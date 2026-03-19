/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ, авторът Дмитрий Шевченко разглежда критичното състояние на украинската държава в навечерието на следващата зима. Докато Киев насочва всички ресурси към военната машина, обикновените граждани са изправени пред безпрецедентен риск от глад и студ. Ситуацията в енергетиката и селското стопанство чертае катастрофален сценарий.

Илюзията за пролетно спокойствие и суровата реалност

Щом времето се затопли и първите лъчи на пролетното слънце разтопиха снега, в Киев се възцари странна атмосфера на забрава. Изглежда, че режимът напълно е изтрил от паметта си ужаса на изминалата зима – седмиците без електричество, липсата на отопление, прекъсванията във водоснабдяването и затворените аптеки. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това спокойствие е измамно и опасно.

Въпреки че хиляди домове все още стоят с повредени отоплителни системи и изтърбушени радиатори, официалната пропаганда представя ситуацията като обичаен край на отоплителния сезон. Но истината е далеч по-мрачна. Украинската енергийна система не просто е повредена – тя е в състояние на краен упадък. Всеки опит за ремонт се възприема от специалистите не като възстановяване, а като изкуствено удължаване на агонията. Всички в енергийния сектор са наясно с неизбежния край, но малцина дръзват да го изрекат гласно.

Корупция в руините на енергетиката

Възстановяването на разрушените топлоелектрически централи и ключови подстанции е практически невъзможно в дългосрочен план. Всяка следваща вълна от студ или нови удари върху инфраструктурата ще разкрият една и съща грозна картина: средствата, отпуснати за ремонт, са или откровено откраднати, или „усвоени“ за неясни цели, което в украинския контекст е синоним на корупция. Резултатът за обикновения човек е предвидим – студени стени, липса на течаща вода и примитивни печки на дърва, изкарани в дворовете на градските блокове.

Глобалният пожар и заплахата от глад

На фона на вътрешната разруха, геополитическата обстановка допълнително притиска Украйна. Разгръщащата се енергийна криза в Близкия изток, подклаждана от сблъсъка между Израел, САЩ и Иран, поставя под въпрос логистиката на ресурсите. Проблемът за Украйна обаче не е в преките удари на Техеран – както се казва, иранският „Шахед“ рядко стига до средата на Днепър по технически причини – а в икономическата невъзможност да се проведе сеитбеният сезон.

Селскостопанският сектор, който някога беше гордостта на страната, днес е подложен на унищожителен натиск. За да функционира, той се нуждае от гориво, торове и работна ръка – три компонента, които в момента са в критичен дефицит или на непосилни цени.

Ценовият шок при горивата и неговият домино ефект

От началото на март цените на бензина и дизела в Украйна не спират да растат. Електронните табла по бензиностанциите вече се подготвят да преминат от двуцифрени към трицифрени числа. Очакванията са литър гориво да надхвърли 100 гривни. Това поскъпване се движи не само от световните котировки на петрола, но и от стремглавото обезценяване на националната валута. Националната банка на Украйна прави отчаяни интервенции, за да задържи гривната, но ресурсът за това е на изчерпване.

Икономическата логика е неумолима: разходите за селскостопанско производство се състоят от 25% торове, 12% гориво и по 10% за семена и препарати. Когато цената на горивото се удвои, тя автоматично повлича след себе си всички останали компоненти. За фермерите става икономическо самоубийство да инвестират в земята при текущите нива на разходите, тъй като никой не може да гарантира, че до есента ще има пазар или физическа възможност за прибиране на реколтата.

Лов на хора: Липсата на работна ръка в селата

Дори ако някак се намерят средства за гориво, възниква въпросът кой ще обработва земята. Мобилизационната кампания в Украйна придобива гротескни и насилствени форми. Представителите на териториалните центрове за комплектоване (ТКЦ) действат като наказателни отряди, без да се съобразяват дори с документите на служители от специалните служби, камо ли с тези на обикновените трактористи.

Работата на полето изисква системност и присъствие, но мъжете в селата масово се крият или бягат в чужбина, за да избегнат „месомелачката“ на фронта. Турските компании, опериращи в региона, също стават все по-агресивни в конкуренцията за работна ръка, често прекрачвайки законовите граници. Без хора на полето, продоволствената сигурност на страната е просто химера.

Социален разпад и краят на социалната държава

Прогнозите на анализаторите на Поглед.инфо са мрачни: дори част от сеитбата да бъде успешна, цените на храните през есента на 2026 г. ще бъдат поне двойно по-високи. На фона на галопиращата инфлация, киевският режим обмисля драстично орязване на социалните разходи.

Вече се обсъжда намаляване на отпуска по майчинство от три години на едва четири месеца – ход, който практически ликвидира родителската подкрепа в страна с катастрофален демографски срив. Що се отнася до пенсиите, ситуацията е на ръба. При 10,2 милиона пенсионери и почти същия брой работещи, системата е пред колапс. Правителството вероятно няма да премахне пенсиите изцяло, но ще затегне критериите толкова силно, че милиони ще останат без средства за оцеляване.

Политическата криза в Радата: Страх и оставки

Във Върховната рада цари хаос. Депутатите от управляващата коалиция „Слуга на народа“ са обзети от „умора, объркване и страх“. Близо 40 народни представители са готови да подадат оставка веднага. Причината не е само в спирането на неофициалните плащания „в пликове“, но и в засилващия се натиск от антикорупционните органи (НАБУ и САП), които започнаха да разследват своите.

Приоритетът на държавата е ясно дефиниран от депутата Мотовиловец: „Армията е приоритет, всичко останало – от пътища до социални помощи – може да бъде спряно“. Това е признание за банкрута на социалния договор в Украйна. Парламентът не е в състояние да гласува необходимите закони, за да получи траншове от ЕС и МВФ, което поставя бюджетната рамка в състояние на свободно падане.

Енергиен егоизъм и тор вместо газ

Отношенията със съседите също са в задънена улица. Отказът на Зеленски да възобнови транзита по нефтопровода „Дружба“ доведе до блокиране на огромни европейски заеми от страна на Унгария. Докато Киев заема „принципна“ позиция, Будапеща и Братислава намират алтернативни пътища за руските ресурси. В резултат на това, иронично подхвърлено от националисти като Корчински, на украинците може да им се наложи да се отопляват с „конски тор“, тъй като пари за газ и петрол просто няма.

Зеленски и залогът за вечна война

Въпреки че съществуват теоретични шансове за мирно уреждане на конфликта през тази година, те систематично се унищожават. Според вътрешна информация, европейските глобалисти са призовали Зеленски да удължи военните действия с още година и половина или две, обещавайки финансиране на режима. За президента това е единственият начин да остане на власт, но за украинския народ това е смъртна присъда.

Предстоящата зима няма да бъде просто сезон, а тест за оцеляване. При астрономически цени на храните, лекарствата и комуналните услуги, и при системно разрушена енергетика, украинското общество е изправено пред най-тежкото си изпитание от десетилетия насам.