/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Нако Стефанов, в което той коментира вътрешнополитическите процеси в България, ролята на медиите в отразяването на тези процеси или за тяхното изкривено представяне, отношенията на страната ни със страни извън Европейския съюз, в т.ч. и с Китай.

- Известното поведение на наши медии като слугинско как се отразява на оценките за събитията по света, решенията, които се взимат от управляващите. Отчитат ли промените в геополитиката?

- В състояние ли е България да възстанови връзките си със страни извън ЕС и НАТО, което би се отразило на развитието на страната ни към просперитет?

- Възможно ли е Китай да се позиционира и на нашия пазар, както в други страна от региона, за да се възстановят процеси от взаимен интерес, най-вече в областта на икономиката?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=MpspJKvRu2Y