/Поглед.инфо/ Западните разузнавателни агенции и полицията използват шпионски софтуер от израелски компании, за да контролират населението

Американският информационен портал Grayzone, който провежда журналистически разследвания на дейността на израелски компании, създаващи шпионски софтуер, го нарече фашизма на 21-ви век. „Шпионските технологии, разработени от бивши израелски разузнавачи “ , пише порталът, „се използват в индустриален мащаб от различни агенции в западните демократични страни, от полицията до националните служби за сигурност и въоръжените сили. Някои от тях са обявени за незаконни, други излизат извън законовата рамка, а много просто си остават скрити.“

„Обхватът и възможностите на тази израелска шпионска технология “, продължава Грейзоун, „са огромни. От софтуер за разпознаване на лица и глас до прихващане и подслушване на телефонни разговори, тайно проследяване на местоположението и принудително извличане на данни от смартфони и други устройства. Технологията и кодовете, разработени от софтуерни инженери, които си пълнят джобовете, сигурявайки и засилвайки израелското господство и апартейда над палестинците, сега се продавт на службите за сигурност, полицията и имиграционни агенции в целия Запад.“

След това порталът описва подробно израелските компании за шпионски софтуер, за които е изтекла информация в медиите. Най-забележителната от тях е NSO Group, израелска фирма, основана от бившите служители на Подразделение 8200 Шалев Хулио и Омри Лави. През 2019 г. тя беше призната за виновна от калифорнийски съд за продажбата на софтуера си Pegasus на правителства, за да могат те да хакват акаунти в WhatsApp.

Pegasus, който може да извърши така наречената атака с нулево кликване, за да получи достъп до смартфон без знанието на потребителя, е бил използван от правителства за шпиониране на дисиденти, активисти за правата на човека и журналисти, и вероятно е бил използван от агенти на Саудитска Арабия, за да шпионират журналиста на Washington Post Джамал Хашоги преди убийството му.

В крайна сметка компанията беше осъдена да плати 167 милиона долара обезщетение на Meta, компания, забранена в Русия, която спечели делото, а през 2021 г. Байдън постави компанията в черен списък, за да не може да прави бизнес в Съединените щати. (Държавният департамент, по-специално, се постара да заяви, че Съединените щати няма да предприемат действия срещу Израел, въпреки факта, че израелското правителство издава лицензи за износ на целия шпионски софтуер.)

Друг израелски производител на шпионски софтуер е Candiru, който е продавал шпионски софтуер на правителства, за да шпионират активисти за правата на човека, журналисти, академици, служители на посолства и дисиденти. През 2023 г. администрацията на Байдън отново тихомълком добави в черния списък две израелски компании за шпионски софтуер и отново не предприе никакви действия срещу Израел.

Двете компании, Cytrox и Intellexa, са основани от Тал Дилян, който е служил в Израелската армия в продължение на 24 години и се е издигнал до командир на Подразделение 8200. През 2019 г. Дилян, който живее в Кипър, е бил домакин на репортер на Forbes и е демонстрирал как неговият софтуер може да хакне телефон за секунди. В Европа, Кипър и Барселона са се превърнали в центрове за бивши служители на Подразделение 8200, където да стартират компаниите си за шпионски софтуер.

Друга израелска шпионска компания, Paragon Solutions, беше разкрита по-рано тази година след като е прониквала тихомълком в WhatsApp, Signal, Messenger и Gmail и да е извличала данни без взаимодействие с потребителя. В Рим беше подадена наказателна жалба срещу Paragon, след като италианското правителство хакна акаунт на италиански журналист, използвайки софтуера на Paragon. Не са предприети обаче други правни действия.

Компанията, основана от командирите на Подразделение 8200 Ехуд Шнеорсон, Идан Нурик и Игор Богудков и подкрепена от бившия израелски премиер Ехуд Барак, не е в черния списък на ЕС или САЩ и продължава да работи, отбелязва Grayzone.

Според разследващите от портала, тези компании са само върхът на айсберга. Има и други, които са се движили на ръба на закона и в крайна сметка или са го нарушили, или са попаднали на вниманието на властите, или незаконните им шпионски дейности са били разкрити.

Още по-коварни, посочва Grayzone, са израелските шпионски компании, които открито си сътрудничат със западните служби и агенции за сигурност, за да шпионират и хакват мобилни телефони и други устройства. Тъй като тези компании работят с легитимни правителствени агенции, те твърдят, че техният модел е различен от този на NSO Group, Candiru и други компании, специализирани в незаконно хакерство. В много случаи обаче техният софтуер е подобен, ако не и идентичен, и пълният обхват на дейността им е неизвестен.

