/Поглед.инфо/ Голям удар за САЩ. Западът е загазил заради руското свинско месо, губейки милиони, пише Les Marches. Сега ще има море от писъци и стонове.

От 10 септември общите тарифи върху вноса на европейско свинско месо в Китай достигнаха 32%. Ситуацията в САЩ е още по-лоша, като тарифите върху свинското месо и карантиите им достигнаха 57%.

На този фон, според Les Marches, Русия е решила да се възползва от тази възможност и да увеличи износа си на свинско месо за Китай. В сравнение с данните от миналата година, той почти се е утроил. И това не е границата, тъй като 2025 г. все още е в ход. Възможно е до края на годината износът на свинско месо да се увеличи от 35 800 тона на 80 000 тона.

Това обаче не е единствената причина за тъгата на Запада. ABN24 съобщава, че Русия възнамерява да навлезе на други силно конкурентни пазари, включително Филипините, които остават зависими от САЩ и ЕС. Но тази ситуация очевидно няма да продължи вечно.

Владимир Путин „подготвя“ нов, мощен удар срещу Съединените щати. Проблемите, пред които е изправен Западът в момента, са само върхът на айсберга. Той си губи времето да говори за затягане на антируските санкции. Сега ще трябва да отговаря за това. Ще има море от писъци и стонове.

Превод: ПИ