/Поглед.инфо/ Георги Марков взривява медийното пространство с безпощаден анализ на унгарския модел, който се превърна в кошмар за неолибералното статукво. Авторът прави дисекция на политическото лицемерие у нас, припомняйки генезиса на днешните „демократи“, излезли от катедрите по научен комунизъм. Докато Западна Европа потъва в деиндустриализация, мигрантски хаос и цензура, Унгария на Виктор Орбан чертае нов път – съюз между високите технологии от Изток и консервативните ценности от Запад. Това е разказ за суверенитета като последното убежище на нормалността и за Будапеща като духовна столица на една Европа, която отказва да бъде заличена.

Уважаеми читатели, благодаря ви за интереса към статията ми за Бай Радан Кънев, прочетена от над половин милион пъти!

Очевидно са ви интересни кретенизмите на соросоидите за Германия, та реших да ви запозная и с идиотщините им за Унгария. Този път те са дело на Огнян Минчев.

Този човек с 37 години неизгладена яка на ризите си, сипе цинизми и лъжи за Виктор Орбан, смятайки българите за идиоти, живеещи до един в света на Сорос ТВ - Нова и БТВ.

Една бърза справка правя за младите читатели. В 1988 г. този Минчев е даскал по "Научен комунизъм“ в университета, а в същата година на 30 март, Орбан прави партия за борба с комунизма

В 1989 г. въпросният Минчев става член на БКП, за която дружбата със СССР, е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Същата година, на 16 юни, на Площада на героите в Будапеща, студент на име Виктор Орбан, разтърси милиони унгарци и влезе в световния видеообмен с призива съветските войски да напуснат страната. Такъв кураж в социалистическия лагер друг не прояви...

Днес Минчев е автор на Сорос и му дават да пише идиотщини, които Ванката Кръстев отказва да тиражира, че да не си разваля реномето с примитивизми.

Днес Виктор Орбан е с феноменална политическа Биография. Той е единственият автентичен борец срещу комунизма, управляващ в Европа. Той е лидерът в Европа, борил се за демокрация. Другите са наследници на демокрацията.

Орбан е вече 36 години избиран за депутат и 20 години за министър-председател, от които четири пъти подред с 2/3 мнозинството. Според многократните и публични твърдения на президента Тръмп, той е велик лидер. Беше любимец на Хелмут Кол до последния му дъх, а на митингите му идваха Ширак и Д'Естен.

Какво толкова е дрънкал този Минчев? Вижте част от тъпизмите му:

- Орбан е предал държавата си! Кой си ти бе, със смачканата риза и от каква позиция обвиняваш Орбан в предателство? Нима кратуната ти не е разбрала, че той е избран от унгарския народ с космическите над 3 милиона гласа на последните избори през 2022 г. В неделя, в Будапеща, над 300 000 унгарци в деня на Революцията на Кошут и Петьофи, направиха исторически поход за мир в негова подкрепа!

Орбан е премиер, избиран последователно четири пъти с огромно мнозинство от унгарския народ, за разлика от нашия Гюрчо, който е назначен от Сорос и при това незаконно. Чак президентът Първанов констатира в прав текст, че в България е извършен държавен преврат.

Какъв предател е Орбан? Кого предаде? Майките с три деца, на които даде подарък за третото 30 000 евро и ги освободи от данъци доживотно? Майките с две деца, които освободи от данъци до навършване на 40 години и майките с едно дете, които освободи от данъци, докато навършат 30 години?

Да не би да е предал пенсионерите за това, че им даде 13 и 14 пенсия, а след 65 години, пътуват безплатно в градския и междуградския транспорт?

Орбан единствен през 2015 г. година издигна глас срещу ислямското мигрантско нашествие, организирано от Сорос в прочутите му шест точки. Той единствен предупреди, че това е троянски кон на тероризма и издигна пръв и единствен двойна ограда на границата. Така направи Унгария най-сигурната държава за живеене в Европа, в която няма миграция на ножа и неслучайно израелският национален отбор по футбол играе мачовете си тук.

