/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов коментира в предаване със Зорница Илиева обществената и политическата обстановка в бунтуваща се Европа.

- Оценка на масовата невроза и зрелищно порицание за т.н. дронна сага в Полша, за което е обвинявана Русия.

- Къде е Европа в условията на масови протести във Франция, Великобритания, напрежение в обществото в Германия , повсеместно падане на жизнения стандарт и то в момент на войствена политика на управляващите в тези страни?

- Ще изпратят ли в крайна сметка войски от „коалицията на желаещите” в Украйна?

- Как реагира Китай на събитията по света след форума на ШОС и военния парад в Пекин?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: