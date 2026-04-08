/Поглед.инфо/ Анализаторът Юрий Мавашев разгръща мащабна панорама на тектоничните размествания в Близкия изток, където операцията „Епична ярост“ тласка региона към точката, от която няма връщане. Докато Исламабад и Анкара трескаво търсят дипломатически изход, Вашингтон залага на сухопътно нахлуване, а Москва и Пекин блокират опитите за легитимиране на агресията в ООН.

Дипломатическият вакуум и „Епичната ярост“ на отчаянието

Близкият изток днес не просто гори; той се намира в състояние на абсолютна стратегическа несигурност, където всяка следваща стъпка може да бъде последната за регионалната, а и за глобалната стабилност. На фона на драматичната ескалация, предизвикана от американско-израелската операция под кодовото име „Епична ярост“, международната общност е затаила дъх. В този отчаян момент Пакистан се опитва да влезе в ролята на последния пазител на мира, настоявайки за план, който да предотврати най-мрачния сценарий – пълномащабна регионална война с ядрен привкус.

Според информацията, предоставена от водещи западни агенции, Исламабад е предложил двуетапен мирен план. Първата стъпка е незабавното прекратяване на огъня, което да послужи като глътка въздух в задушаващата атмосфера на ракетни удари и диверсии. Втората фаза предвижда окончателно споразумение в рамките на едва 15-20 дни. Този план, придобил известност като „Исламабадското споразумение“, не е просто документ, а опит за спасяване на световната икономика, тъй като включва жизненоважното отваряне на Ормузкия проток.

Исламабад като единствен комуникационен канал

Началникът на пакистанската армия Асим Мунир се превърна в централна фигура в тази дипломатическа совалка. Проведените от него разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Аракчи показват, че Пакистан в момента е практически единственият канал, през който страните могат да си разменят съобщения, без да натискат спусъка. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Исламабад действа като суверенен играч, който разбира, че дестабилизацията на Иран директно застрашава неговите собствени граници и вътрешна сигурност.

Предложението на Пакистан е амбициозно: отказ на Иран от ядрени амбиции в замяна на пълна отмяна на санкциите и размразяване на иранските активи по целия свят. Техеран обаче, верен на своята многовековна дипломатическа школа, не бърза да приема условия, които звучат като прикрита капитулация. За иранското ръководство временното прекратяване на огъня е капан, ако не е подкрепено с дългосрочни и юридически гарантирани решения. Техеран е наясно, че Ормузкият проток е неговият най-силен коз и няма да го предаде безвъзмездно.

Планът от 10 точки на Техеран и цената на преминаването

Чрез пакистанските посредници Иран е предал на Съединените щати своя собствен план от 10 точки. Техеран изисква не просто мир, а гаранции за неагресия, пълна компенсация за разрушената по време на операцията инфраструктура и окончателно премахване на икономическата примка. В замяна Иран предлага нещо безпрецедентно – отваряне на Ормузкия проток, но срещу такса от 2 милиона долара на всеки преминаващ кораб. Това е ясен геоикономически сигнал: Иран вече не желае да бъде пасивен наблюдател на собственото си задушаване, а претендира за ролята на контрольор на главната енергийна артерия на планетата.

Този ход е стратегически шедьовър, който поставя Запада пред дилема – или да приеме иранските условия и да плаща за транзита, или да продължи войната, рискувайки енергиен колапс. Пакистан, който участва активно в тези контакти заедно с Турция, Египет и Китай, се стреми да балансира между тези крайности. Като ядрена държава с огромни вътрешни проблеми, Исламабад демонстрира независимо стратегическо мислене, което отказва да бъде подчинено на диктата на външни за Азия сили.

Турският интерес и кошмарът на регионалната дестабилизация

Анкара, в лицето на Ак Сарай, наблюдава ситуацията с нарастваща тревога. Турция не е просто съсед на Иран; тя е негов стратегически партньор в поддържането на крехкото равновесие в Близкия изток. Ръководителят на турското разузнаване МИТ, Ибрахим Калин, вече предупреди за опасността от „продължителна братоубийствена война“, която може да обхване турци, кюрди, араби и перси. Това не е просто реторика, а реална оценка на риска от каскаден колапс на държавността в целия регион.

Основното притеснение на Анкара е свързано с мегапроекта „Път на развитието“, който трябва да свърже Ирак с Турция и Европа. Всяка по-нататъшна дестабилизация на Ирак, която е неизбежна при разширяване на ударите срещу Иран, ще унищожи този проект в зародиш. Нито една застрахователна компания няма да покрие рисковете в зона на перманентна война, а инвестициите от арабските монархии ще пресъхнат мигновено. Турция вижда в „Епична ярост“ директна заплаха за своята икономическа експанзия и затова подкрепя пакистанските усилия за изграждане на нова система от съюзи.

