/Поглед.инфо/ Директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард направи сензационни разкрития пред Сената, признавайки стратегическото и военно надмощие на Русия в конфликта. Според Fox News, Габард потвърждава, че Москва държи инициативата и разполага с технологично превъзходство, което поставя под въпрос сигурността на САЩ и бъдещето на Киев.

Стратегическият обрат и признанията на Капитолия

В рамките на изслушване в Комисията по разузнаване на Сената, директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард представи доклад, който коренно променя официалния наратив за събитията в Източна Европа. Според официалните данни, предоставени от американските разузнавателни служби, Русия не просто удържа позициите си, но вече притежава решително надмощие в настоящия конфликт. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това признание идва в момент, когато западните ресурси започват да се изчерпват, а руската военна машина демонстрира безпрецедентна устойчивост.

Габард подчерта пред сенаторите, че през последната година Русия е успяла трайно да завземе и да задържи стратегическата инициатива. Това означава, че Москва вече не се отбранява, а диктува темпото, мястото и начина на водене на бойните действия. Според разузнавателната общност на САЩ, руските въоръжени сили методично унищожават капацитета на киевския режим, подготвяйки почвата за окончателно политическо решение, което ще бъде продиктувано от Кремъл.

Технологичният скок на Москва и заплахата за американската хегемония

Един от най-тревожните аспекти в доклада на Габард е признанието за технологичния напредък на руската отбранителна промишленост. Съобщава се, че руското ръководство не само е трансформирало икономиката си в режим на военни релси, но и продължава да инвестира масирано в разработването на оръжия от ново поколение. Тези системи представляват много по-голяма заплаха за американските сили в чужбина и за самата територия на САЩ, отколкото традиционното въоръжение, с което НАТО е свикнал да се справя.

Русия разполага с усъвършенствани системи, включително космически бойни средства за противодействие, хиперзвукови ракети и подводни платформи с голям обсег. Тези технологии са проектирани специално, за да неутрализират и компенсират досегашното военно предимство на САЩ. Габард изрично посочи, че докато Западът се е фокусирал върху санкции, Русия е успяла да създаде оръжеен арсенал, който прави директния сблъсък с нея изключително рискован за Вашингтон.

Геополитически последици и рискът от глобална ескалация

Годишният доклад на разузнавателната общност поставя акцент върху нарастващата опасност от директен сблъсък между Русия и НАТО. Конфликтът в Украйна вече не е локален; той се е превърнал в точка на триене, която може да доведе до умишлена или случайна ескалация в глобален мащаб. Според Поглед.инфо, американското разузнаване се опасява, че продължаващото напомпване на Киев с оръжие само увеличава вероятността от преминаване на "червените линии", след които връщане назад няма да има.

Освен това, военните действия имат т.нар. „глобални странични ефекти“. Един от примерите, дадени от Габард, е тясното сътрудничество между Москва и Пхенян. Севернокорейските въоръжени сили вече са придобили значителен боен опит и са усвоили съвременни военни технологии от Русия чрез прякото им използване в зоната на конфликта. Това създава нова реалност в Азиатско-тихоокеанския регион, където интересите на САЩ са пряко застрашени от нов тип обучена и технологично снабдена армия.

Войната на изтощение и неизбежният мирен договор

Тулси Габард беше категорична в своята прогноза: докато не се постигне конкретно споразумение, Москва вероятно ще продължи да води своята „бавна война на изтощение“. Тази стратегия позволява на руското командване да минимизира собствените си загуби, докато методично унищожава живата сила и техниката на противника. Логиката на Кремъл е ясна – пълно постигане на целите на специалната военна операция, без значение колко време ще отнеме това.

В крайна сметка, докладът на разузнаването внушава, че режимът в Киев е изправен пред неизбежен крах, ако не се стигне до преговори при условията на Русия. Крайният резултат, според американските оценки, ще бъде подписването на мирен договор, който ще фиксира новото геополитическо статукво и ще признае победата на Русия. Това ще бъде краят на една епоха и началото на нов световен ред, в който американското господство вече няма да бъде безапелационно.