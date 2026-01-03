/Поглед.инфо/ За границата, отвъд която властта престава да бъде легитимна



В момент, когато партиите произвеждат власт без смисъл, а управлението се е превърнало в техника за оцеляване, президентът Румен Радев се оказва самотна фигура на легитимност. Този анализ не защитава и не обвинява – той поставя границата. Между държавата като общ дълг и пустинята на партийната илюзия, в която властта съществува, но вече не убеждава.

Самотата на легитимността

В българската политика отдавна не се води борба за идеи. Води се борба за контрол. Контрол върху институции, върху ресурси, върху наративи, върху времето – кой ще изкара още малко, кой ще удържи още един мандат, кой ще се задържи до следващата „сглобка“. Това не е политика в класическия смисъл. Това е управление на разпад.

И в този разпад възниква едно особено състояние – държавата формално съществува, но не говори със собствен глас. Институциите функционират, но не убеждават. Парламентът заседава, но не вдъхновява доверие. Правителствата се сменят, но никое не носи усещане за посока. Властта е навсякъде, а смисълът – никъде.

Точно тук трябва да бъде разположено политическото битие на Румен Радев. Не като биография, не като рейтинг, не като личен стил. А като отговор на вакуум. Като фигура, появила се не защото системата го е произвела, а защото системата е престанала да произвежда легитимност.

Радев не се наложи със сила. Той не превзе институциите. Той не построи партия, не създаде апарат, не мобилизира клиентели. Той просто отказа да участва в лъжата, че това, което виждаме, е нормално. Че хаосът е „демокрация“, че безпринципните коалиции са „компромис“, че липсата на визия е „прагматизъм“.

В свят, в който всички се опитват да изглеждат управляеми, той избра да бъде разпознаваем. И това се оказа по-силно от всяка партия.

Президентството по дефиниция е институция на сдържаност. Но в условията на постоянен срив сдържаността започва да изглежда като морал. Последователността – като ценност. А отказът да се подчиняваш на моментната конюнктура – като смелост. Така една формално слаба институция започна да изглежда като последната стабилна опора на държавността.

Не защото Радев е безгрешен. А защото около него грешките вече бяха превърнати в норма.

Тук се случи нещо много важно, което обикновено убягва на повърхностния анализ. Радев не зае „лява“ или „дясна“ позиция. Той зае позицията на граница. Границата между държавност и партийна разруха. Между национален интерес и външна сервилност. Между социална цена и технократски цинизъм.

Това го направи опасен.

Защото системите не се страхуват от опозиция. Те се страхуват от делегитимация. А Радев делегитимира не с лозунги, а с присъствие. С това, че в момент на общо снишаване той говореше за суверенитет. В момент на всеобщо бягство от отговорност той настояваше за цена. В момент на политическа имитация той настояваше за съдържание.

Така се роди парадоксът: човек с ограничени правомощия се превърна в централна фигура на политическото въображение. Не защото обещаваше спасение, а защото отказваше да симулира нормалност.

Но всяка фигура, която носи толкова много смисъл, неизбежно започва да носи и прекомерни очаквания.

Оттук нататък въпросът вече не е защо Радев се превърна в център.

Въпросът е какво се случва, когато един център се окаже сам.

И дали самотата на легитимността не е първата стъпка към нейното изчерпване.

От символ към проекция

Обществата, които са загубили доверие в партиите, започват да търсят не решения, а фигури. Фигури, върху които да проектират надежда, гняв, очакване, дори спасение. Това е древен механизъм. И той е винаги опасен – не защото фигурата е лоша, а защото проекциите са бездънни.

Точно това започна да се случва и с Радев.

От президент, който маркира граници, той постепенно започна да бъде възприеман като възможен заместител на цялата политическа система. Като „ако не той – тогава кой“. Този въпрос изглежда логичен, но в себе си носи капан. Защото превръща коректива в алтернатива, символа – в инструмент, а моралната позиция – в управленско очакване.

Радев не поиска това. Но политическите вакууми не питат. Те засмукват.

Подкрепата около него започна да се разширява, но не и да се структурира. Това е ключово. Тя не е обществен субект, а съвпадение на откази. Отказ от лъжата. Отказ от сервилността. Отказ от кухия евроатлантически жаргон без съдържание. Отказ от „няма алтернатива“.

Това е мощно за президент.

Но е разрушително за партия.

И тук се появява диалектическата пукнатина: колкото повече Радев се утвърждава като последна легитимна фигура, толкова повече системата ще се опитва или да го превърне в проект, или да го сведе до етикет. И двете са форми на обезвреждане.

Проектът го въвлича в компромиси.

Етикетът го обезсмисля.

А партийната политика е безпощадна към фигури, които не ѝ принадлежат. Тя не ги побеждава – тя ги преработва, докато престанат да бъдат заплаха.

Истинската дилема вече не е „ще прави ли партия“.

Истинската дилема е дали може да остане символ в система, която унищожава символите.

Капанът на историческата роля

Историята рядко дава на една фигура възможност да избере как ще бъде запомнена. Обикновено тя решава сама. Но има редки моменти, в които изборът съществува – и именно те са най-тежки.

Радев се намира точно в такъв момент.

Ако той се опита да превърне натрупаната легитимност в директна власт, рискува да загуби и двете. Ако остане само коректив, рискува да бъде изчерпан от бездействие. Между тези два риска няма лесен изход.

