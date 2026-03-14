Светът влиза в ерата на трите войни.

/Поглед.инфо/ Светът навлиза в опасна и съдбовна епоха. Войната в Украйна, ескалацията около Иран и икономическата конфронтация с Китай вече не са отделни кризи, а три фронта на една и съща глобална битка за новия световен ред. Докато великите сили се сблъскват за влияние, ресурси и технологично лидерство, Европа изглежда все по-объркана, а малките държави се оказват изправени пред исторически избори, които могат да определят бъдещето им за десетилетия напред.

Светът на прага на нова епоха

В историята има моменти, когато събитията започват да се подреждат така, че внезапно става ясно – епохата се е променила. Дълго време процесите се натрупват бавно, почти незабележимо, а после идва моментът, когато всички те се пресичат в една точка. Точно в такава точка се намира светът днес.

През последните години международната система постепенно излизаше от равновесие. След края на Студената война Западът повярва, че е установил окончателен глобален ред. Американската мощ трябваше да бъде безспорна, доларът – вечен център на финансовата система, а политическите решения на Вашингтон и Брюксел – последна инстанция за целия свят.

Но историята не търпи подобни окончателни конструкции.

Постепенно започна да се оформя нова реалност. Русия се върна на геополитическата сцена, Китай се превърна във втора икономическа сила на планетата, а голяма част от държавите извън западния свят започнаха да търсят собствен път на развитие. Появиха се нови съюзи, нови икономически блокове и нови центрове на влияние.

Точно в този момент старият ред започна да се разклаща.

Днес вече е очевидно, че светът е навлязъл в период на едновременно протичащи три големи конфликта, които всъщност са различни проявления на една и съща борба – борбата за новото устройство на глобалната система.

Първият конфликт е войната в Украйна, която се превърна в най-голямото военно противопоставяне в Европа след Втората световна война. Вторият е ескалиращата война около Иран, която рискува да подпали целия Близък изток. Третият – и може би най-решаващият – е икономическата и технологична война срещу Китай, която определя бъдещето на световната икономика.

Тези три конфликта не са случайни. Те не са и изолирани един от друг. Напротив – те са части от една и съща глобална картина, в която се решава въпросът кой ще определя правилата на международния ред през следващите десетилетия.

Войната в Украйна беше първият голям сигнал, че геополитическото напрежение навлиза в нова фаза. Конфликтът започна като регионална криза, но много бързо се превърна в пряк сблъсък между Русия и целия западен военнополитически блок, воден от Съединените щати.

Събитията там показаха нещо, което мнозина на Запад отказваха да приемат – епохата на еднополюсния свят приключва.

Нито санкциите, нито икономическият натиск успяха да пречупят Русия. Вместо това конфликтът ускори процеси, които вече назряваха – укрепването на връзките между Москва, Пекин и голяма част от държавите от глобалния Юг.

Но докато вниманието на света беше приковано към Източна Европа, в Близкия изток започна да се оформя нов фронт.

Ескалацията около Иран постепенно придоби измерения, които далеч надхвърлят регионалните противоречия. Тук вече не става дума само за традиционния конфликт между Израел и Иран или за напрежението между Техеран и арабските монархии. Тук се сблъскват стратегическите интереси на големите сили.

Вашингтон се стреми да запази контрола върху ключовия енергиен регион на планетата. Москва и Пекин обаче имат свои интереси там – както икономически, така и геополитически.

И така, постепенно, почти неусетно, светът се оказа в ситуация, в която едновременно се развиват два огромни военни конфликта.

Но има и трети фронт, който може да се окаже дори по-важен от първите два.

Това е икономическата война срещу Китай.

В последните години Съединените щати започнаха серия от мерки, които ясно показват, че стратегическото съперничество с Пекин вече се възприема като основен приоритет на американската политика. Ограничения върху технологиите, санкции срещу китайски компании, опити за прекъсване на индустриалните вериги – всичко това е част от една много по-голяма стратегия.

Вашингтон прекрасно разбира, че икономическата мощ на Китай постепенно променя баланса на силите в света.

