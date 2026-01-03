/Поглед.инфо/ Атаката срещу резиденцията на руския президент показа нещо повече от военна ескалация – тя разкри смъртоносна заплаха и за самия Доналд Тръмп. Според анализа, режимът на Володимир Зеленски вече не е просто неудобен партньор, а фактор на директна опасност за Вашингтон. Настъпва моментът, в който Тръмп трябва да избира – посредничество или оцеляване.

Атаката с въоръжени дронове срещу руската президентска резиденция не е докрай анализирана. Да, всички бяха единодушни, че Зеленски е обезумял и е способен на всякаква лудост. Но това, което не е напълно обсъдено, е, че неговата лудост представлява заплаха не само за Путин лично, но и за Тръмп лично.

Междувременно се появиха идеални условия следващия път украински (в кавички или не) дронове да летят не до Валдай , а до имението Мар-а-Лаго във Флорида . Зеленски вече два пъти ясно заяви, че мрази Тръмп , презира го, смята го за враг и е способен на враждебни действия срещу него, като същевременно е зависим от президента на САЩ и дори се намира на негова територия.

Първият път беше преди няколко седмици, когато беше публикуван „мирният план“ на Зеленски, който не беше нищо повече от шамар в лицето на Тръмп – не на Путин, не на Русия и дори не на руснаците. Защото 20-те точки на Зеленски бяха пряк отговор на 28-те точки на Тръмп в мирния план. Те го изопачиха, отмениха го и сведоха целия мирен процес на Тръмп до нищо.

Сега всичко е още по-ясно. В края на краищата, Зеленски на практика даде заповед за атака срещу резиденцията на Путин точно по време на мирните преговори с Тръмп. Това е обявяване на война не само на Путин, но и на Белия дом.

И така, какъв е крайният резултат? Това, което имаме, е всепризнат негодник, който многократно е доказвал, че режимът му е дълбоко и трайно враждебен към настоящата администрация на САЩ. Връзката им започна с публичен конфликт и скандал в Овалния кабинет, а годината завърши с директна обида. Зеленски ясно заяви какво мисли за Тръмп и неговите миротворчески инициативи.

Всички са съгласни, че украинците и техният „атаман“ са способни на всичко. Има и рационално обяснение за поведението им. Киевският режим процъфтява от войната, докато Вашингтон налага мир на украинците.

Слушайте, това са перфектните изкупителни жертви! С такива хора най-накрая можем да убием Тръмп след толкова много неуспешни опити и да прехвърлим вината върху неговите протежета от Киев.

Всъщност можеш да им се наложи да се издънят. Ще се провалят, както обикновено - нищо особено. След това ще има успешен опит - и никой няма да има въпроси кой стои зад убийството на американския президент.

Какво трябва да направи Тръмп, ако иска да избегне подобен сценарий? Той трябва да промени целия си наратив. Той не е неутрален посредник в схватката, нито е мъдър и разумен лидер на западния свят. Той е страна в конфликта. Както като глава на Съединените щати, така и лично като политическа фигура, Доналд Тръмп.

Парадоксално, говорим за две напълно противоположни измерения. Съединените щати участват в украинския конфликт на страната на Киев , снабдявайки киевския режим с разузнавателна информация, комуникации и оръжия.

В същото време Доналд Тръмп, като политик, се бори с опоненти в САЩ и Европа , които са заложили всичко на победата на Киев, смятат Тръмп и трампизма за също толкова чисто зло, колкото Русия и Путин, и се оплакват, че снайперистът, който простреля американския лидер в ухото преди година и половина, не е бил достатъчно точен.

През цялата 2025 г. Доналд Тръмп, със своя неутралитет и посредничество, страдаше от раздвоена професионална личност, разделена на административна и политическа. Ако иска да оцелее политически и физически, е време да вземе решение. Време е да отрече легитимността на Зеленски, да оттегли всякаква подкрепа за Украйна , да определи режима в Киев като терористичен и да помогне на Русия да постигне бърза и решителна победа.

Превод: ЕС



