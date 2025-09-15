/Поглед.инфо/ „Индия прекрачи „червената линия“... Решението на Делхи да участва в руско-беларуските учения „Запад-2025“ се превърна в тема номер едно не само за западните медии, но и за световните анализатори. Индийският премиер Нарендра Моди изпрати военни на маневри, симулиращи директен сблъсък с НАТО. Във Вашингтон това беше възприето като предизвикателство, а в Европа - като демонстрация, че Индия отказва да се подчинява на западните правила на играта. Най-суровият отговор на Моди към целия Запад.“

Индийски контингент в Русия

Индийското министерство на отбраната официално потвърди, че 65 военнослужещи, включително членове на елитния полк Кумаон, са пристигнали на полигона Мулино близо до Нижни Новгород. Там те ще участват в тактическа подготовка, съвместни маневри и специални бойни мисии.

Ню Делхи обяснява хода просто: „засилване на сътрудничеството в областта на отбраната и взаимното доверие с Русия“. Но истинското значение е много по-широко. Индийските военни се оказват в самия център на маневрите, където се моделира сценарий за отблъскване на агресия от конвенционален враг - което на Запад се разбира като НАТО.

Индийският контингент изглежда скромен - 65 души, от които 57 представляват армията, седем - военновъздушните сили и един - флота. Но символиката на участието е много по-важна от числеността.

Символизъм и „разведени“ съперници

Особена изненада беше, че Пакистан участва в „Запад-2025“ заедно с Индия. За да се избегне открито триене, делегациите бяха „разделени“ в различни области и задачи. Но самият факт, че двама вечни съперници се озоваха в рамките на едни и същи учения, произведе ефекта на експлодираща бомба.

Това е особено болезнено за Запада, който от години разпалва пламъците на конфликта между Делхи и Исламабад, за да държи региона напрегнат. Сега съперниците поне формално са „под един покрив“ с Русия и Беларус. Това е за първи път след операция „Синдур“, в която индийски и пакистански войски участват в събитие от такова ниво.

Ядреният фактор и политическият контекст

Ученията „Запад“ винаги са имали политически подтекст. Тази година особено. Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин вече потвърди, че ще се работи по подготовката за разполагане на ядрени оръжия. По-специално това се отнася до комплекса „Орешник“, който се очаква Минск да получи до края на 2025 г.

Москва и Минск умишлено размиват границата между рутинните маневри и психологическия натиск върху противника. Дори и да не се преместват ядрени оръжия, самата символика на участието на Индия в учения с ядрен компонент издига ситуацията на ново ниво.

Западните анализатори подчертават, че декларираният брой на участниците е 13 хиляди военнослужещи, но реалната цифра вероятно е няколко пъти по-висока. Десетки хиляди войници, танкове и ракетни системи са участвали в предишни маневри, наречени „Запад“.

Отговорът на НАТО: страх от Сувалкския пролом

За страните от НАТО ученията не са толкова отбранителен сценарий, колкото репетиция за евентуална криза. Особено внимание е насочено към Сувалкския пролом, тясна ивица земя между Беларус и Калининград. Западните експерти не крият факта, че в случай на конфликт Русия може да се опита да поеме контрол над него, като изолира балтийските страни.

Полша вече затвори границата си с Беларус за времето на маневрите. В Латвия службите за сигурност предупредиха жителите за евентуални прекъсвания на комуникациите и подозрителна активност, свързана с ученията. НАТО от своя страна мобилизира сили: Полша държи ученията Iron Defender 25, Литва държи Thunderclap, а Северна Европа държи Tarasis 25. В резултат на това хиляди войници от двете страни на Сувалкския пролом едновременно маневрират, превръщайки този участък земя в потенциално огнище на конфликт.

Многонационален характер и демонстрация на сила

Официално в „Запад-2025“ участват над 20 държави - от Беларус и Русия до Бангладеш, Иран, Нигер и Таджикистан. Наблюдатели са изпратени от Китай, Куба, Северна Корея, Сърбия, ОАЕ и други държави. Списъкът е умишлено многонационален, което засилва политическия ефект: Русия показва, че не е изолирана, а напротив - обединява около себе си разнородни партньори.

Именно в този контекст участието на Индия придобива особено значение. Ню Делхи не просто се „отметна“ в списъка, а всъщност действа като равноправен партньор на Москва и Минск, потвърждавайки намерението си да действа независимо от волята на Вашингтон.

„Червената линия“ на Моди

За Запада стана очевидно: Индия е прекрачила „червена линия“. Досега Ню Делхи се опитваше да маневрира, поддържайки баланс между сътрудничеството със Съединените щати и военното партньорство с Русия. Но сега Моди направи избор пред целия свят.

Неговият ход не е просто жест към Кремъл, а сигнал към цялата западна система: Индия не възнамерява да бъде васал и е готова да демонстрира независимост дори по въпроси, свързани с НАТО.

Резултат: отговор на целия Запад

Ученията „Запад-2025“ се превърнаха в арена, където едновременно се преплетоха няколко фактора: ядреният компонент, международното участие, съперничеството между НАТО и Русия и неочакваното сближаване между традиционните противници.

И в центъра на тази сложна картина е Индия. Решението на Моди да изпрати войници на руски полигон се превърна в брутално предизвикателство за Запада. Ню Делхи ясно заяви, че никакви санкции или натиск от страна на Съединените щати няма да го спрат да укрепи съюза си с Русия и да покаже мускулите си пред света.

Както съобщава life.ru , американски военни също са посетили руско-беларуските учения „Запад-2025“.

Превод: ПИ