А това означава, че битката за бъдещето на глобалната система ще се води не само на бойното поле, но и в индустриалните зони, финансовите пазари и технологичните лаборатории.

Затова днес човечеството се оказва в ситуация, която има малко исторически аналози.

Три големи конфликта се развиват едновременно.

Три различни фронта – военен, геополитически и икономически – постепенно се сливат в един общ процес, който може да определи съдбата на света през следващите десетилетия.

И ако погледнем внимателно тази картина, ще видим нещо още по-тревожно.

Всички тези конфликти се развиват с нарастваща скорост.

Историята отново започва да ускорява своя ход.

А когато това се случи, винаги настъпват епохални промени.

Как трите войни се сливат в една глобална конфронтация

Историята рядко се движи по права линия. По-често тя напомня огромна река, в която различни потоци се събират, усилват се взаимно и в един момент се превръщат в неудържима стихия. Днес светът наблюдава именно такъв процес.

На пръв поглед войната в Украйна, ескалацията около Иран и икономическата конфронтация с Китай изглеждат като отделни кризи. В действителност обаче те постепенно започват да се свързват в един общ геополитически възел, който променя структурата на международната система.

Войната в Украйна беше първият етап от този процес. Тя показа, че конфликтът между Русия и Запада вече не може да бъде ограничен до дипломатически спорове и икономически санкции. Това е дълбоко стратегическо противопоставяне, в което се решава бъдещето на европейската архитектура на сигурност.

Москва вижда в разширяването на западния военнополитически блок пряка заплаха за собствената си сигурност. Вашингтон и неговите съюзници, от своя страна, разглеждат войната като възможност да отслабят Русия и да затвърдят влиянието си в Европа.

Но докато този конфликт се развиваше с пълна сила, друг фронт започна да се разгаря в Близкия изток.

Напрежението около Иран постепенно прерасна в открита конфронтация, която вече засяга не само регионалните играчи, но и глобалните сили. Вашингтон се стреми да ограничи влиянието на Техеран и да предотврати укрепването на един геополитически блок, в който Иран, Русия и Китай все по-често се оказват на една и съща страна.

За Русия Близкият изток е ключов регион, свързан както с енергийните пазари, така и със стратегическата стабилност в Евразия. За Китай пък Иран е важна част от огромната икономическа инфраструктура, която Пекин изгражда през последното десетилетие.

Затова всеки удар срещу Иран неизбежно се превръща в удар срещу по-широка система от съюзи и интереси.

Така двата военни конфликта – в Украйна и около Иран – започват постепенно да се вплитат в една обща стратегическа картина.

Но най-големият сблъсък се разгръща на трето поле – икономическата и технологична война срещу Китай.

В последните години Съединените щати предприеха безпрецедентни мерки, насочени към ограничаване на китайския технологичен възход. Ограничения върху производството на чипове, санкции срещу стратегически компании, натиск върху съюзниците да прекъснат индустриалните връзки с Пекин – всичко това показва, че става дума за дългосрочна стратегия на сдържане.

Причината е ясна.

Китай вече не е просто развиваща се икономика. Той се превърна в глобален индустриален център, способен да оспори технологичното и финансовото господство на Запада.

Това съперничество има потенциала да промени самите основи на международната икономическа система. За първи път от десетилетия насам се появява реална възможност алтернативни финансови и търговски структури да намалят зависимостта от западните институции и от долара.

Именно тук трите конфликта започват да се свързват по най-очевидния начин.

Войната в Украйна ускорява сближаването между Москва и Пекин. Санкциите срещу Русия я тласкат към по-тясно икономическо сътрудничество с Китай и с държавите от глобалния Юг. От своя страна, напрежението около Иран укрепва геополитическите връзки между Техеран, Москва и Пекин.

Така постепенно се оформя нов геополитически контур, който не е формален съюз, но представлява мощна система от взаимни интереси.

От другата страна стои западният блок, който се опитва да запази позициите си чрез военни съюзи, икономически санкции и технологични ограничения.