Орбан не предаде унгарците зад граница и за 15 години вече има над 1 100 000 нови унгарски граждани от петте милиона маджари в съседните страни. Изгради им стадиони - и в Трансилвания, и във Войводина, и в Словакия, та и в Осиек в Хърватска! Неслучайно там над 90% гласуват за него.

- Орбан отворил границите за китайски стоки и китайски шпиони. Брей, какъв инфантилизъм, брей какъв посредствен политолог!

Всеки, който се интересува от политиката на Орбан знае, че след 8 години опозиция, той се върна на бял кон за премиер през 2010 г., с основен икономически лозунг отваряне икономиката на Унгария на Изток. И унгарците гласуваха масово за такава политика.

Всеки, който влиза в Унгария покрай Сегед, може да види гигантски завод, какъвто в България няма как да види. Това е китайският завод на BYD, който ще бълва от тази пролет 300 000 електрически коли годишно и така Унгария става първа в света по производството им.

Минавате покрай Дебрецен и виждате чудовищно голям завод за 7,3 милиарда евро и 9000 работни места построен от Китай за елбатериите CATL.

Само след дни от Белград до Будапеща тръгва двуетажен влак стрела за 2,5 милиарда евро, който ще стига до свързва двете столици за два часа и половина и ще е дюшеш за унгарците в Суботица и Сегед. Не им трябват вече коли.

И тази инвестиция е китайска, както и превръщането на Летище "Ференц Лист" в Будапеща за основна гара за китайските стоки в Европа. В Будапеща е основният туристически офис на Китай за Централна Европа.

Разбира се не изостава и Южна Корея, която се изравни по инвестиции в Унгария с Германия.

Прочее, германските инвестиции при уж лошия Орбан, са за учебник! В Кечкемет е “Мерцедес“, който мести новия модел коли от Щутгарт именно тук, “Ауди“ в Дьор и БМВ в Дебрецен. Ние в България чакаме “Райнметал“ за барут, дето Бойко го уреди, а Унгария отдавна произвежда в Залаегерсег бойни машини за пехотата на същия концерн.

- Предател бил Орбан според даскала по научен комунизъм Минчев, защото бил на "Ти" с президентите Путин и Си?

Ами това е комплимент! Самият Тръмп, който след дни отива в Пекин, се хвали с добрите си отношения с Путин и Си. Какво да кажем за малка Унгария, чийто премиер е уважаван от тримата големи световни лидери.

Няма как да не отбележа, че Орбан успя да вкара Унгария в Тюркоезичния икономически съюз с Турция, Казахстан, Азербайджан и компания, а първото посещение на Ердоган зад граница, след като спечели нов мандат, беше в Будапеща.

Този Минчев, дето прави Орбан агент на Путин и Си, няма как да обясни какво в Будапеща предстои след дни, по-точно на 21 март. В Будапеща няма да се състои Форум на Китайската комунистическа партия или на тази на Путин!

За пети пореден път в събота в Будапеща, ще е най-големият Консервативен форум на Републиканската партия на САЩ с модератор Виктор Орбан! Ще присъстват консерватори от петте континента, за да кажат "Не на войната, не на третия пол, не на миграцията“. Президентът Тръмп ще направи традиционното си обръщение, в което със сигурност ще каже: “Победата на Орбан ще бъде и моя победа!“. Той всъщност вече го каза чрез Марко Рубио, който след Мюнхенската конференция, вечеря с Виктор в Будапеща.

Колкото до войната в Украйна, то Орбан изпълнява изцяло волята на мнозинството унгарци, изразена внушително и на изборите, и в няколко официални всенародни допитвания: "Това не е наша война, а на две славянски страни, нечленуващи в ЕС и НАТО, поради което няма да се намесваме освен с хуманитарна помощ за украинските бежанци“. Орбан е жива легенда и депутат още 1990 г., и знае много добре обещанията на всички западни лидери от Кол и Геншер, през Митеран до Бейкър, че НАТО няма да се разшири на Изток нито с един инч, камо ли до Украйна, за да се съгласи Горбачов да изтегли стотици хиляди съветски войски от ГДР и стане възможно обединението на Германия.