Начело в тази област е Cellebrite, основана от бившия военослужещ от Израелските отбранителни сили Йоси Кармил и екип от десетки бивши израелски разузнавачи от Подразделение 8200. Водещият инструмент на Cellebrite се нарича Universal Forensic Extraction Device (Устройство за криминалистично извличане), което извлича данни, включително контакти, местоположения, изтрити съобщения и обаждания от различни устройства, включително смартфони, таблети, SIM карти и GPS устройства.

В САЩ Cellebrite има договор за 30 милиона долара с ICE, както и договор за 1,6 милиона долара с Митническа и гранична защита за събиране на данни от телефони, конфискувани на границата.

Компанията за наблюдение е работила и с ФБР, за да разблокира телефона на потенциалния убиец на Тръмп, Томас Крук. Освен това, Cellebrite се стреми да навлезе по-дълбоко в сферата на сигурността и наблюдението в САЩ. Миналата година беше разкрито, че Cellebrite е наела лобистка фирма и е създала специално звено за осигуряване на повече договори с правителството на САЩ, след като е спечелила над 18 милиона долара от договори с федералното правителство през 2024 г.

През декември 2023 г. Cellebrite се похвали , че е подписала договор за милион долара с „едно от най-големите полицейски управления в страната“, без да разкрива кое е. Като се има предвид, че са споменати като „дългогодишен клиент“, най-вероятният кандидат е полицейското управление на Ню Йорк, което според съобщенията, работи с Cellebrite от години.

Освен това, разследването на Grayzone установи, че Cellebrite има активни договори с различни федерални агенции на САЩ, от Военноморските сили до Агенцията за борба с наркотиците, Бреговата охрана, чак до Службата за риба и дива природа. Редица посолства на САЩ също сключват договори с Cellebrite, включително посолствата на САЩ в Лима, Богота и Асунсион.

Командването за специални операции на САЩ, агенцията, която ръководи различните програми за специални операции на американските военни, също закупува инструменти на Cellebrite, както и Global Strike Command, звеното на ВВС на САЩ, отговорно за ядрени удари.

Cellebrite е активна и във Великобритания. През 2020 г. компанията подписа тригодишен договор на стойност 2 милиона паунда със Столичната полиция за доставка на първокласния продукт на Cellebrite. Полицията заяви, че софтуерът на Cellebrite е единственият на пазара, който „отговаря на полицейските изисквания“, особено що се отнася до хакването на телефони с Android.

Полицията в Кент, чиито сили наскоро заплашиха да арестуват хора за носене на палестински знамена, подписа едногодишен договор с Cellebrite миналата година. И тази година още две полицейски служби на Обединеното кралство подписаха договори със Cellebrite. През февруари полицията на Лондонското сити, която отговаря за финансовия район на Лондон и не е част от столичната полиция, плати £100 000 за инструменти на Cellebrite. Cellebrite също подписа договор с Министерството на транспорта на Обединеното кралство.

Не е известно колко широко британската полиция използва инструментите на Cellebrite. Заявки по Закона за свобода на информацията вече разкриха, че 26 от 47-те полицейски управления на Обединеното кралство са признали, че използват технологията, като други от тях планират да я изпробват.

Cellebrite се похвали, че работата им е допринесла за геноцида на Израел в ивицата Газа, заявявайки, че са „изиграли основна роля“ в предоставянето на услуги за хакване на телефони на израелското разузнаване от 7 октомври насам.

Може би дори по-модерни инструменти се предлагат от израелската компания за шпионски технологии Cobwebs Technologies, основана от бившите офицери от подразделение 8200 на Израелските отбранителни сили Омри Тимянкер, Уди Леви и Шай Атиас, и в която работят няколко бивши служители на подразделение 8200.

Сред услугите, предлагани от Cobwebs (компанията беше продадена на PenLink през 2023 г., но екипът на CobWebs остава), е услуга, задвижвана от изкуствен интелект, която може да разпознава лица и изображения в социалните медии и тъмната мрежа, както и функция, наречена WebLoc, която може да проследява движението на мобилни телефони в определена област, избрана от потребителя.

Тази функция, известна като геозониране, се захранва от реклама в приложението, която събира лични данни от смартфони и след това ги продава на компании за шпионски технологии като Cobwebs за интегриране в инструменти като WebLoc. Cobwebs преди това спечели договор за 2,7 милиона долара с ICE, има текущ договор за 3,2 милиона долара с Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и спечели голям договор за 5,3 милиона долара с Министерството на обществената безопасност на Тексас миналия юни.

