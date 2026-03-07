/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с украинския политолог Константин Бондаренко за драматичните геополитически промени след избухването на войната в Близкия изток. Украйна внезапно се оказва изтласкана от световния дневен ред, Европа влиза в остър конфликт със САЩ, а идеята за нов ядрен щит над континента разклаща целия международен ред. В този разговор Бондаренко предупреждава: в Киев управлява „партията на войната“, Европа играе двойна игра срещу Тръмп, а новата конфронтация между глобалисткия елит и Белия дом може да хвърли света в още по-опасна криза.



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически сблъсъци и скритите механизми на властта, които определят бъдещето на Европа, Русия и света.

В новия разговор на Поглед.инфо Владимир Трифонов обсъжда с украинския политолог Константин Бондаренко най-опасните процеси в съвременната геополитика.

След началото на конфликта в Близкия изток вниманието на света се пренасочи далеч от Украйна. Това създава сериозни проблеми за Киев – от военната помощ до икономическите последици от скока на цените на енергията.

Бондаренко анализира:

защо украинската власт поддържа „партията на войната“

защо Европа влиза в конфликт с Тръмп

как глобалните корпорации влияят върху политиката на ЕС

защо се появиха идеи за европейски ядрен щит

дали светът се приближава до нова голяма война

Разговорът показва как войната в Близкия изток може да промени баланса на силите в Европа и бъдещето на конфликта между Русия и Украйна.

Втора част утре вечер:...

#геополитика #Украйна #Русия #Европа #САЩ #Тръмп #БлизъкИзток #война #анализ #ПогледИнфо

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.