Това противопоставяне постепенно започва да напомня на една нова форма на глобално съперничество – не толкова идеологическо, колкото цивилизационно и геоикономическо.

И точно тук се появява още един важен фактор.

Европа.

Континентът, който някога беше център на световната политика, днес все по-често изглежда объркан и без стратегическа посока. Европейските държави се оказаха въвлечени едновременно в няколко кризи – военна, енергийна и икономическа.

Енергийните сътресения, индустриалният спад и нарастващите социални напрежения постепенно превръщат Европа в един от най-уязвимите региони в новата глобална конфигурация.

Докато големите сили се борят за влияние и ресурси, европейските елити често изглеждат неспособни да формулират самостоятелна стратегия.

И така, светът навлиза в период, в който три големи конфликта се развиват паралелно и взаимно се усилват.

Военните фронтове в Украйна и Близкия изток.

Икономическата и технологична конфронтация с Китай.

Всички те постепенно се сливат в една обща глобална конфигурация на силите.

Историята вече е в движение.

А когато големите сили започнат да се сблъскват едновременно на няколко фронта, това почти винаги означава, че светът се намира на прага на дълбока трансформация.

САЩ пред три фронта – началото на голямата стратегическа дилема

В историята на великите сили има един момент, който винаги се оказва съдбовен. Това е моментът, когато една държава осъзнава, че вече не може да контролира едновременно всички направления на глобалната политика. Когато ресурсите, вниманието и стратегическите възможности започнат да се разпиляват между няколко кризи, тогава започва истинското изпитание за всяка имперска система.

Днес именно в такава ситуация се оказват Съединените щати.

В продължение на повече от три десетилетия след края на Студената война Вашингтон беше безспорният център на световната политическа и икономическа система. Американската мощ изглеждаше практически неограничена, а глобалните институции, финансовите механизми и военните съюзи работеха в синхрон с американските стратегически интереси.

Но всяка историческа епоха има своите граници.

Днес Съединените щати се оказват изправени пред три едновременно развиващи се конфликта, всеки от които изисква огромни ресурси, политическа воля и стратегическа концентрация.

Първият фронт е войната в Украйна. Този конфликт постепенно се превърна в най-голямото военно противопоставяне между Русия и западния свят след 1945 година. Подкрепата за Киев изисква колосални финансови и военни ресурси, а перспективата за бързо решение изглежда все по-далечна.

Вторият фронт се разгръща в Близкия изток. Ескалацията около Иран създава риск от масивна регионална война, която може да обхване целия Персийски залив, Ливан, Сирия и дори част от Централна Азия. Подобен сценарий би имал не само военни, но и огромни икономически последици, тъй като Близкият изток остава един от ключовите енергийни региони на планетата.

Но третият фронт – икономическата и технологична конфронтация с Китай – е може би най-важният от всички.

Китай е единствената държава в света, която притежава икономическия потенциал да оспори глобалното лидерство на Съединените щати. През последните десетилетия Пекин изгради индустриална база, технологичен сектор и инфраструктурна мрежа, които постепенно променят глобалния баланс на силите.

За Вашингтон това развитие представлява стратегическо предизвикателство от първостепенно значение.

Ето защо американската политика през последните години все по-ясно се насочва към ограничаване на китайския възход – чрез санкции, търговски бариери, технологични ограничения и натиск върху съюзниците.

Но именно тук се появява голямата дилема.

Всяка велика сила може да води война или стратегическо съперничество на едно направление. Понякога – на две. Но когато фронтовете станат три, балансът започва да се разклаща.

Войната в Украйна изисква постоянна военна и финансова подкрепа. Конфликтът около Иран изисква военно присъствие и дипломатическа активност в Близкия изток. Икономическата война с Китай изисква мащабни инвестиции в технологии, индустрия и глобални вериги за доставки.

Това означава едно – американската стратегия трябва да се справя с три различни конфликта едновременно.

Историята познава подобни ситуации.