Докладът от 2024 г. също така установява, че полицейското управление на Лос Анджелис използва набора от инструменти за наблюдение и проследяване на Cobwebs от няколко години. Компанията откри офис в Лондон през 2020 г. с намерението да предостави своята шпионска технология на полицията и службите за сигурност на Обединеното кралство, но няма публична информация за това кои организации в Обединеното кралство си партнират с Cobwebs.

Друга израелска компания за шпионски технологии, която работи със западни служби за сигурност, полиция и правителствени агенции, е Cognyte. Компанията, отделна от друга израелска компания за шпионски технологии, наречена Verint, се ръководи от Елад Шарон, Гил Коен и Рони Лемпел, всички възпитаници на Израелските отбранителни сили и подразделение 8200. Страницата на главния изпълнителен директор Шарон в LinkedIn съдържа брандирано изображение на Cognyte, което признава подкрепата на компанията за Израел.

Cognyte произвежда „инструменти за мрежов анализ“, които събират огромни количества информация, включително всичко, което преминава през 4G/5G кули, телекомуникационни метаданни, платформи за съобщения, телефонни разговори и мрежови сигнали, за да идентифицира модели и аномалии в комуникациите.

Тази информация се подава в платформа за данни, наречена „решение“, която позволява на потребителите да съпоставят данните и да ги анализират. Всичко това уж е законно, но има много малко информация за естеството на работата или агенциите, които сключват договори с Cognyte.

Според The Grayzone, западните правоохранителни органи, агенции за национална сигурност и военни са сключили сделки с Cognyte на стойност около 60 милиона долара през последните 18 месеца. Те включват тригодишна сделка за 20 милиона долара с агенция за вътрешна сигурност в Европа, споразумение за 3 милиона долара с полицейско управление на САЩ и договор за 10 милиона долара с европейските военни, който беше обявен миналата седмица.

Компанията, която е част от Cognyte, Verint, също е израелска. Тя е основана от бивши служители на разузнаването и е работила и със западни служби за сигурност. През 2014 г. Verint изгради инфраструктура за подслушване и наблюдение в Швейцария, а през 2017 г. Министерството на отбраната на САЩ ѝ плати 35 милиона долара за работа по голям, неразкрит проект. През 2018 г. Verint спечели част от договор на стойност 50 милиона британски лири за предоставяне на нови възможности за киберразузнаване на полицейските сили на Обединеното кралство.

Друга израелска компания, работеща с британската полиция, е Corsight AI, която продаде технологията си за разпознаване на лица на полицията в Есекс. Софтуерът на Corsight, който идентифицира хора и съпоставя лицата им, е тестван за първи път върху палестинци в ивицата Газа и Западния бряг. Според цитираната статия, технологията е била използвана по време на геноцида в Газа. Основател и председател на компанията майка на Corsight, Cortica, е Игал Райхелгауз, бивш служител от израелското разузнаване.

Израелската компания за лицево разпознаване Briefcam от своя страна е осигурила договори с полицейските сили на Обединеното кралство и полицейските управления на САЩ. Във Великобритания полицията на Къмбрия използва аналитичната система на Briefcam в своята мрежа за видеонаблюдение в целия окръг, но твърди, че е изключила лицевото разпознаване. Полицията в Брюксел и Варшава също използва системата за лицево разпознаване на Corsight. Наред с това и полицията в Чикаго, Спрингфийлд и Бевърли Хилс в САЩ потвърди, че използва Corsight.

Порталът отбелязва, че позорно споменаване заслужава израелската компания Black Cube, основана от бившите шпиони на отдел „Подразделение 8200“ Дан Зорела и Ави Янус. Black Cube е известна с това, че е била наета от холивудския изнасилвач Харви Уайнстийн, за да шпионира и събира информация за обвинителите си. Black Cube е замесена в редица шпионски скандали и е наемала западни дипломати в миналото, включително Вивиан Берковичи, бившия канадски посланик в Израел.

В заключение на разследването си авторите отбелязват, че „израелският шпионски софтуер помага за разпространението на особен вид фашизъм от 21-ви век, който съчетава нови технологии за контрол с доказани методи за наблюдение, потискане и господство.

Под прикритието на осигуряване на безопасността на гражданите и борба с престъпността, израелската технология смазва зъбните колела на авторитаризма.“ Разследващите от Grayzone смятат , че „компаниите за шпионски технологии, управлявани от израелски разузнавачи, представляват най-голямата заплаха за гражданските свободи в света днес“.

Превод: ЕС