Историческата му роля не е да „оправи“ България. Това е наивно очакване. Историческата му роля е да покаже, че има граница, отвъд която властта губи моралното си право да се упражнява. Че държавата не е временен договор между партии, а дълг между поколения.

Ако след него не се появи нов носител на легитимност – институционален или обществен – тогава неговото президентство ще остане изключение, а не начало. Светкавица в дълга нощ. Но и светкавиците имат смисъл – те показват пейзажа такъв, какъвто е.

И може би точно това е най-точната оценка:

Радев не е решение.

Радев е диагноза.

А диагнозите не лекуват.

Те предупреждават.

Суверенитетът като престъпление

Има една дума, която в днешна България се произнася шепнешком, почти с извинение, сякаш е нещо неловко, дори подозрително. Това е думата суверенитет. Не защото обществото не я разбира, а защото елитът ѝ се страхува. Страхува се, защото суверенитетът предполага избор, а изборът предполага отговорност. А отговорността е последното нещо, което съвременната партийна система иска да поеме.

В този смисъл най-големият „грях“ на Радев не е конкретна позиция, не е определено изказване, не е геополитически нюанс. Най-големият му грях е, че върна суверенитета в политическия език, без да го превърне в евтин националистически лозунг. Той го върна като въпрос: кой плаща цената, кой взема решението, в чий интерес се действа.

Това е смъртно опасно за система, която е свикнала да се крие зад формули от типа „няма алтернатива“, „така е решено“, „това е европейският път“. Тези формули не са аргументи – те са алибита. И когато някой ги постави под съмнение, той не просто критикува политика, а разклаща самия механизъм на подчинение.

Затова реакцията срещу Радев винаги е била истерична. Никога аналитична. Никога честна. Той не е атакуван за грешки, а за това, че се осмелява да пита. И най-вече – че пита от позицията на институция, която все още носи обществено доверие.

Тук диалектиката се изостря до крайност. Защото в свят на блокова дисциплина, в който външнополитическата лоялност е превърната в морална мярка, всяка суверенна интонация автоматично се тълкува като „отклонение“. А всяко отклонение – като заплаха.

Радев се оказа в парадоксална позиция:

да защитава правото на България да мисли, без да бъде обвиняван, че „излиза от строя“.

Но истината е проста и жестока: строй, който не допуска мислене, не е съюз – той е подчинение. И точно това усещане – че държавата все по-често изпълнява, а все по-рядко решава – направи Радев естествен фокус на общественото недоволство, което още не е намерило своята форма.

Когато суверенитетът бъде обявен за подозрителен,

следващата стъпка е да бъде обявен за опасен.

Президентът и страхът на системата

Системите рядко мразят откритите си врагове. Те се страхуват от онези, които не могат да класифицират. Радев не е класически противник. Той не е лидер на опозиция, не е глава на партия, не е носител на ясно дефинирана идеологическа платформа. Именно затова е неудобен.

Той не може да бъде „свален“ с вот.

Не може да бъде купен с участие във властта.

Не може да бъде компрометиран с вътрешнопартийни интриги.

Затова срещу него се използва най-старото оръжие: редукцията. Опитът да бъде сведен до едно измерение – „проруски“, „популист“, „ретрограден“, „антизападен“. Това не са оценки. Това са етикети за обезвреждане. Те не обясняват, а изключват. Не спорят, а заглушават.

Но има нещо, което системата не може да си позволи: да признае, че Радев е симптом, а не причина. Че той не е източникът на кризата, а огледалото, в което тя се вижда ясно. Защото ако това бъде признато, ще трябва да се признае и друго – че кризата не е временна, не е персонална и не е резултат от „лош късмет“. Тя е структурна.

Затова страхът от Радев е толкова дълбок. Не защото може да вземе властта, а защото може да отнеме оправданието. Оправданието, че „няма как иначе“. Оправданието, че „така правят всички“. Оправданието, че „народът не разбира“.

Истинската му сила не е в това, което казва. А в това, което прави невъзможно да бъде казано повече от другите. След него фразите звучат кухо. След него „експертният“ жаргон изглежда като прикритие. След него сервилността започва да мирише.

Но тази сила има срок.

Между държавата и пустинята

Историята не е сантиментална. Тя не награждава добрите намерения и не прощава пропуснатите моменти. Тя помни само онези фигури, които са успели да застанат на границата между разпада и смисъла – и са издържали.

Румен Радев е точно такава фигура. Не защото е велик, а защото се оказа необходим. Не защото предложи път, а защото отказа да приеме безпътицата за съдба. Не защото спаси държавата, а защото не позволи тя да бъде окончателно превърната в административна територия без воля.

Но нека бъдем честни докрай – нищо не гарантира, че това ще е достатъчно.

Ако след него политическото поле остане същото – празно, цинично, лишено от социален нерв и историческа памет – тогава неговото президентство ще бъде запомнено не като начало, а като последен знак. Последен опит държавата да проговори, преди да бъде заглушена от процедурите.

И тогава въпросът няма да бъде „какво не е направил Радев“.

Въпросът ще бъде: какво обществото не е било готово да направи след него.

Защото президент може да бъде център.

Може да бъде граница.

Може да бъде диагноза.

Но не може да бъде заместител на политическа воля, която самото общество отказва да изгради.

Ако България не намери сили да произведе нов смисъл, нова легитимност, ново разбиране за държавата като общ дълг – тогава Радев ще остане самотна фигура в прехода. Човекът, който показа, че има граница…

…и общество, което реши да я премине, без да погледне назад.

Това е истинската трагедия, която се очертава.

И тя няма да бъде негова.