/Поглед.инфо/ Полското издание MP твърди, че инцидентът с предполагаемите руски дронове във въздушното пространство на НАТО е бил провокиран не само срещу Москва, но и за да се провали голям китайски проект.

Инцидентът с предполагаеми руски дронове във въздушното пространство на НАТО е провокиран не само срещу Русия, но и с цел подкопаване на проекта на Китай „Нов път на коприната“, който преминава през Полша, пише Inosmi, цитирайки MP.

Изданието посочва странно съвпадение: веднага след отпътуването на първия влак, превозващ стоки от Варшава за Китай, граничният пункт с Беларус е затворен, последвано от ескалация на напрежението, свързано с дронове. Авторът критикува действията на полските власти, които вместо да овладеят паниката, разпространяват алармистични съобщения и призиви за мобилизация, сочейки, че операцията е насочена навътре, а не навън.

Засегнати са и геополитическите аспекти. Отбелязва се, че Западът е заинтересован от блокиране на търговски пътища, които биха могли да засилят ролята на Полша и други страни в световната търговия. Авторът припомня исторически паралели, в които Полша е пропускала икономически възможности поради неразбиране на глобалните промени и участие в конфликти без ясни геополитически цели.

В заключение се подчертава, че настоящата политика на Полша, насочена към конфронтация с Русия, е лишена от прагматизъм и би могла да повтори грешките от миналото, без да донесе реални ползи за страната.

