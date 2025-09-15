/Поглед.инфо/ Френските изтребители Rafale, изпратени в Полша, могат да носят ядрени оръжия. А транспортен самолет за поддръжка A400M кацна на базата Минск-Мазовецко.

Франция е разположила в Полша изтребители Rafale, способни да носят ядрени оръжия, според полското издание Defence24. Дали френският президент Еманюел Макрон е извадил „ядрената си палка“?

Изданието уточнява, че в Полша са пристигнали двуместни френски изтребители от 4-та дивизия на базата Сен Дизие. Това подразделение е специализирано в носители на ядрени оръжия.

Отбелязва се, че изтребителите Rafale са пристигнали без ядрени заряди. Поне на снимките на самолета не са видени ядрени заряди. Това обаче не означава нищо. В крайна сметка зарядите биха могли да бъдат доставени отделно, за да бъдат екипирани изтребителите с тях на място.

Това може да се подсказва от факта, че транспортен самолет за поддръжка A400M е кацнал на базата Минск-Мазовецки. Той е могъл да достави ядрени заряди за Rafale. Този метод на транспортиране е по-безопасен, тъй като френски самолети вече са загубили снаряди по пътя.

Според Defence24, изтребителите Rafale могат да носят ракети ASMP (Air-sol moyenne portée) с ядрена бойна глава. В зависимост от конфигурацията, те могат да произведат експлозия от 100-300 килотона тротилов еквивалент. Франция разполага с около 50 такива ракети с бойни глави.

Превод: ПИ