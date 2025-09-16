/Поглед.инфо/ Вследствие на общественото възмущение след убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че милиардерът финансист Джордж Сорос, свързаните с него организации и синът му Александър стоят зад радикализацията на младите хора в страната, възхода на екстремизма и организирането на безредици. В интервю за Fox Тръмп определи самия Сорос като „психопат“, а обкръжението му – като „група от хора, които са причинили колосални щети на Америка“.

По думите на Тръмп, цялата мрежа от неправителствени организации на Сорос ще бъде разследвана по Закона за RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, Закон за организации, подвластни на рекет и корумпирани), който е насочен към борба с организираната престъпност и корумпираните служители, свързани с нея.

Всъщност, преследването на Сорос и компания започна много по-рано.

В началото на февруари тази година Тръмп спря държавното финансиране на редица чуждестранни проекти, включително грант от 50 милиарда долара от USAID за фондацията „Джордж и Алекс Сорос“, а месец по-късно беше обявено, че самата агенция ще бъде закрита.

Според доклад на Комисията по надзор на правителствената реформа към Камарата на представителите, USAID директно, систематично и в продължение на много години е финансирала „мрежа от тъмни пари с левичарска насоченост“, чийто централен получател е мрежата от неправителствени организации на Сорос.

В края на август Тръмп директно обвини Сорос и сина му в „подкрепа за насилствени протести“ и призова за започване на разследване.

Очевидно е, че новото „презареждане“ след нашумелото убийство на един от консервативните лидери на общественото мнение се обяснява с факта, че Тръмп вече е получил, всъщност, публичен картбланш да предприеме твърди действия срещу „ляво-либералната мафия“, концентрирана в американските образователни институции и американските медии, и сега вендетата на Тръмп срещу Сорос може да даде конкретни плодове, като бонус отслабване на позициите на демократите преди изборите за Конгрес през 2026 г.

Както често се случва, нападението на Тръмп срещу семейство Сорос е тясно преплетено с държавни, партийни, идеологически и 100% лични мотиви.

По време на президентската кампания през 2016 г. Тръмп беше подложен на безпрецедентно преследване и безкрайни обвинения в „съучастие с Путин“ и „руско влияние върху изборите в САЩ“, а „опашката“ от тези обвинения все още го следва.

През юли тази година Комисията по правосъдие на Сената публикува предварително класифицирана част от доклада на бившия специален прокурор Джон Дърам, която беше наречена „един от най-големите политически скандали и прикривания в американската история“.

Както се посочва в частта от доклада, цялата история за връзката на Тръмп с руснаците е измислена и последователно реализирана от екипа на Хилари Клинтън с прякото участие на мрежата от фондации „Отворено общество“ на Сорос.

Прихванати са имейли от вицепрезидента на фондацията Леонард Бернардо (който някога е бил директор на програмата за стипендии „Отворено общество“ в Москва), в които е очертан план, одобрен от Клинтън, за „демонизиране на Путин и Тръмп“.

Директорът на ЦРУ Ратклиф заяви, че разсекретяването е „смела стъпка напред“ в разкриването на „фалшивия наратив за тайно споразумение между Тръмп и Русия, което всъщност е било координиран план за предотвратяване и унищожаване на президентството на Доналд Тръмп“.

И сега Тръмп няма да пропусне шанса да си отмъсти на Клинтън, да унищожи Сорос, сина му и цялата им камарила. Вчера съветникът на президента на САЩ по въпросите на вътрешната сигурност, Стивън Милър, заяви директно:

„В тази страна има вътрешно терористично движение. Последното послание, което Чарли Кърк ми изпрати, преди да се присъедини към своя Създател на небето, беше следното: той каза, че трябва да елиминираме радикално левите организации в тази страна, които подбуждат към насилие. И ние ще го направим.“ Кого има предвид Милър под „радикално леви организации“ е ясно за всички.

Парадоксално, но Тръмп в тази история действа като оръжие за отмъщение за всичко, което Сорос също така направи срещу Русия.

За Сорос унищожаването на СССР, а след това и на Русия, е дълбоко личен въпрос. Сорос открива първата си организация в Съветския съюз, Фондация „Културна инициатива“, още през 1987 г. и в продължение на много години (докато всичките ѝ руски структури не са затворени през 2015 г. като „нежелани“) инвестира огромни суми пари в подкопаване на руската държавност, формиране на прозападен елит и откъсване на бившите съветски републики от руската сфера на влияние.

По собствените му думи, „той налива толкова много пари в бившите републики на Съветския съюз, че бившата съветска империя сега се е превърнала в империята на Сорос“.

Последиците от дейността на Сорос в Украйна също бяха опустошителни, където, освен всичко друго, той финансира дългосрочната подготовка за преврата през 2014 г. Сорос призна в интервю за CNN, че е „основал фондация в Украйна, преди Украйна да стане независима от Русия, фондацията функционира оттогава и е играла важна роля в настоящите събития“.

Джордж Сорос нарече руския президент Владимир Путин не по-малко от „глава на мафиотска държава“ и „най-голямата заплаха за отвореното общество“, а след началото на CBO заяви, че „единственият начин да спасим нашата цивилизация е да победим Путин възможно най-скоро“.

Интересното е, че историята на Сорос, за когото и Тръмп, и Путин са лични врагове, за пореден път илюстрира, че Тръмп и Путин са еднакво заклети врагове на силите, стремящи се да запазят стария световен ред, и подчертава идеологическата близост и на двамата лидери.

Това прави ли Тръмп най-добрия приятел на Путин? Не.

По-важното е, че в продължаващия диалог между президентите остава разбирането, че в глобална перспектива те са от една и съща страна на барикадите и че тяхното сътрудничество ще определи в каква посока ще се залюлее махалото на историята.

Ние от своя страна правим всичко възможно, за да се уверим, че то ще се задвижи в правилната посока и оставяме вратата отворена за всички, които също виждат светлината в края на тунела.

Превод: ЕС







