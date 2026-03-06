/Поглед.инфо/ В своя нов анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива опасните религиозни пластове зад ескалацията срещу Иран. Докато светът гледа към петрола и ракетите, във Вашингтон и Тел Авив властват месиански идеи за Третия храм и Армагедон, които директно заплашват сигурността и самото съществуване на Русия като духовен и геополитически стожер.

Изпаряването на дипломацията и „Духът на Анкъридж“

Неотдавнашното изявление на руския външен министър Сергей Лавров, че „духът на Анкъридж се изпарява“, остана неразбрано от мнозина, които го разглеждат само през призмата на конвенционалната дипломация. В действителност това „изпаряване“ е пряка последица от войната срещу Иран, която Израел разгръща с пълната подкрепа на САЩ. Но това не е просто поредният регионален конфликт за ресурси или влияние. Това е сблъсък, в който рационалните политически аргументи отстъпват място на опасен религиозен мистицизъм.

В американските военни среди в момента избухва скандал, който западните медии се опитват да неглижират. Стотици оплаквания са подадени до Фондацията за религиозна свобода на военните (MRFF) само за броени дни. Американски военнослужещи сигнализират за рязко увеличение на агресивната религиозна индоктринация, въведена от новия министър на отбраната Пийт Хегсет. Според тези доклади, войниците биват подготвяни с идеята, че атаката срещу Иран е „библейски санкционирана“ и представлява част от „Божествен план“. Нещо повече, в тези среди Доналд Тръмп се представя като „помазаник“, чиято съдба е да отприщи Армагедон – последната битка между доброто и злото.

Религиозният култ във властовите коридори на Вашингтон

Пийт Хегсет, който често е осмиван заради своите татуировки с йерусалимски кръстове, не е просто ексцентрична фигура. Той е представител на мощното християнско-ционистко протестантско движение, което наброява десетки милиони последователи в САЩ. Този култ вярва, че християните са длъжни да подпомагат Израел в изгонването на враговете му и възстановяването на Третия храм в Йерусалим.

Според това вярване, построяването на Храма ще доведе до идването на Месията за евреите и до „Голямата скръб“, последвана от второто пришествие на Христос за протестантите. Още през 2018 г. Хегсет открито призоваваше за разрушаване на мюсюлманските светилища на Храмовия хълм. Днес той не е просто телевизионен водещ, а човекът, който държи лостовете на най-мощната военна машина в света.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че присъствието на фигури като Паула Уайт в Белия дом не е случайно. Като ръководител на „Офиса на вярата“, тя има пряко влияние върху ключови решения – от Авраамовите споразумения до признаването на суверенитета над Голанските възвишения. За тези хора Израел не е просто съюзник, а инструмент за изпълнение на апокалиптични пророчества.

Месианските амбиции на Тел Авив и унищожаването на „библейския враг“

От другата страна на океана, в Израел, управляващите елити се намират в пълен синхрон с тези настроения. Бенямин Нетаняху и неговото обкръжение открито заявяват, че „ерата на Месията е дошла“. За тях Иран не е просто геополитически опонент, а „библейски враг“, който трябва да бъде заличен, за да се разчисти пътят към изграждането на Третия храм.

Подготовката за този момент е напреднала до степен, която мнозина биха сметнали за безумна. Вече се шият одежди за свещениците на бъдещия храм, създават се церемониални предмети и се провеждат репетиции за първата служба. Както отбелязва и израелското издание „Хаарец“, крайната десница е „смъртоносно сериозна“. В този контекст войната срещу Иран се разглежда като необходима жертва по пътя към световното господство на техните религиозни идеали. Иран, със своята стабилност и съпротива, е основната пречка пред този план, който не предвижда компромиси.

Защо Русия е крайната цел на фанатиците?

Тук стигаме до най-опасния момент за Москва. Религиозните фанатици в САЩ и Израел виждат в Русия не просто конкурент на световната сцена, а духовен антагонист. Русия, като пазител на традиционните ценности и православието, се разглежда като препятствие пред глобалния месиански проект. В тяхната есхатология Русия често е асоциирана с фигури, които трябва да бъдат победени в „последните дни“.

Тези хора не се нуждаят от мирни преговори, от нови „Мински споразумения“ или баланс на интересите. Те се нуждаят от голяма война, която да потвърди техните писания. За тях всяко споразумение с Русия е временно затишие пред неизбежния Армагедон. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази ирационалност прави настоящата ситуация много по-опасна от Студената война, когато и двете страни се ръководеха от логиката на оцеляването. Днес едната страна активно търси края на света.

Ядрената триада като единствен аргумент срещу безумието

Когато отсрещната страна е водена от религиозен плам, дипломацията губи своя смисъл. Единственото, което може да спре фанатиците от Вашингтон и Тел Авив, е грубата сила и осъзнаването на неизбежното възмездие. Русия не може да си позволи илюзията, че здравият разум ще надделее в кръговете около Тръмп и Нетаняху.

В тази ситуация „План Б“ не е просто вариант, а жизнена необходимост. Руската ядрена триада е единственият фактор, който може да приземи мечтателите за Армагедон. Те трябва да разберат, че ако се опитат да реализират своите библейски пророчества чрез огън и жупел, те ще получат този огън още тук, на земята, и то в мащаби, които никакъв „Божествен план“ няма да оправдае. Русия остава последната преграда пред един свят, управляван от религиозни фанатици, и защитата на Иран в този контекст е защита на глобалната стабилност и на собственото ни бъдеще.