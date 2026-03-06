/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Румен Гечев за причините и последиците от войната срещу Иран, геополитическите интереси на САЩ и Израел и огромните икономически и енергийни рискове за света. В разговора се поставят остри въпроси – защо България е позволила американски военни самолети на летище София, знаело ли е правителството предварително за конфликта и какви опасности създава това за страната ни.



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси и техните реални последици за България и Европа.

Какви са истинските причини за войната срещу Иран?

Какви икономически и геополитически интереси стоят зад действията на САЩ и Израел?

Какво означава този конфликт за БРИКС, Европа и България?

В първата част на разговора си с Владимир Трифонов проф. Румен Гечев анализира:

защо Иран се превръща в ключова мишена в глобалната геополитическа конфронтация

как конфликтът влияе върху БРИКС, Китай и Русия

защо Европа може да понесе тежки икономически последствия

дали България е поела рискове с разрешението за американски военни самолети на летище София

защо обществото трябва да знае какви реални опасности съществуват

Разговор за геополитиката, енергията, икономиката и ролята на България в една все по-опасна международна ситуация.

Втора част утре:...

