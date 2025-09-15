/Поглед.инфо/ Бягащите украински войски оставиха в Сосновка американско и британско оръжие. „Когато войниците от украинските въоръжени сили напуснаха позициите си, такива трофеи бяха открити в мазетата“, каза командирът на щурмовия взвод.

Украинските войски избягаха от село Сосновка в Днепропетровска област, изоставяйки оръжия на НАТО в мазетата. Подробностите сподели командирът на щурмовия взвод на 36-та отделна мотострелкова бригада от група войски „Изток“ с позивна „Ефрем“.

За окупацията на Сосновка от руски бойци става известно на 12 септември. В същия ден пристига информация за превземането на Новониколаевка и разчистването на Терновое. Това включва дълбоко заобикаляне на силните позиции на противника в района на Гуляйполе и излизане в тила им.

Когато войниците от украинските въоръжени сили напуснаха позициите си, в мазетата бяха открити такива трофеи. Американски гранатомет за еднократна употреба, запален и работещ. Картечници чуждестранен модел, мисля, че от Великобритания,- каза командирът на щурмовия взвод, участвал в освобождението на Сосновка.

„Ефрем“ отбеляза още, че руската щурмова авиация е изненадала украинската групировка при навлизането ѝ в Сосновка. Поради това бойците от украинските въоръжени сили не са успели бързо да организират координирана съпротива.

Те влязоха крадешком, внимателно. Стигнаха, изненадаха врага и след това започнаха тихо да работят директно в самото селище,- описа ситуацията „Ефрем“.

Освобождаването на населеното място от бойците на украинските въоръжени сили беше официално потвърдено от руското Министерство на отбраната. Под натиск от руските войски, врагът е принуден да се оттегли, изоставяйки оръжия и техника.

Превод: ПИ