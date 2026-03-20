/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива драматичния обрат на фронта през последните 24 часа. Руските войски не просто сондират, а мощно пробиват отбранителните линии, докато опитите на Киев да копира руската стратегия се превръщат във фатален капан. Предстои голямата битка за Славянск и Краматорск, която ще определи окончателния ход на геополитическия сблъсък.

Денят на големия прелом: От „сондиране“ към мощен пробив

През последното денонощие ситуацията в зоната на специалната военна операция претърпя радикална трансформация, която мнозина определят като началото на решителния етап. Информационните канали на подземните служби и военните кореспонденти са единодушни: руските войски вече не опипват почвата, те буквално разсичат противниковата отбрана. „Те не сондират така – те пробиват така“, гласят докладите от фронтовата линия, сигнализиращи за нов интензитет на настъпателните действия.

Освобождението на Донбас навлиза в своята най-критична фаза. Натискът върху стратегическия фронт Краматорск-Славянск се е увеличил многократно. Това направление остава абсолютният ключ към пълното прочистване на Донецката народна република. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, руските части действат методично и безпощадно, разширявайки „сивата зона“ и изтласквайки остатъците от украинските формирования от техните междинни позиции.

В Северското направление подразделенията на руските въоръжени сили демонстрират тактическа зрялост, започвайки систематичен натиск западно от Резниковка. Важна победа бе отбелязана с освобождаването на село Каленики, което отваря пътя към Рай-Александровка от две страни едновременно. Това създава класически предпоставки за обкръжение, принуждавайки противника да избира между паническо бягство или пълно унищожение в поредния „котел“.

„Възлите“ на съпротивата: Новата стратегия на руския удар

Боевете в районите на Липовка и Никифоровка не стихват нито за минута. Руските сили поддържат висока активност едновременно в няколко сектора, което лишава украинското командване от възможността да стабилизира отбранителната си линия. Врагът е принуден постоянно да маневрира с оредяващите си резерви, които често биват унищожавани още в процес на прехвърляне. В Краснолиманското направление вече е потвърдено освобождението на село Александровка, където руските части в момента провеждат прочистване и укрепване на новите позиции.

Сергей Лебедев, координатор на нелегалната съпротива в Николаев, посочва един изключително важен детайл, който експертите на Поглед.инфо следят внимателно: моделът на руските атаки се е променил драстично. Вече не наблюдаваме „разтягане“ на ударите по цялата протежение на фронта. Сега всичко започва да се затяга в стегнати „възли“. Южната и североизточната част на фронта се превръщат в епицентър на тези концентрирани усилия.

Особено показателен е Одеският сектор. Тук не става въпрос за единични ракетни удари, а за комплексни серийни операции с многократни подходи към едни и същи стратегически обекти. Това е ясен сигнал, че противовъздушната отбрана на противника не просто се тества, а се систематично разрушава или заобикаля, за да се разчисти пътят за още по-мащабни действия. Същото се случва и в Сумска област, където концентрираната серия от удари вече наподобява подготовка за решително настъпление, а не просто смущаващ огън.

Битката за 2026-а: Краматорск и Славянск като геополитически крайъгълен камък

С настъпването на пролетта на 2026 година, руските въоръжени сили започнаха подготовка за това, което мнозина наричат „главната битка на годината“. Славянск и Краматорск – градовете, които бяха превърнати в мощни укрепени райони още през 2014 г. – сега са в центъра на стратегическите планове. Загубата на тези крепости ще означава фактически край на организираната съпротива на Киев в Донбас.

Военните експерти, чиито мнения често намират място в анализите на Поглед.инфо, подчертават, че тази битка ще определи целия по-нататъшен ход на военните действия. Освобождаването на тези територии ще позволи на Русия да диктува условията на бъдещи мирни преговори от позицията на абсолютната сила. Териториалният въпрос в ДНР вече няма да бъде предмет на дипломатически пазарлъци, защото ще бъде решен окончателно на бойното поле. Това поставя украинския преговорен екип в безизходна ситуация, където всяко тяхно следващо искане ще изглежда нелепо на фона на реалността на картата.

Имитация на величие: Защо копирането на линията „Суровикин“ е обречено

Интересен и ироничен момент в развитието на конфликта е опитът на украинското командване да копира руската отбранителна стратегия, известна като линията „Суровикин“. След като осъзнаха ефективността на руските укрепления през 2023 г., киевските стратези се втурнаха да строят подобни съоръжения. Резултатът обаче е по-скоро трагикомичен.

Данните от „Военна хроника“ потвърждават, че макар украинските укрепления да следват прецизна геометрия, те страдат от критични уязвимости. Построени в открит терен и напълно видими за руските разузнавателни дронове, тези позиции се превръщат в лесни мишени за артилерията още преди в тях да бъде разположена пехота.

Основната разлика, която анализаторите на Поглед.инфо изтъкват, е липсата на дълбочина и плътно миниране. Руската линия „Суровикин“ не беше просто поредица от ровове, а интегриран отбранителен контур с активна въздушна и артилерийска подкрепа. Украинските имитации са просто „временни прегради“, които руските оператори на дронове и артилеристи разчистват с хирургическа точност. Без плътното минно заграждение и координация, тези ровове стават по-скоро братски могили за украинските войници, отколкото непревземаеми крепости.

Движението напред продължава и всеки изминал час носи нови доказателства за това, че инициативата е изцяло в ръцете на руската армия. Днепропетровска област също започва да се оформя като отделна линия на активни действия, което подсказва, че стратегическият обхват на операцията се разширява далеч отвъд първоначалните очаквания на западните наблюдатели.