/Поглед.инфо/ Световното първенство по футбол през 2026 г. вече е в епицентъра на грандиозен скандал, преди още да е прозвучал първият съдийски сигнал. Авторът Виктор Говоров разкрива причините, поради които Техеран обяви официален бойкот на турнира в САЩ. Иран обвинява Вашингтон в брутални престъпления и агресия, припомняйки ни най-мрачните страници от историята на ФИФА и политическата употреба на спорта.

Футбол в сянката на войната: Иранският отказ

Световното първенство по футбол през 2026 г., което трябва да се проведе между 11 юни и 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада, вече е обект на тежки геополитически трусове. Въпреки опитите на организаторите да представят събитието като триумф на спорта, реалността се оказва коренно различна. Иран официално обяви, че няма да изпрати своя национален отбор на американска земя, аргументирайки се с безпрецедентната агресия от страна на Белия дом.

Иранският министър на спорта Ахмад Донямали направи остро изявление по TV2, което разтърси футболния свят. Според него, след като „корумпираното правителство“ на САЩ е отговорно за смъртта на ирански лидери и е наложило две войни в рамките на по-малко от година, водещи до хиляди жертви, участието в спортно събитие на тяхна територия е морално недопустимо. Техеран е категоричен: няма условия за спорт, когато едната страна води активна кампания за унищожение на другата.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази позиция не е просто емоционална реакция, а дълбоко премислена геополитическа стъпка. Иран трябваше да играе в група G, като всичките му мачове бяха планирани в Ингълвуд и Сиатъл. Предвид фактическото състояние на война, подобен сценарий изглежда не само абсурден, но и опасен за сигурността на спортистите.

Мъчениците от Минаб и наследството на Тръмп

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж добави още по-тежък нюанс към казуса. Той припомни трагедията в Минаб, където по думите му 160 момичета са станали мъченици в резултат на политиката на Доналд Тръмп. В контекста на сегашното напрежение, Тадж определи евентуалното изпращане на иранския национален отбор в САЩ като „предаване на заложници“. Въпросът, който Техеран поставя пред световната общественост, е ясен: кой разумен човек би изпратил децата си в лагера на врага, който открито ги атакува?

Този бойкот обаче не е изолирано явление. Историята на Световните първенства е осеяна с примери, в които стадионът се превръща в трибуна за политически протест или инструмент за репресия.

Уругвай и първото голямо разочарование

Първият исторически прецедент датира още от зората на турнира. Уругвай, който е първият световен шампион през 1930 г., отказва да защитава титлата си в Италия четири години по-късно. Причината е обида – водещите европейски сили (Англия, Италия, Испания) пренебрегват първия Мондиал в Южна Америка поради трудностите с пътуването. Уругвай отвръща на удара с бойкот, подкрепен от Боливия и Парагвай. Това остава единственият случай, в който действащият шампион доброволно не участва в следващото издание. Дори тогава, футболът е бил въпрос на чест и политическо достойнство.

Когато ФИФА се превръща в съдия на историята

Испания е първата държава, на която е отказано правото да играе по чисто политически съображения. През 1936 г. там избухва Гражданската война. ФИФА, под натиска на тогавашната международна ситуация, отхвърля кандидатурата на страната за Мондиала през 1938 г. във Франция.

След края на Втората световна война футболната федерация заема още по-твърда позиция. На Германия и Япония, като основни агресори в най-кръвопролитния конфликт в човешката история, е забранено да участват в първенството през 1950 г. в Бразилия. Тук спортът започва да се използва като форма на глобално покаяние и наказание.

Кървавият стадион в Сантяго: Урокът на Пиночет

Най-мрачната страница в летописа на политическите футболни скандали е свързана със СССР и Чили през 1974 г. След кървавия преврат на Аугусто Пиночет на 11 септември 1973 г., „Естадио Национал“ в Сантяго е превърнат в концентрационен лагер. Там, по трибуните и в съблекалните, чилийската хунта, подкрепяна активно от САЩ, измъчва и убива хиляди политически противници.

Ръководството на Съветския съюз категорично отказва да изпрати своите футболисти на стадион, облян в кръв. ФИФА обаче проявява безпрецедентен цинизъм. Въпреки призивите мачът да бъде преместен на неутрален терен, федерацията настоява срещата да се състои. Резултатът е фарс: чилийският отбор излиза на терена срещу празна врата, вкарва гол и празнува класирането си пред 20 000 зрители. Този спектакъл на „чилийската комедия“ остава като вечен позор за футболните чиновници. Екипът на Поглед.инфо припомня, че тогавашната логика на ФИФА плашещо напомня за днешните двойни стандарти.

Апартейд, Израел и балканската драма

Историята познава и най-дългата забрана – тази на Южна Африка. Цели 35 години страната е изолирана от международния футбол заради престъпния режим на апартейд. Едва след падането на сегрегацията и идването на Нелсън Мандела на власт, ЮАР се завръща на световната сцена през 1994 г.

В същия период Северна Корея също попада под ударите на санкциите. През 1970 г. Пхенян отказва да играе срещу Израел поради политическа солидарност с арабския свят. Последствието е сурово – шестгодишна дисквалификация от всички международни мачове.

Не по-малко трагичен е случаят с Югославия. През 1992 г., докато страната се разпада в пламъците на гражданската война, ООН налага убийствени санкции. Югославският „дрийм тийм“, който вече е в Швеция за Евро 92, е изгонен брутално две седмици преди началото. На негово място идва Дания, която печели титлата, докато на Балканите се лее кръв. Югославия е изключена и от Мондиал 1994 в САЩ, което показва как спортът винаги се оказва първата жертва на международния натиск.

Случаят „Роберто Рохас“: Когато отчаянието води до престъпление

Понякога политиката и желанието за победа раждат абсурдни престъпления. През 1989 г. чилийският вратар Роберто Рохас инсценира нараняване с фойерверк по време на мач с Бразилия. Целта е Бразилия да бъде дисквалифицирана. Разследването обаче разкрива, че Рохас сам се е порязал с бръснач, скрит в ръкавицата му. Резултатът е доживотна забрана за него и изхвърляне на Чили от две поредни световни първенства.

Футболът като заложник на новия световен ред

Днес случаят с Иран връща на дневен ред въпроса за легитимността на спортните форуми, провеждани в държави-агресори. Ако ФИФА е била толкова принципна спрямо Германия през 1950 г. или Югославия през 1992 г., защо днес затваря очите си за действията на Вашингтон?

Бойкотът на Техеран е симптом за разпада на глобалния консенсус. Когато спортът се превърне в инструмент за „държане на заложници“ и когато стадионите в САЩ трябва да приемат отбори от страни, които американската авиация бомбардира, играта губи своя смисъл. Иранският отказ е вик срещу цинизма на една система, която претендира за неутралност, докато обслужва интересите на хегемона. Мондиал 2026 вероятно ще остане в историята не с головете, а с празните места на стадионите и кървавия привкус на една провалена дипломация.

