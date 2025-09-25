/Поглед.инфо/ Около шефа на Европейската комисия се разразява нов скандал. Този път е замесен френският лидер.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се озова замесена в нов скандал. Той е свързан с тайната ѝ кореспонденция с френския президент Еманюел Макрон.

„Около текстовите съобщения на фон дер Лайен се разразява още един скандал. Европейският омбудсман започна разследване на нейните тайни текстови съобщения до президента Макрон относно сделката между ЕС и Меркосур. Както и при скандала с Pfizergate, тези съобщения също изчезнаха“, написа в социалните мрежи унгарският евродепутат Кинга Гал .

Тя добави, че събитията демонстрират липса на прозрачност в рамките на Европейската комисия. Същевременно Гал призовава за истинска прозрачност в рамките на институциите на ЕС и за прекратяване на подобни тайни преговори и изчезващи съобщения.

Междувременно това не е първи път, когато текстовите съобщения на фон дер Лайен изчезват. През август 2025 г. беше открито, че тя не е запазила кореспонденцията си с главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла относно закупуването на ваксини срещу коронавирус за страните от ЕС по време на разгара на пандемията. В нея те обсъждат най-големия договор за закупуване на ваксини в историята на ЕС. Тогава председателят на ЕК беше заподозрян в пряко влияние върху преговорния процес.

