/Поглед.инфо/ В своя анализ за РИА Новости авторът Дмитрий Бавирин поставя въпроса за моралното оправдание зад убийството на Али Лариджани – акт, който разтърси Близкия изток в началото на 2026 година. Ако човешкият съд е невъзможен поради дълбоките религиозни и идеологически пропасти, то един безпристрастен извънземен разум би трябвало да отсее фактите от пропагандата. Дали прагматизмът на Техеран е по-опасен за оцеляването на планетата от фанатизма, пуснал корени в израелския кабинет?

Тези, които дръзнаха да нападнат Иран, са убедени, че разполагат с аргументи, които биха издържали дори пред най-висшата инстанция. Американският президент го твърди с апломб, израелският премиер вярва в това с фанатичен плам, а иранците, които загиват под градушката от бомби, имат свое собствено, коренно различно мнение. Проблемът е, че страните по този кървав конфликт никога няма да постигнат консенсус относно състава на един подобен съд. Причината е проста и същевременно непреодолима – те имат фундаментално различни представи за Бога.

За да не засягаме религиозните чувства на никого, нека приложим един мисловен експеримент. Нека си представим, че съдебният процес се води от марсианци или други извънземни същества. Те са напълно безпристрастни, произнасят присъди единствено въз основа на сурови факти и притежават дълбоко разбиране за човешката природа, история и представите ни за добро и зло. Тези „съдии“ са виждали войни, чели са Достоевски и са посещавали лекции по международно право на Земята. Накратко – те са доста напреднали. Нека сега ги оставим да решат спора между два древни народа – евреите и персите – след като ние, хората, се провалихме зрелищно в това.

Огледалните аргументи на „свещената“ агресия

САЩ и Израел твърдят, че са елиминирали тези, които са били основната пречка пред спирането на иранската ядрена програма. Позицията на Вашингтон е огледално копие на тази на Тел Авив. Тя се гради върху тезата, че Иран е държава на ислямски екстремисти, мистици и застаряващи аятоласи, които са способни да си внушат всяка безумна идея. Според тази логика, ако режимът в Техеран се сдобие с ядрено оръжие, той веднага ще го използва по принципа „Аллах познава своите“. Тъй като върховното ръководство на Ислямската република официално е обявило унищожаването на Израел за своя стратегическа цел, превантивният удар се представя като напълно оправдано средство за самозащита, в което американците помагат като лоялни съюзници.

Иранците, колкото и парадоксално да изглежда, заемат почти идентична позиция, но с разменени роли. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, за Техеран именно Израел е опасната и агресивна държава на религиозни екстремисти. Персите посочват, че израелските лидери многократно и съвсем открито са призовавали за разчленяването на Иран и унищожаването на неговата държавност.

След внимателно обсъждане, извънземните съдии се съгласиха да вземат предвид доказателствата, които показват, че Израел е атакувал Иран многократно чрез диверсии, кибератаки и убийства, докато Иран никога не е предприемал пълномащабна фронтална атака срещу Израел. Въпреки това, съдът призна валидността на принципа „удари пръв, когато си заплашен“, тъй като човешката история е пълна с прецеденти в тази насока. Ключовият въпрос остана един: коя от двете страни е по-опасна за света днес поради агресивността на своите лидери и тяхното чувство за религиозно превъзходство?

Призраците от 1979-та и реалността на 2026-та

Израелската страна гради защитата си върху исторически разказ за ранните години на Ислямската република. До 1979 г. омразата към диктатурата на шаха обединяваше всички – от духовенството до комунистите. Когато монархията падна, Хомейни изгради уникална теокрация, в която шиитското духовенство диктува всеки аспект от живота. Всички останали фракции бяха смазани, а в страната започна културна революция, подобна на китайската. Хомейни беше жесток и радикален, а подкрепата на САЩ за шаха го накара да обяви съюза между Вашингтон и Тел Авив за „Великия Сатана“. Извънземните признаха, че завземането на американското посолство и вземането на заложници е акт отвъд всякакви дипломатически норми и морал.

