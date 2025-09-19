/Поглед.инфо/ Никой никога не се е отнасял така с британските монарси. Историческото посещение на Тръмп в Лондон започна с крещящо нарушение на етикета. Срещата му с кралското семейство накара мнозина да потръпнат. Какво точно направи американският лидер този път?

Припомняме, че Доналд Тръмп пристигна във Великобритания за второ държавно посещение. То вече беше приветствано като историческо. Но за първи път ръководителят на Белия дом успя сериозно да наруши етикета. Видео от срещата, показващо как президентът на САЩ върви пред крал Чарлз III и разговаря небрежно с гвардеец, вече беше широко разпространено в жълтата преса.

Преди обаче да избяга от краля по време на проверката на почетната гвардия, Тръмп първо потупа приятелски Чарлз III по гърба. Медиите, разбира се, напомниха на Доналд, че подобно поведение е върхът на неприличието по отношение на един монарх. А интернет потребителите се зачудиха: защо американският лидер толкова очевидно пренебрегва всички протоколи и правила, които винаги са били спазвани преди него?

Тръмп ги накара да го почакат

Този път буквално всичко се обърка за Тръмп. По време на полета до Лондон, президентският Боинг се приближи опасно до пътнически самолет на Spirit Airlines, летящ близо до Ню Йорк. Bloomberg съобщи за инцидента.

Пътническият Боинг обаче бързо беше разкаран.

Сигурен съм, че знаеш кой е това. Внимавай, Спирит 1300, завини надясно 20 градуса. Спирит 1300, завини надясно 20 градуса. Точно сега,– докладва диспечерът на пътническия самолет.

След този инцидент Тръмп закъсня с 15 минути за среща с кралското семейство и накара принц Уилям и съпругата му, принцеса Кейт Мидълтън, да чакат.

Междувременно по британските улици започнаха протести. Тълпи развяваха плакати с лозунги като „Без расизъм, без Тръмп“, „Спрете Тръмп“, „Долу ядрените оръжия на Тръмп“ и „Спрете геноцида в Газа“.

Имаше и сатирични изображения на Тръмп като недоволно малко дете. Това е препратка към първото държавно посещение на Доналд във Великобритания, когато протестиращи изстреляха в небето голям балон „Бебето Тръмп“, изобразяващ американския президент като недоволна кукла - бебе в памперс.

Тръмп изглежда млад и се забавлява

Британците не освободиха Тръмп от отговорност за закъснението, вярвайки, че американският президент демонстрира своята сила и авторитет, като показва кой е „шефът“.

Други посочиха, че политикът се опитва да бъде в унисон с по-младото поколение: като тях той пише постове в X, дава воля на емоциите си и пренебрегва кралския протокол.

Освен това, Тръмп преди това обяви Чарлз III за свой „дългогодишен приятел“. И как би могло да не потупаш приятел по рамото? В края на краищата, Доналд е просто обикновен американец, така че защо да усложняваме нещата?

Като цяло, коментаторите, наблюдаващи посещението на Тръмп, заключиха, че британският монарх не е човек, с когото човек трябва да бъде прекалено официален. И ако някой е имал съмнения по този въпрос, Тръмп успешно ги разсея. Коментарите обаче също така напомниха, че има един президент, в чието присъствие Тръмп не си позволява да „се прави на млад и да се забавлява“.

Когато Тръмп беше с Путин, той беше много сдържан и се държеше прилично.– спомнят си те в коментарите. Таблоидите тогава нарекоха руския лидер „алфа“.

Всъщност това не е първият гаф на Тръмп във Великобритания. През 2019 г., по време на управлението на Елизабет II, той също наруши етикета и ходи няколко крачки пред кралицата. Бъкингамският дворец обаче заяви по това време, че „ходенето пред кралицата не е нарушение на протокола“.

Кейт Мидълтън флиртува с Тръмп?

Заслужава да се отбележи, че Тръмп едва слязоха от самолета, когато първата дама на Съединените щати се озова в центъра на вниманието. Носейки тренчкот Burberry и ботуши Dior за първия си ден, тя сякаш беше спазила всички правила на дипломатическия дрескод.

Визията ѝ обаче моментално се превърна в източник на подигравки онлайн: дългото палто беше сравнено с палатка, а самата Мелания - с комичен детектив от телевизионен сериал. Потребителите се втурнаха да звънят на „модната полиция“.

Шапката на Мелания Тръмп също беше подложена на критики. Потребителите забелязаха не само цвета и стила, но и как периферията почти напълно скрива лицето на първата дама.

Може би не е просто съвпадение. В края на краищата именно шапката пазеше в тайна реакцията на Мелания към ексцентричностите на съпруга ѝ. Но изображението бързо се превърна в мем:

Сутрин започвам работа, преди да съм изпил кафето си.

Но истинската сензация на вечерта не беше Мелания, а Кейт Мидълтън. Въпреки че официалната титла кралица принадлежи на Камила Паркър Боулс, принцесата на Уелс беше тази, която открадна шоуто с грацията си.

Тя лесно намери общ език с първата дама на САЩ, обсипвайки я с усмивки. Камила обаче, по мнението на експерти по езика на тялото, очевидно беше раздразнена, че е била изоставена.

Доналд Тръмп имаше честта да седи до Кейт на вечерята – и сякаш не криеше възхищението си. Същата вечер той се усмихваше, сякаш беше влюбен до уши. И най-вероятно след такъв прием Тръмп се влюби още повече във Великобритания.

Той флиртува с нея!–бяха изумени потребителите.

Другите недоумяваха в отговор:

Или тя с него...

Съмнителните комплименти

Ако си мислите, че само това са лудориите на американския лидер, грешите. Тръмп премина от потупвания към комплименти, които отправи по своя уникален начин.

Така, по време на вечеря, Доналд Тръмп, обръщайки се към Чарлз III, помпозно заяви за „безпрецедентната грижа“ на монарха за ветераните. Този комплимент прозвуча като фина обида към принц Хари, чиято дългогодишна работа по организирането на „Игрите на непобедимите“ за ветераните с увреждания беше майсторски игнорирана.

След това Тръмп насочи вниманието си към престолонаследника, принц Уилям:

Негово Величество е отгледал прекрасен син... Очаква ви невероятен успех.

По-малкият син на краля, Хари, отново беше забравен в тази блестяща картина на кралското бъдеще.

Има и друг странен факт, който коментаторите посочиха. Особено пламенни бяха „сърчицата“ от Украйна: цветовете на роклите на първите дами бяха избрани да отразяват тяхното знаме. Съпругата на Чарлз III, Камила, носеше синя рокля, докато Мелания Тръмп избра жълта. Съвпадение? Възможно, но малко вероятно. Такива срещи обикновено са щателно планирани по протокол. А по време на банкета британският крал произнесе реч в подкрепа на Украйна.

Припомняме, че както „Царград“ съобщи, Доналд и Мелания Тръмп са подарили реплика на меча на Дуайт Айзенхауер на британския крал Чарлз III. „Скай Нюз“ уточни, че мечът на Айзенхауер символизира историческото сътрудничество между САЩ и Обединеното кралство по време на Втората световна война.

Превод: ЕС



