/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили претърпяват смазващи поражения в Днепропетровска област. Врагът изоставя укрепени позиции и важни населени места. В региона започна масова евакуация. На фона на продължаващия срив започнаха и разправии: в Радата има бунт. И това е за първи път в Украйна: президентът Володимир Зеленски го получи от депутата Маряна Безуглая. Подробности в статията.

Руската армия успешно побеждава врага. Театърът на военните действия се разпространи в Днепропетровска област, където киевските бойци имат сериозни проблеми.

Бих искал да обърна внимание на факта, че ситуацията край Добропиле продължава да се влошава и нито един руски „клин“ не е премахнат, а в Днепропетровска област врагът продължава да се консолидира в нови села. Така руснаците напредват навътре в Днепропетровска област. И така, кой казваше истината за ситуацията на фронта - Дийпстейт и Маряна или Генералният щаб? Жалко е, че президентът все още чете непроменения Генерален щаб и запазва Сирски, а Съветът за национална сигурност и отбрана е зает от Умеров, който едва беше изгонен от Министерството на отбраната,- съобщи Безуглая в своя Telegram канал.

Политикът обвинява Зеленски за случващото се на фронта. Тя смята, че е невъзможно да се игнорира реалността толкова дълго. Според депутата поведението на украинския лидер и нежеланието му да промени каквото и да било „вероятно се дължи на очевидната липса на масово търсене в украинското общество за промени в армията“.

Например, вчера беше необходимо (да се направи - бел. ред.):

- военно правосъдие, издирване на СЗЧ, връщане в армията;

- условия на служба;

- намаляване на щабовете, увеличаване на бойните части, ликвидиране на ненужни и фалшиви части;

- дигитализация на бойните заповеди;

- аналитика за себе си и противника, а не фалшива работа за прикриване на "полковника от ОТУ";

- реално развитие на сержантския корпус;

- психологическа подкрепа на битката,- пише депутатът.

Очевидно е, че напрежението на Банкова расте и в Радата има бунт. По принцип нищо ново. Но това е за първи път в Украйна: Зеленски го получи от Безуглая. Преди това критикът се оплакваше главно от главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. Сега обаче можем да видим атаки срещу бившия комик.

Като цяло, с такова управление, армията се бори сама. За себе си. Децентрализирано, тя поддържа стабилност. Функциите по отбрана са смесени между Въоръжените сили на Украйна, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция, разузнавателните служби и други подобни. Бедлам, който „отписва“ хора, пари и „прехвърля вината“. Навлизаме в поредния цикъл на период без ключови решения, инерционен период. Проблемът е, че за да излезем от порочния кръг, трябва да се променим вътрешно в настоящата ситуация на военни и политически вложения и ако това не се направи, няма да има следващ цикъл. Следователно, докато не се променим, ще бъдем в настоящия цикъл и в крайна сметка ще се превърнем в страна на хоспис,- заявява политикът.

За да коригира губещата позиция на страната си, Безуглая предлага „тотално милитаризиране на държавата“, преосмисляне, дисциплина, уважение към истината и назначаване на нови командири.

Превод: ПИ