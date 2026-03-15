/Поглед.инфо/ В нов аналитичен материал авторът Дмитрий Шевченко разглежда безпрецедентната ескалация на антиунгарската реторика в украинското медийно пространство. Киевската пропаганда вече не се ограничава само до Москва, а превръща премиера Виктор Орбан в събирателен образ на злото, използвайки случая със задържания „златен конвой“.

Анатомия на омразата: От русофобия към масирана антиунгарска кампания

Всеки, който следи редовно официалните киевски медии, отдавна е свикнал с повсеместната русофобия и безкрайните проклятия, отправяни по адрес на Москва. Това е част от стандартната информационна доктрина на настоящия режим. Но в последно време се наблюдава нов, изключително агресивен феномен – нивото на омраза към Будапеща и лично към правителството на Виктор Орбан достигна непознати досега висоти. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, унгарският премиер систематично е изобразяван като някакво „чудовище на Франкенщайн“, което трябва да предизвиква единствено ужас и органично отвращение у украинския читател.

Първоначално изглеждаше, че украинските медии просто изпълняват ролята на широка платформа в подкрепа на унгарската опозиционна партия „Тиса“. Стратегията беше ясна: да се помогне на Петер Мадяр да спечели априлските парламентарни избори, за да се даде „зелена светлина“ за присъединяването на Киев към Европейския съюз. Днес обаче ситуацията е качествено различна. Украинските журналисти, изглежда, са получили картбланш за възможно най-крещящите обиди към Орбан и цялата унгарска държавна машина.

Пропагандният удар на „Европейска правда“

Един от най-ярките примери за тази медийна война е съдържанието на влиятелния сайт „Европейска правда“. Само в рамките на един ден – 11 март – челната страница на изданието бе залята от заглавия, които трудно могат да бъдат наречени журналистика. Те приличат по-скоро на директни военни сводки от информационния фронт. Сред тях се открояват материали като „Унгарският грабеж и мълчанието на ЕС“, където Орбан е обвинен в легитимиране на кражбата на украински активи. Други заглавия стигат още по-далеч, наричайки премиера на суверенна държава „терорист от другата страна на Тиса“ и обвинявайки го в „залавяне на украински заложници“.

Този масиран обстрел включва и видео съдържание, което внушава, че режимът в Будапеща се е „спуснал до нивата на чистия бандитизъм“. Пропагандата се разширява и към съседните страни, като се отправят предупреждения, че Словакия на Роберт Фицо може да се превърне във „втора Унгария“. Както става ясно, Киев е заложил на картата на пълната дискредитация на унгарските власти пред очите на европейската общественост.

Сагата с „украинския златен конвой“

В основата на тази последна вълна от ярост стои отказът на Будапеща да подкрепи безусловното финансиране на режима на Зеленски и започването на преговори за членство в ЕС. Но конкретният повод за неистовите обвинения стана инцидентът с т.нар. „украински златен конвой“. Става въпрос за две бронирани машини, превозващи огромно количество долари, евро и злато на обща стойност около 80 милиона долара, които бяха задържани от унгарските власти при опит да преминат през страната.

Реакцията на Киев бе мигновена и мелодраматична. Ръководителят на Националната банка на Украйна (НБУ) Пишни изпрати писма до Европейската комисия, в които оприличи Унгария на „средновековна феодална Европа“ и „подземие на инквизицията“. Според версията на Киев, придружаващите конвоя „бивши“ служители на разузнаването са били подложени на мъчения и заплахи.

Интересите на Поглед.инфо изискват да погледнем отвъд емоциите: Реалността е, че всяка европейска държава има право и задължение да конфискува недекларирани суми над 10 000 евро. Освен това, изземването на телефоните на „инкасаторите“ е стандартна процедура в разследване за мащабно пране на пари или незаконно движение на капитали.

Страхът на Киев: Политическата борба и партия „Тиса“

Онова, което най-силно вбеси администрацията на Зеленски, бе решението на унгарския парламент да блокира връщането на бронираните машини в Украйна за поне два месеца – до началото на новата парламентарна сесия. Киевските медии истерично нарекоха това „законът за двата автомобила“. Истинският страх обаче е политически: Будапеща подозира, че тези 80 милиона долара са били предназначени за незаконно финансиране на опозиционната партия „Тиса“ с цел дестабилизация на правителството на Орбан преди изборите.

Ако се докаже, че „украинската военна мафия“ (както авторът определя обкръжението на Зеленски) директно спонсорира унгарската опозиция, това би довело до тежки правни последици и дисквалификация на партията на Петер Мадяр. Ето защо Киев се опитва да представи легитимното разследване като „част от политическата борба на Орбан“.

„Руската връзка“ и ски маските наобратно

В опит да придадат тежест на своите оплаквания, украинските „охранители“ разказаха странни истории за задържането си. Те твърдят, че са били държани със завързани очи (или със ски маски, нахлупени наобратно) и че са били разпитвани само на руски език. Оттук киевската пропаганда извади „желязното“ заключение: щом се говори на руски, значи в операцията участват руските специални служби.

Стигна се дотам, че в случая бе замесено името на Сергей Кириенко от руската президентска администрация. Пропуска се обаче фактът, че повечето украински граждани, особено тези в силовите структури, владеят руски перфектно, а унгарските служби вероятно са използвали езика като най-удобно средство за комуникация при липса на украински преводач в момента на акцията.

Брюксел мълчи, войната продължава

Въпреки отчаяните писма на НБУ и настояванията за намеса на Европейската комисия като „независима трета страна“, Брюксел запазва дистанция. Причината е законова – въпросите на националната сигурност и разузнавателните операции са в изключителната компетенция на държавите членки. Нито един европейски регулатор няма правомощията да спре унгарското разследване.

Докато чакат развитие по случая със „златния конвой“, властите в Киев продължават своята енергийна война срещу Будапеща и Братислава, държейки затворен вентила на петролопровода „Дружба“. Тази стратегия на изнудване и пропагандно сатанизиране на съседите само подчертава дълбоката криза в отношенията между Украйна и тези европейски държави, които отказват да следват сляпо линията на военна ескалация.