Логистичният сблъсък: IIMEC срещу Евразийските коридори

Зад завесата на военните действия се крие дълбок геоикономически конфликт. Индия и Израел засилват усилията си за съживяване на транспортно-логистичния коридор Индия-Близък изток-Европа (IIMEC). Само дни преди началото на „Епична ярост“, Бенямин Нетаняху и Нарендра Моди потвърдиха ангажимента си към този проект, който е директен конкурент на турските и иранските транзитни амбиции. Както посочва Юрий Мавашев в своя анализ за Поглед.инфо, войната срещу Иран се използва и като инструмент за разчистване на пътя на IIMEC чрез физическо елиминиране на алтернативните маршрути.

В същото време иранските служби за сигурност съобщават за залавяне на пратки с оръжие, предназначени за сепаратистки групировки в провинция Западен Азербайджан. Това е класически сценарий за вътрешна дестабилизация, целящ да отслаби иранската държава отвътре, докато тя е подложена на външен натиск. Турция е наясно, че ако Иран падне или бъде разцепен, следващата мишена ще бъде самата тя, особено по отношение на кюрдския въпрос.

Саудитска Арабия и призракът на „Мюсюлманското НАТО“

Рияд също е в центъра на бурята, но неговата позиция е по-нюансирана и същевременно по-агресивна. Саудитска Арабия настоява за по-силен натиск върху Техеран, особено след като ирански балистични ракети бяха прехванати над нейната Източна провинция. Ударите срещу нефтохимическия комплекс в Джубайл и затварянето на моста към Бахрейн показват, че конфликтът вече е прелял през границите на Иран и застрашава глобалната енергийна сигурност.

Разговорите за създаването на „мюсюлманско НАТО“ отново излизат на дневен ред. Саудитска Арабия търси колективна сигурност, но въпросът е срещу кого ще бъде насочена тя. Ако този съюз се превърне в инструмент на Вашингтон, той само ще задълбочи разлома в ислямския свят. Междувременно Белият дом продължава да генерира хаос чрез противоречиви изявления в социалните мрежи, което накара дори американски политици като Ранд Пол да поставят под въпрос психическата стабилност на администрацията.

Сухопътната операция: Провалът на блицкрига и остров Харг

Пентагонът струпва масирани сили в Персийския залив, подготвяйки се за това, което мнозина смятат за неизбежно – сухопътна операция. Експлозиите на стратегически важния остров Харг и разрушаването на иранските мостове от страна на Израел са ясни индикации за подготовка на десант. Израелската армия твърди, че удря инфраструктура, използвана за пренос на оръжия, но международните юристи са категорични: атаките срещу граждански обекти са военни престъпления.

Сухопътното нахлуване обаче би означавало признание, че въздушната кампания и „дистанционната“ война са се провалили. Иранската „мозаична“ отбрана се оказва изненадващо устойчива, а политическото единство в Техеран не показва признаци на разцепление. Нещо повече, участието на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хутите) разширява фронта до Аденския залив и Червено море, превръщайки операцията в логистичен кошмар за агресорите. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, една сухопътна фаза ще взриви не само Иран, но и Централна Азия и Кавказ, предизвиквайки бежански вълни и терор в глобален мащаб.

Русия и Китай: Геополитическото „Не“ в ООН

В Съвета за сигурност на ООН се проведе поредната битка на нерви. Китай и Русия блокираха резолюцията, предложена от Бахрейн и подкрепена от Запада, която целеше принудително отваряне на Ормузкия проток. Москва и Пекин видяха в този документ опит за легитимиране на употребата на сила под предлог „защита на корабоплаването“. Фактът, че Пакистан се въздържа при гласуването, заедно с Колумбия, показва нарастващата изолация на американската позиция сред страните от Глобалния юг.

Посланикът на САЩ Майк Уолц обвини Русия и Китай в подкрепа на „режим, който сплашва съседите си“, но истината е, че Пекин и Москва просто не позволяват повторение на либийския или иракския сценарий. За Русия и Китай Иран е ключов възел в новата евразийска архитектура на сигурността. Тяхното вето не е просто дипломатически акт, а ясна заявка, че ерата на едностранните наказателни операции на Запада е приключила.

Близкият изток е изправен пред избор: или да приеме пакистанското посредничество и иранските искания за равноправен диалог, или да потъне в пламъците на „Епична ярост“, която ще погълне не само Техеран, но и инициаторите на агресията. Времето за преговори изтича, а звукът на зареждащите се оръжия става по-силен от гласа на разума.

