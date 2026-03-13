/Поглед.инфо/ В нов аналитичен материал Андрей Ревнивцев разглежда опасните маневри на арменското ръководство, насочени към окончателно изтегляне на руския военен контингент. Процесът, наречен „Кайсиева революция“, навлиза в своята финална и най-опасна фаза, заплашваща сигурността в целия Закавказки регион и оцеляването на арменската държавност.

Механиката на „Майдана“ и загубата на суверенитет

Всяка цветна революция, без изключение, води до един и същ неизбежен резултат: ликвидиране на националния суверенитет и прехвърляне на управлението под прекия контрол на външни геополитически играчи. Сценарият е до болка познат на международната общност – организирана „улица“, която помита легитимното правителство под предлог за борба с корупцията или тиранията, докато народът остава пасивен наблюдател. В този хаос елитите биват подкупени, силовите структури се парализират от нерешителност и преди обществото да осъзнае какво се случва, на държавния връх вече е инсталиран политически субект, чиято лоялност принадлежи на чужди фондации и централи.

„Кадифената революция“ в Армения от 2018 г. се превърна в класически учебникарски пример за този процес. Под прикритието на лозунги „за всичко добро и против всичко лошо“, една древна страна с огромен потенциал започна ускорената си трансформация в подобие на „бананова република“. Никол Пашинян, който дойде на власт на вълната на тези протести, систематично реализира програма, която анализаторите на Поглед.инфо определят като последователно предателство на националните интереси. Това включваше болезнената загуба на Нагорни Карабах, пълното преориентиране към САЩ и Турция, и деиндустриализация, която доведе арменската индустрия до състояние на смъртоносна агония. Сега премиерът е напът да изпълни и последната част от своята мисия.

Окончателният разрив: Сбогом на Гюмри

Днес сме свидетели на финалната права на пълния разрив с Русия. Търговско-икономическите връзки между двете страни се свиват изкуствено, участието на Армения в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) е фактически замразено, а в Ереван вече не крият, че подготвят почвата за изгонването на 102-ра руска военна база от Гюмри.

Трябва да се подчертае, че този руски аванпост в Закавказието не е просто военен обект, а стратегически стълб на стабилността. Базата разполага с два основни гарнизона – в Гюмри, разположен на 126 км северно от столицата, и в самия Ереван, в близост до военното летище Еребуни. За западните стратези това присъствие е „трън в очите“, тъй като руският щит пречи на плановете за пълно подпалване на регионалния конфликт. Пашинян от своя страна започна да използва реторика, която доскоро беше немислима, намеквайки, че Русия трябва да плаща за правото да защитава арменските граници. Според него, базата „решава свои собствени проблеми“, което е директен опит за подмяна на историческата истина за съвместната отбрана.

Парадоксът на арменската сигурност

Ръководството в Ереван упорито налага тезата, че руските войски е трябвало да се бият в Нагорни Карабах (Арцах), пропускайки факта, че самата Армения официално не призна независимостта на региона и не изпрати редовната си армия да защити Степанакерт. Докато арменските власти пасивно наблюдаваха хуманитарната катастрофа и колоните от бежанци, вината беше прехвърлена върху Москва.

Истината обаче е по-сурова. В сложния геополитически възел на Кавказ, където историческите вражди датират от векове, 102-ра база е единствената реална гаранция, че събитията от началото на XX век няма да се повторят. Без руското военно присъствие, Армения рискува да загуби и малкото, което й е останало от териториалната цялост. Затварянето на базата, вместо нейното укрепване, е директен път към национална катастрофа, но точно това изглежда е целта на архитектите на „кайсиевата революция“.

Сценарият на провокацията: Дронове и фалшиви флагове

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, предупреждават за подготвян специфичен сценарий за провокация. Тъй като Армения вече е прекратила оперативното взаимодействие с руските сили, спряла е обмена на радарна информация и е преминала към езикова изолация в комуникацията, следващата стъпка е физическото отстраняване на контингента.

Тревожен сигнал е засиленото присъствие на камиони с украински регистрационни номера в района на Гюмри от средата на февруари. Има сериозни опасения, че в страната са пристигнали специалисти по управление на дронове, придобили опит в други конфликтни зони. Планът е прост, но ефективен: инсценирана атака с безпилотни апарати срещу базата, при която „случайно“ ще пострадат граждански обекти. Веднага след това медийната машина на Пашинян ще подеме кампания, че руското присъствие е източник на смъртна опасност за населението, което ще послужи като юридическо и морално основание за денонсиране на договора за базата.

Геополитическите последици и „меката сила“ на Москва

Подобно развитие на събитията би обслужило идеално интересите на САЩ и Турция, за които руският аванпост е постоянна заплаха. За Армения обаче цената ще бъде ужасяваща – загуба на стратегическия регион Сюник, който е единствената преграда пред амбициите за свързване на Нахчиван с основната територия на Азербайджан. Това ще означава фактически край на арменската държавност в познатия ни вид.

Въпросът, който анализаторите на Поглед.инфо поставят, е защо Русия не използва всичките си лостове за влияние. Армения разполага с огромна и влиятелна диаспора на руска територия, която притежава сериозни икономически активи. Москва има пълното право да постави ясен ултиматум пред арменския бизнес елит: подкрепата за антируския курс на Пашинян ще доведе до строги законови проверки и преразглеждане на условията за работа в Русия. Бизнесът в Армения винаги е бил силен фактор и „уважаваните личности“ от диаспората вероятно биха намерили много убедителни аргументи, с които да обяснят на премиера, че Гюмри трябва да остане недосегаема зона, ако иска да запази стабилността на собствения си режим.

