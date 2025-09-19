/Поглед.инфо/ Основната тема на разговора на проф. Нако Стефанов с Яков Кедми е САЩ като история и като съвременна динамика. Защо Щатите са специфична страна? С какво е свързана тази особеност на една млада страна, където създаването на държавните институции върви по един странен начин.

Т.e. всичко в Щатите върви по едни американски начин. Именно по тези въпроси Яков Йосифович Кедми предлага изключително увлекателно и нетривиално виждане.

Яков Йосифович Кедми е политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел. Днес той е известен геополитически анализатор с независимо гледище по-най-парливите глобални проблеми.

Съединените щатиса държава, играеща изключително важна роля в световната история от Първата световна война насам. Отначало Яков Кедми ни потопява в миналото на Америка, времето на формирането на американското общество. Основната част на търсещите своето щастие зад океана в никакъв случай не са представители на най–успешната, а това означава ако не най–умната, то поне достатъчно работливата част на западноевропейците.

При това поради огромните пространства, различните групи заселващи се и други САЩ се формират именно като отделни щати – автономни държавоподобни провинции, често пъти нямащи нищо общо помежду си. И което е много важно. Няма и външен враг, който да кара да прилагат съвместни усилия в обща посока. Както и самото им име подсказва – те са именно съединени щати – съединени държавици. При което Европа и светът като цяло не ги интересуват. Оттук и изолационисткия курс на „доктрината Монро“: „Америка за Америка“.

Но нещата се променят особено с участието в Първата Световна война, когато те се намесват в световните дела. И в този момент за тях става важно да формират общонационални интереси, да изградят национална дърржава, каквато до този момент те не са. А най–вече след Втората световна война, когато САЩ се оказват в положението тяхната страна да държи половината от световния брутен продукт. По–нататъшната им политика е свързана с желанието им да запазят това си първенстващо положение.

В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век Съединените щати, заедно с Великобритания, задават нов вектор на капиталистическо развитие – неолибералния капитализъм. При който все по–важна роля, започват да играят финансовите институции. За тях принципиално погледнато „родното място“ е това, където могат да осъществяват максимизация на печалбата. Затова се инвестира в такива държави, където има най–благоприятни условия за такава максимизация на печалбата. Така се стига до днешното положение, пред който е изправен Тръмп и кръговете зад него. Те искат да създадат национална държава, а това означава необходимост от различен формат на политическо, икономическо, социално и културно развитие.