В началото на ХХ век Британската империя постепенно започва да губи стратегическата си гъвкавост именно поради разпиляване на силите в различни части на света. По-късно Съветският съюз се оказва изтощен от едновременното поддържане на глобално военно присъствие и вътрешни икономически трудности.

Днес Съединените щати са изправени пред сходно предизвикателство.

Разбира се, американската мощ остава огромна. Военният потенциал, финансовата система и технологичният сектор на страната продължават да бъдат сред най-силните в света. Но системата вече не е толкова безспорна и еднополюсна, както преди двадесет години.

Русия демонстрира способност да устои на икономическия натиск и да води продължителна война. Китай разширява икономическото си влияние в Азия, Африка и Латинска Америка. Държавите от глобалния Юг все по-често търсят по-независима политика.

Така постепенно се оформя нова международна среда, в която никоя сила не може еднолично да диктува правилата на глобалната игра.

Именно затова трите конфликта – Украйна, Иран и икономическата война с Китай – се превръщат в символ на една по-дълбока историческа трансформация.

Това вече не са просто регионални кризи.

Това е началото на нов етап в световната политика.

Етап, в който различните центрове на сила започват да се борят за влияние, ресурси и стратегическо пространство. Етап, в който старият ред постепенно се разпада, а новият все още не е напълно оформен.

В такива моменти историята винаги става по-непредсказуема.

И точно затова днешният свят все повече напомня на началото на една нова геополитическа епоха.

Европа – големият губещ в новата епоха на конфликти

Когато се анализират големите геополитически сблъсъци, вниманието обикновено се концентрира върху главните играчи – великите сили, които диктуват динамиката на събитията. Но историята винаги има и друга страна. Всяка глобална конфронтация създава и своите големи губещи.

Днес все по-ясно се очертава един тревожен факт – Европа постепенно се превръща именно в такъв губещ.

Континентът, който векове наред беше център на световната политика, науката и икономиката, сега изглежда странно безпомощен в условията на новата геополитическа буря. Европейските държави са въвлечени едновременно в няколко кризи, но в същото време все по-рядко демонстрират способност да формулират собствена стратегическа визия.

Войната в Украйна постави Европа в изключително сложна ситуация. От една страна, европейските елити избраха твърда линия на подкрепа за Киев и пълно политическо съгласуване с политиката на Вашингтон. От друга страна, икономическите и енергийните последици от този избор започнаха да се усещат именно на европейския континент.

Енергийната криза, която се разви през последните години, разтърси основите на европейската индустриална система. Цените на енергията, несигурността на доставките и разрушаването на дългогодишни икономически връзки създадоха ситуация, в която цели отрасли започнаха да губят своята конкурентоспособност.

И това се случва в момент, когато Европа трябва едновременно да се справя и с втората голяма геополитическа буря – ескалацията в Близкия изток.

Всяка сериозна криза около Иран или в Персийския залив автоматично се отразява върху световните енергийни пазари. А Европа, която вече преживява труден енергиен преход, се оказва особено уязвима към подобни сътресения.

Но може би най-сериозният проблем за европейската стратегия е третият фронт – икономическата война срещу Китай.

Китай е един от най-важните търговски партньори на Европейския съюз. Огромна част от индустриалните вериги, технологичните компоненти и потребителските пазари са свързани с китайската икономика. В същото време натискът за ограничаване на икономическите връзки с Пекин постепенно се засилва.

Така Европа се оказва в ситуация на стратегическо разкъсване.

От една страна стои необходимостта да се поддържа съюзът със Съединените щати. От друга страна стоят икономическите реалности на глобалната търговия и индустрия, които правят прекъсването на връзките с Китай изключително трудно и скъпо.

Тази дилема все по-често поставя европейските държави в положение на реактивна политика, при която решенията се вземат под натиска на събитията, а не в резултат на дългосрочна стратегия.

И тук се появява още един важен въпрос.

Какво означава всичко това за държави като България?

Когато светът навлиза в период на големи геополитически трансформации, малките държави обикновено се оказват в особено уязвима позиция. Липсата на ясна национална стратегия, зависимостта от външни центрове на влияние и отслабената икономическа база могат да превърнат подобни държави в пасивни наблюдатели на собствената им съдба.

