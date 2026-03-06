/Поглед.инфо/ Войната в Близкия изток навлезе в нова и опасна фаза – не само на бойното поле, но и в информационното пространство. Реалните удари, ракетните атаки и човешките жертви се превръщат в зрелище, което все повече прилича на видеоигра, докато медиите и политиците представят войната като стратегически „геймплей“. Но зад екраните стоят разрушени градове, загинали цивилни и регион, който се приближава до точката, от която няма връщане назад.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите конфликти отвъд пропагандата – през реалните последици за света и за хората.

Войната между Иран, Израел и САЩ навлиза в критичен етап. Ракетни атаки, военни операции и опасна ескалация превръщат Близкия изток в най-горещата точка на планетата.

В този анализ разглеждаме:

– защо конфликтът се представя като „технологично шоу“ в медиите

– какви са истинските стратегически цели зад ескалацията

– защо регионалният сблъсък може да прерасне в глобална криза

Светът е на прага на ново геополитическо пренареждане.

#Иран #САЩ #БлизъкИзток #Геополитика #Война #Израел #СветовнаПолитика #ПогледИнфо