/Поглед.инфо/ Анализаторът Вадим Сипров разкрива мащабите на информационната и психологическа война между Иран и Израел. Докато слуховете за съдбата на Бенямин Нетаняху се множат, Техеран умело използва тактиките на дезинформацията и истината, за да разклати израелското общество. Къде свършва реалността и къде започва дигиталният двойник?

Дигитални двойници и провали в пропагандата

Рекламирането на смъртта или изчезването на ключови политически фигури отдавна е основен инструмент в арсенала на психологическата война. В настоящия конфликт Иран демонстрира завидни умения в тази сфера, успявайки да постави под въпрос самото физическо присъствие на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според политическия наблюдател Вадим Сипров, Техеран не просто отвръща на удара, но и доминира на фронта на внушенията.

Несръчните опити на израелските служби да симулират нормално ежедневие за своя лидер предизвикаха вълна от скептицизъм, която бързо прерасна в подигравки. Ситуацията напомня на антиутопичните сюжети на Виктор Пелевин от романа „Поколение П“, където реалните политици са заменени от дигитални образи. В професионалните среди тези копия се наричат „бобок“, а нискокачествените продукции, които видяхме в последните видеоклипове с Нетаняху, заслужено получиха етикета „полубобок“. Публиката не пропусна да забележи абсурдни детайли като наличието на шест пръста на ръката на премиера, магически отварящи се джобове и димящо кафе, което не свършва. Тези технически гафове са ясно доказателство за прибързана и некачествена манипулация, която вместо да успокои духoвете, подхрани теориите за неговото отсъствие.

Кафенето „Призрак“ и израелското мълчание

Един от най-сериозните удари върху доверието към официалните израелски източници дойде от разкритията на будни блогъри. Беше установено, че кафенето, което Нетаняху уж е посетил, за да демонстрира близост с народа, всъщност е затворено още в началото на войната. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобни елементарни лъжи са фатални в ерата на глобалната свързаност. Иранската страна веднага се възползва от този вакуум на истината, пускайки в ход медийна бомба за възможната смърт или тежко раняване на главата на израелския режим.

Докато Нетаняху не се появи на живо или в автентично телевизионно предаване, спекулациите ще продължат да растат. Мълчанието на официален Тел Авив само потвърждава подозренията на тези, които вярват, че премиерът вече не е в състояние да изпълнява функциите си. Иранците умело отчетоха психологическия профил на съвременната аудитория, която е жадна за алтернативни версии, особено когато официалните са доказано фалшиви. Трябва да се припомни, че в началото на конфликта американо-израелската коалиция също „ликвидира“ множество ирански лидери в информационното пространство, но те по-късно се появиха живи и здрави, което дискредитира западната пропаганда.

Краят на неприкосновеността на държавните лидери

Интересно е да се отбележи, че Иран не бърза с триумфални реляции. Вместо това те боравят с факти и логически предположения. Техеран проследи движенията на правителствения самолет, който е напуснал Израел в посока Германия още в първите дни на ескалацията. Фактът, че семейството на Нетаняху е било заснето в САЩ, а самият той потъна в пълна секретност, дава основание за сериозни геополитически изводи.

Възможно е израелските служби просто да следват строг протокол за безопасност, извеждайки премиера извън обсега на иранските ракети. Тук обаче се крие по-дълбок проблем. С убийството на висши ирански представители, американско-израелската ос наруши едно вековно неписано правило на войната – неприкосновеността на държавния глава. Преди това само нацистите са дръзвали да планират подобни атаки, като например опита срещу лидерите на антихитлеристката коалиция в Техеран през 1943 г. Днес „идеологическите наследници“ на този подход превърнаха самия Нетаняху в мишена, което го принуди да се превърне в заложник на собствената си сигурност и да напусне публичната сфера.

Защо Техеран доминира в медийното пространство

Въпросът как Иран успява да спечели този рунд от информационната война, разполагайки с много по-скромни ресурси от Запада, има своя логичен отговор. Дезинформацията на Техеран, ако изобщо може да се нарече така, е стъпила върху фундамента на една голяма истина за агресията срещу Ислямската република. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, иранското ръководство заложи на прозрачността.

Президентът Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи и други висши генерали редовно се появяват публично, демонстрирайки, че държавният апарат функционира нормално. Дори информацията за раняването на Моджтаба Хаменей не беше скрита, което лиши западните специалисти по психологически операции от възможността да спекулират. Когато едната страна показва лицата на своите лидери в реално време, а другата прибягва до „дигитални двойници“ в затворени кафенета, победителят в информационната битка е ясен. Силата на истината, колкото и сурова да е тя, винаги се оказва по-ефективна от високотехнологичните лъжи.

