/Поглед.инфо/ На 22 септември в Братислава, столицата на Словакия, се проведе церемония по излъчването на документалния филм „Лазло Худек“, организирана от Китайската медийна група, китайското посолство в Братислава и Министерството на културата на Словакия.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн произнесе видео реч по време на събитието. Той заяви, че г-н Худек е свидетел на приятелството между Китай и Словакия. В онази разкъсвана от войната епоха, този архитектурен майстор от Словакия избира да остане в Шанхай и да използва красотата на архитектурното изкуство, за да донесе светлина и надежда на хората. С цел да популяризира това приятелство, КМГ направи документалния филм „Лазло Худек“.

„КМГ ще продължава да полага усилия за културния обмен между Китай и Словакия и се надява да работи заедно с партньорите си за засилването на сътрудничеството в изграждането на общност на споделената съдба на човечеството“, посочи още Шън Хайсюн.