Персите обаче контрираха пред космическия трибунал, че Хомейни е починал още през 1989 г. и оттогава Иран е претърпял огромна еволюция. Неговият наследник, Хаменей, издаде фетва срещу ядрените оръжия и се съгласи на строг международен контрол, докато САЩ не разрушиха сделката едностранно. Днешен Иран е държава, намерила крехък баланс между фундаменталисти и реформисти, като настоящия президент Масуд Пезешкиан. Външната политика на Техеран през последните години не е мистична, а хладнокръвно рационална и насочена към избягване на голямата война, в която Израел и новото сирийско правителство се опитват да го въвлекат.

След съвещание, извънземните съдии отказаха да приемат историческите аргументи на Израел. Те решиха, че злобата на един аятолах, починал преди близо четири десетилетия, е абсолютно ирелевантна за войната през 2026 г. На същото основание обаче съдът отхвърли и „краткия курс по израелска история“, включващ агресиите срещу съседите, сегрегацията на палестинците и касапницата в Газа. Въпреки че някои съдии „цъкаха с езици“ и шепнеха за липсата на човечност, решението беше взето: ще се съдят само настоящите лидери и техните действия.

Лариджани: Философът, който знаеше твърде много

За да определят кой е по-непредсказуем и опасен в момента, съдиите приложиха метода на селективното сравнение. На фокус попадна убийството на Али Лариджани – секретар на Висшия съвет за национална сигурност, взривен заедно със сина си в град Пардис. През последните месеци именно Лариджани беше човекът, който реално държеше лостовете на властта в Иран.

Израел оправдава това убийство с твърдението, че Лариджани е отговорен за потушаването на протестите по-рано тази година, при които загинаха хиляди. Те го наричат „опасен фанатик“. Космическият съд обаче установи нещо любопитно: биографията на Лариджани изобщо не се вписва в образа на религиозния екстремист. Този човек притежава бакалавърска степен по математика и докторска степен по философия. Нещо повече – неговата дисертация е върху Имануел Кант, а самият той е автор на трудове за съвременните американски философи.

Лариджани изглеждаше и се държеше като университетски професор. Като доверен човек на Върховния лидер, той заемаше ключови постове, но често беше отстраняван именно заради готовността си за компромис със Запада. Той беше прагматикът, който можеше да обедини реформисти и твърдолинейни. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Израел не уби фанатик – той уби човека, с когото можеше да се преговаря.

Бен-Гвир: Лицето на новия израелски фанатизъм

От другата страна на везната извънземните поставиха Итамар Бен-Гвир – министър на обществената сигурност на Израел. Визуално той прилича на „скуф“ (занемарен чичо) с ярмулка, но политическият му профил е на открит фашист. Бивш активист на забраненото движение „Каханист“ и настоящ лидер на „Еврейска сила“, Бен-Гвир е осъждан за подкрепа на тероризма и расизъм. Той има 53 повдигнати обвинения в досието си. Решава да учи право само за да пести пари от адвокати, докато защитава свои колеги радикали.

Списъкът с неговите „подвизи“ е дълъг и смразяващ. Той урежда първата среща с бъдещата си съпруга на гроба на масовия убиец Барух Голдщайн. Присъства на „Сватбата на омразата“, където гостите танцуват, пробождайки снимка на изгорено палестинско бебе. Бен-Гвир открито заплашваше Ицхак Рабин малко преди убийството му и призовава за депортиране на всички араби. Този човек оправдава сексуалното насилие в затворите и плюенето по християни като „древна еврейска традиция“. Той се стреми към халахическа държава (управлявана по религиозните закони) и лично заплашва невъоръжени хора с пистолет при спорове за паркиране.

В този момент извънземните съдии решиха, че са видели достатъчно. Те се оттеглиха в заседателната зала, за да пият кафе с плутонски захаросани плодове и да решат: кое правителство всъщност прилича повече на терористична клетка от религиозни фанатици? Това, водено от доктори по философия и математика, или това, в което министрите празнуват масови убийства?

Мислете, извънземни. Мислете. На Земята логиката отдавна е мъртва.