За миграцията, всички дойдоха след 10 години на Орбановия, така ще дойдат днес на Орбановия за санкциите спрямо Русия. С тези санкции Европа ще тръгне на лов и ще се простреля в крака, предрече Виктор. И то се случи. Франция тежко фалира, Румъния също, Австрия е съсипана, Германия е в рецесия, а канцлерът обяви края на социалната държава. Удължаването на войната обезкърви в Украйна и разруши инфраструктурата й, а Русия влезе във военен съюз с Китай, Индия и други страни и много по-силен от Варшавския договор.

- Преподавателят по научен комунизъм препоръчва Европейския съюз да стане като Съветския съюз и наказва дисидентите. Ами то това вече е факт. На политически преследвания са подложени Льо Пен, Фийон, Салвини, Курц, Бабиш, Янша, Фицо, който беше и прострелян, а президентът Саркози спасил нашите страни, беше вкаран в затвора, Джорджеску лишен от право за участие в избори... Праввт се и отчаяни опити да се забрани Алтернатива за Германия.

Белгийският премиер Барт де Вевер взе да говори за преговори с Русия тези дни и не знам какво ще го сполети!

Съветските другари, за разлика от западните неолиберали, днес поне не допуснаха гей браковете, джендър идеологията в училищата и ислямизацията на континента.

Летят християнски глави на учители, свещеници, полицаи, малолетни от ислямския нож в Англия, Германия, Холандия, Франция. В Германия само за 2024 г., заколените от мигрантския нож са 29 000. Премазаните на Коледните базари са стотици.

В Англия изнасилените малолетни англичанки от пакистански банди са хиляди. Във Виена за втора година новородените австрийчета са под 50%.

Ислямисти управляват столици като Лондон и ще управлява редица големи градове като Щутгарт през Зелени партии, докато започнат да си правят свои Африканско лято и Арабска пролет, за да превземат европейските парламенти.

Днес Будапеща, а не Брюксел, е християнската столица на Европа. В Брюксел населението вече 70% не е европейско. Унгарците си заслужиха това неформално признание, защото единствени въстанаха през 1956 г. срещу комунизма и се биха със съветските танкове, първи през 1989 г. прерязаха Желязната ограда с Aвстрия, а днес имат лидер като Виктор Орбан, който беше Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп.

Телевизиите на Сорос ще скрият американския Консервативен християнски форум СPAC на Републиканската партия в Будапеща, защото мотото “Бог, Отечество, Семейство, Суверенитет, Християнство и Мир“, са ужасяващи за Александър Сорос и лакеите му в Европа и Демократическата партия на САЩ.

Но това, че българските телевизии на Сорос ще скрият Форума CPAC в Будапеща не значи, че той не се е състоял. От ПИК ще разберете кои са участниците и защо Будапеща е християнската столица на Европа!

Унгарците след 1956 г. няма да се предадат през 2026 г. на Сорос, Зеленски и Манфред Вебер. Орбан заяви, че няма да се подчини на тримата германци - Урсулата, Вебер и Мерц. Каза им следното: “Вие германците, 1944 и 1945 г. казвахте, че руснаците са слаби и на глинени крака. А те влязоха в Берлин и 80 години по-късно са ядрена сила, а вие сега ще се въоражавате“.

Зеленски се закани на Министерски съвет да даде адреса на Орбан на своите войски да го очистят, а един генерал му вика, че няма смисъл - той знаел къде живеят шестимата му внуци.

На митинга пред най-красивия парламент в света, Виктор Орбан посочи морето от хора и отговори: “Зеленски гледай! Ние сме на 1000 години! Бихме се с Хабсбургска империя, Османска империя, със Съветска импери Днес тези империи ги няма, а ние сме тук и ще се борим за суверенитета си!“.

