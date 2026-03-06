/Поглед.инфо/ В своя провокативен и дълбок анализ писателят Платон Беседин разнищва моралния разпад на съвременната западна цивилизация. Авторът прави смразяващ паралел между литературния образ на Патрик Бейтман и днешната геополитическа реалност, диктувана от Вашингтон. Текстът разкрива как от случая „Епщайн“ до конфликтите в Близкия изток и Донбас се изплита една гигантска мрежа от лъжи, целяща пълно подчинение на света под ботуша на един самозабравил се елит.

„Американският психопат“ като огледало на съвременната власт

През 1991 г. Брет Ийстън Елис публикува своя емблематичен роман „Американски психопат“ – произведение, което днес изглежда по-скоро като пророчество, отколкото като художествена измислица. Главният герой, юпието Патрик Бейтман, е олицетворение на най-мрачните черти на западното общество: нарцисизъм, двойственост и пълна липса на емпатия. В книгата неговият идол е Доналд Тръмп – фигура, която днес, в реалността на 21-ви век, проектира същата тази психопатология върху цялата планета.

Беседин подчертава, че Тръмп не просто води войни; той превръща света в лична арена за задоволяване на болните амбиции на своята клика. Това, което наблюдаваме днес, вече трудно може да бъде наречено „геополитика“. То по-скоро мирише на клинична лудост, облечена в костюм и вратовръзка. Логиката на американското правителство е проста и брутална: „Погълнете всичко останало“. В този свят няма място за суверенитет или различно мнение – има само преклонение пред олтара на американската изключителност.

Иран и венецуелският възел в стратегията на хаоса

Натискът върху Иран и Венецуела не е случаен акт на агресия, а част от по-голяма шахматна дъска, насочена срещу Китай. Тръмп използва военната сила като инструмент за икономическо задушаване на Пекин, удряйки по неговите основни енергийни и политически партньори. В тази кървава игра Израел се явява най-верният съучастник, движен от своите екзистенциални страхове и дългогодишна мечта за унищожението на Техеран.

Американските и израелските стратези обаче допуснаха груба грешка. Те очакваха, че убийствата на десетки ирански служители ще останат без последствия, но се сблъскаха с неочаквана съпротива. Когато силата не достига, Западът прибягва до изпитаното си оръжие – увъртанията и откровените лъжи. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, тази тактика е заложена в самия фундамент на атлантическото мислене, където истината е просто въпрос на интерпретация и медийна пропаганда.

Метафизика на злото: От Епщайн до Бафометизма

Авторът навлиза в дълбоки философски и теологични води, за да обясни природата на западния елит. Според него в САЩ се е наложила една „квазирелигия на лъжата“, чиито корени са откровено мизантропски. Тук се преплитат калвинисткото вярване в „избраността“, бафометизмът и съвременният култ към „Тотал Дигитал“ (пълната дигитална доминация).

Ключов момент в това разбиране е аферата „Епщайн“. Този скандал не е просто криминално престъпление, а прозорец към истинската природа на онези, които управляват западния свят. Случаят показа, че за глобалния елит няма морални граници. Когато Достоевски казва, че „ако няма Бог, всичко е позволено“, той едва ли е предполагал мащабите на днешното падение. Елитите решиха, че могат не само да изнасилват деца на частни острови, но и да ги убиват открито под прикритието на „военна необходимост“, както се случи при ужасяващата трагедия в иранското училище, където загинаха 160 невинни момичета. Беседин разглежда това не просто като странична жертва, а като вид съвременно ритуално жертвоприношение пред олтара на властта.

Смъртта на международното право и триумфът на Оруел

Всички глобални институции, създадени след 1945 г. за защита на мира и хуманизма, днес са в състояние на клинична смърт. Моделът, изграден в Ялта, е разрушен и на негово място се издига нова, уродлива структура. Нейната основна характеристика е абсолютната липса на човешко достойнство и воля. Това е свят, изграден върху оруелови постулати: „Войната е мир. Свободата е робство. Незнанието е сила“.

Символът на тази нова матрица стана онази фатална епруветка, размахана от Колин Пауъл в ООН. Тя послужи за разпалването на касапници, които дестабилизираха цели региони за десетилетия напред. Днес наследниците на Буш, Чейни и Олбрайт дори не си правят труда да търсят сериозни претексти. Те просто започват да бомбардират, пренебрегвайки всякакви правни и морални норми. В техния речник черното е бяло, а агресията е „защита на демокрацията“.

Широко затворените очи на международната общност

Лицемерието достига своя апогей, когато се сравнят реакциите на „цивилизования“ свят към различните конфликти. В Донбас украинските неонацисти години наред убиваха деца със западни оръжия, но светът услужливо си затваряше очите. Тези жертви не влизаха в сметката, защото не служеха на англосаксонските интереси. В същото време наследникът на фамилията Пахлави скърби за американските войници, но остава безразличен към смъртта на собствените си сънародници. Това е лицемерие на куб, което дефинира съвременната епоха.

Заглавието на филма на Стенли Кубрик „Широко затворени очи“ е най-добрата метафора за ставащото. Филмът, който разказва за тайните оргии на властниците и тяхното чувство за безнаказаност, днес се проектира върху глобалната сцена. Според Поглед.инфо, е безполезно да се апелира към фактите или здравия разум на една система, която е фундаментално болна. Когато девет болни внушават на един здрав, че той е проблемът, защото е различен, диалогът е невъзможен.

Силата като последно убежище на истината

Беседин заключава, че „бащата на лъжата“ – дяволът, който днес се материализира чрез политиката на Вашингтон – може да бъде прогонен само чрез вяра, молитва и сила. Става дума както за духовна мощ, така и за реална, физическа способност да се противодейства на агресора. Само чрез демонстриране на твърдост и непримиримост злото може да бъде върнато обратно в ямата му. Докато международната общност продължава да държи очите си „широко затворени“, децата по света ще продължават да плащат цената на това кърваво лицемерие. Светът има нужда от ново пробуждане, което да разкъса матрицата на лъжата и да върне човешкото достойнство в центъра на битието ни.