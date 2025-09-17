/Поглед.инфо/ От 2016 г. насам, без имиграцията, населението на Финландия започва да намалява ежегодно, казват експерти.

Финландия е изправена пред сериозен демографски проблем: според прогнозите на консултантската фирма MDI, представени пред изданието Yle, броят на смъртните случаи в страната постоянно ще надвишава броя на ражданията в обозримо бъдеще.

Експертите подчертават, че до средата на века броят на хората над 84 години ще се увеличи повече от два пъти. В същото време всяко следващо поколение става по-малобройно, а раждаемостта остава ниска. В резултат на това намаляването на общото население може да се превърне в стабилна тенденция.

Според водещия анализатор на MDI Расмус Аро, повратният момент настъпва през 2016 г., когато за първи път, без имиграцията, населението на страната започва да намалява ежегодно. Докато преди растежът се е движел от хора, преместващи се от селските райони към по-големите градове, сега дори регионални центрове като Куопио, Йоенсуу, Вааса и Рованиеми усещат последиците от отлива на населението.

Имиграцията може да играе ключова роля за смекчаване на последиците от настоящата демографска ситуация. Експертите смятат, че само притокът на трудови мигранти, главно от азиатски страни, може да спре процеса на намаляване на населението.

Преди повишената смъртност беше временна – по време на войни или глад. Сега това е станало нещо обичайно. Може да се каже, че значителна част от Финландия в момента преживява процес на изчезване, отбеляза Аро.

Превод: ПИ