За България това е изключително сериозен проблем.

Нашата страна се намира на кръстопът между различни геополитически пространства – Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Евразия. В миналото подобно положение често е било източник на стратегически възможности. Но за да се използват тези възможности, е необходима ясна национална визия и способност за самостоятелна политика.

За съжаление, през последните години българската политическа система все по-често изглежда лишена от подобна визия. Вместо стратегическо мислене наблюдаваме краткосрочни решения, политически конфликти и отсъствие на дългосрочен национален проект.

А в епохи като днешната това може да се окаже изключително опасно.

Защото светът вече се променя с ускорена скорост.

Трите големи конфликта – в Украйна, около Иран и в икономическата конфронтация с Китай – постепенно пренареждат глобалната система. Нови съюзи се формират, нови икономически центрове се появяват, а старите структури започват да се разклащат.

В подобни моменти държавите, които имат ясна стратегия и силни институции, могат да намерят своето място в новия ред.

Но онези, които се движат без ясна посока, рискуват да бъдат повлечени от бурята на историята.

И точно затова въпросът за бъдещето на Европа – и на България – става все по-важен в тази нова епоха на глобални конфликти.

Защото ерата на трите войни вече започна.

Епохата се сменя пред очите ни

Историята има странното свойство да предупреждава за големите си завои. Тя рядко се обръща внезапно. По-често първо изпраща сигнали – малки сътресения, регионални конфликти, икономически напрежения. Дълго време тези сигнали могат да изглеждат като отделни събития, като поредица от кризи без обща логика. Но идва моментът, когато картината се подрежда и става ясно, че всички тези събития са част от един и същи процес.

Днес именно това се случва пред очите ни.

Войната в Украйна, ескалацията около Иран и икономическата конфронтация с Китай вече не могат да се разглеждат като отделни явления. Те са три фронта на една и съща историческа битка – битката за новия световен ред.

Старият еднополюсен модел, изграден след края на Студената война, постепенно се разпада. Системата, в която една сила определяше правилата на глобалната политика, започва да се заменя от много по-сложна и напрегната конфигурация на силите. Русия, Китай, държавите от глобалния Юг и редица регионални центрове на влияние все по-активно търсят собствено място в международната система.

Това не е просто геополитически спор.

Това е преход между епохи.

Подобни преходи винаги са съпроводени от конфликти. Така е било в началото на ХХ век, когато старата европейска система се разпада в катастрофата на Първата световна война. Така е било и след Втората световна война, когато се оформя двуполюсният свят на Студената война.

Днес светът отново се намира в подобен исторически момент.

Разликата е, че този път конфликтите се развиват едновременно на няколко нива – военно, икономическо, технологично и цивилизационно. Бойните полета вече не са само в окопите и военните бази. Те са и в индустриалните вериги, в енергийните пазари, в технологичните лаборатории и финансовите системи.

Затова днешната конфронтация изглежда толкова сложна и многопластова.

Но едно нещо вече е ясно.

Светът влиза в ерата на трите войни.

Войната в Украйна определя бъдещето на европейската сигурност. Конфликтът около Иран може да реши съдбата на Близкия изток и на глобалните енергийни пазари. Икономическата битка с Китай ще определи кой ще контролира индустриалното и технологичното развитие на XXI век.

Тези три конфликта заедно очертават контурите на новата епоха.

Епоха, в която старите правила вече не действат.

Епоха, в която силата отново се превръща в основен фактор на международната политика.

Епоха, в която малките държави ще трябва да проявят изключителна мъдрост, ако искат да запазят своята независимост и своето място в света.

Именно затова въпросът за бъдещето вече не е абстрактен.

Той е въпрос за оцеляване и стратегически избор.

Защото когато историята ускорява своя ход, народите и държавите са принудени да вземат решения, които определят съдбата им за десетилетия напред.

А днес часовникът на историята отново започва да тиктака по-бързо.

И който не разбере това навреме, рискува да остане извън новия свят, който вече се ражда.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.