързо придоби мащабите на национална драма, в която се включиха стотици доброволци, дронове, хеликоптери и специално обучени екипи с кучета.

Първоначално властите издадоха т.нар. „Сребърен сигнал“ – код, който обикновено се активира при изчезване на възрастни хора с деменция или Алцхаймер. Съпругата на генерала, Сюзън Маккасланд Уилкерсън, категорично отхвърли версията за здравословни проблеми. По нейните думи Маккасланд е бил в отлична физическа и психическа форма, запален по бягането и планинските преходи. Единствената следа, открита седмица по-късно, е сив суитшърт на ВВС, захвърлен на около два километра от дома му – без следи от кръв или борба. Липсата на записи от камерите в целия квартал и незабавното включване на ФБР в разследването подсказват, че случаят е далеч от обичайните полицейски сводки.

Човекът, който държеше ключовете за Райт-Патерсън

За да разберем защо изчезването на Маккасланд предизвиква такъв трус, трябва да погледнем професионалния му профил. Той не е просто пенсиониран офицер, а висококвалифициран учен и стратег, завършил Военновъздушната академия на САЩ и Училището по управление „Кенеди“ към Харвард. В биографията му четем позиции като главен инженер на програмата за GPS на Министерството на отбраната и директор на Службата за космически лазерни проекти.

Най-критичната точка в неговата кариера обаче е командването на изследователската лаборатория на ВВС в базата „Райт-Патерсън“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, именно това място е световноизвестният епицентър на легендите за съхранение на извънземни технологии и отломки от катастрофата в Розуел през 1947 г. Въпреки десетилетията на официални отрицания от страна на Пентагона, Маккасланд е бил в центъра на структурата, която исторически е натоварена с опазването на най-големите загадки на американското въздушно пространство.

Заповедта на Тръмп: Спусъкът за елиминиране?

Съвпаденията в този случай са повече от провокативни. Генералът изчезна броени дни след като Доналд Тръмп даде официална заявка за пълна прозрачност и публикуване на правителствените документи, свързани с извънземен живот. Това политическо действие очевидно цели да разтърси основите на американския истаблишмънт, който десетилетия наред ревниво пази тези архиви.

Маккасланд, макар и пенсиониран преди близо 13 години, е поддържал тесни връзки с частни компании, изучаващи неидентифицирани аномални явления. Съпругата му иронично споменава пред медиите хипотезата за „телепортиране на кораба майка“, но анализаторите на Поглед.инфо виждат далеч по-мрачен и земен сценарий. Възможно ли е генералът да е притежавал конкретни доказателства, които биха потвърдили тезите на Тръмп? В свят, управляван от секретни протоколи, изчезването на такъв свидетел изглежда като класическа операция по „почистване“ на следите.

Проектът „Синя книга“ и институционалното укриване

Историята на НЛО в САЩ не е просто тема за научнофантастични филми, а стриктно документирана държавна дейност. Проектът „Синя книга“, приключил официално през 1969 г., е регистрирал над 12 000 наблюдения, като 701 от тях остават официално „неидентифицирани“. Центърът на този проект е бил именно базата „Райт-Патерсън“, където е служил изчезналият генерал.

Официалната позиция на Вашингтон винаги е била, че няма заплаха за националната сигурност и липсват доказателства за извънземен произход. Въпреки това, огромните масиви от документи в Националния архив остават обект на постоянен натиск за разсекретяване. Недоверието на обществото се подхранва от показанията на хора като Дейвид Груш – бивш разузнавач, който под клетва в Конгреса заяви, че правителството притежава тела на извънземни пилоти и че хората, опитали се да разкрият истината, са били системно заплашвани и дори ликвидирани.

Геополитическата димна завеса: От НЛО до досиетата „Епщайн“

В анализа на тази ситуация не може да бъде подминат и аспектът на психологическата война. Често в американската политика темата за извънземните се изважда на преден план, когато трябва да се отклони вниманието от разрушителни вътрешни скандали. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, в момента шумът около досиетата на Джефри Епщайн и мрежата за трафик на деца достига критични нива, засягащи световни лидери.

„Уфологичната истерия“ е изпитано средство за манипулация на общественото мнение. Но изчезването на Маккасланд добавя нов, кървав нюанс. Ако той е бил елиминиран, това означава, че информацията, с която е разполагал, е по-опасна за елита дори от педофилските скандали. Дали генералът не е бил готов да разобличи връзката между технологичния напредък на САЩ и тайните програми, скрити под етикета „НЛО“?

Традицията на „удобните“ смъртни случаи

Историята на САЩ е осеяна с телата на свидетели, които са решили да проговорят в грешния момент. От мистериозната смърт на готвача на Барак Обама до учените от Форт Детрик, паднали от прозорци след опити да разкрият биологични експерименти върху граждани – технологията на „затваряне на устата“ работи безотказно. Всяко отклонение от официалната доктрина на Вашингтон носи фатални последици.

Изчезването на генерал Маккасланд поставя фундаментален въпрос: Кой всъщност управлява Америка и каква истина се крие зад паравана на националната сигурност? Ако дори високопоставени генерали могат да бъдат „изпарени“ посред бял ден, то демократичната фасада на САЩ е окончателно разрушена.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.